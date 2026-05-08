గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్‌ వరకు ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వాలే - అమిత్ షా

టీఎంసీ హింసా రాజకీయాలకు బంగాల్ ప్రజలు చరమగీతం పాడారు- బీజేపీ విజయాన్ని శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీకి అంకితం ఇస్తున్నాం- బంగాల్‌లో అనేక మంది బీజేపీ కార్యకర్తల ప్రాణాలు కోల్పోయారు- కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా

Union Minister Amit Shah (PTI)
Published : May 8, 2026 at 5:41 PM IST

Amit Shah Slams TMC : బెంగాల్‌లో ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో అసాధారణ విజయం సాధించామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్‌ వరకు బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటయ్యాయని చెప్పారు. బంగారు బెంగాల్‌ కోసం శ్రమిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కమ్యూనిస్టుల హింసా వారసత్వాన్ని టీఎంసీ కొనసాగించిందన్నారు. టీఎంసీ హింసా రాజకీయాలకు బంగాల్​ ప్రజలు చరమగీతం పాడారని ప్రకటించారు.

హింస, బెదిరింపుల ఘటనలు ఎన్నో జరిగినా, బంగాల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బీజేపీపై విశ్వాసం ఉంచారని ఆయన కొనియాడారు. అయితే, బంగాల్ ఎన్నికల్లో విజయం చాలా ముఖ్యమైనదని, ఈ భారీ మెజారిటీతో తమ బాధ్యత మరింత పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బంగాల్‌లో బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నాయకుడిగా సువేందు అధికారి ఎన్నికైన నేపథ్యంలో షా ఈ మేర వ్యాఖ్యానించారు.

"ముందుగా నేను బంగాల్ ప్రజలకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. కమ్యూనిస్ట్ యుగం నుంచి ఇక్కడ నెలకొన్న వాతావరణం మమత పాలనలో మరింత భయానకంగా మారింది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓటు వేయడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది. వందలాది హింసాత్మక, క్రూరమైన ఘటనలు జరిగినప్పటికీ, బంగాల్ ప్రజలు బీజేపీ, మోదీపై నమ్మకం ఉంచి మాకు భారీ విజయాన్ని అందించారు. అందుకు నేను కృతజ్ఞుడను."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి

