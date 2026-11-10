హిందూ సమాజానికి సోనియా గాంధీ క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే: VHP డిమాండ్
VHP On Sonia Gandhi : ముస్లిం ఓటు బ్యాంకును ఆకర్షించడానికి కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ ప్రయత్నిస్తున్నారని వీహెచ్పీ ఆరోపించింది.
Published : November 10, 2026 at 5:18 PM IST
కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీపై విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ) మండిపడింది. సోనియా హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని, బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించింది. అందుకుగానూ హిందూ సమాజానికి సోనియా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. కాగా, సోనియా గాంధీ రాసిన తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' మంగళవారం విడుదలైంది. ఈ క్రమంలో అందులో ఉన్న పలు అంశాలపై వీహెచ్పీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. హిందువులపై అఘాయిత్యాలు, మారణకాండలు జరుగుతున్నప్పుడు సోనియా మౌనంగా ఉంటారని, కానీ ముస్లింలైన ఉగ్రవాదులు లేదా దురాక్రమణదారులపై చర్యలు తీసుకున్నప్పుడల్లా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తారని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు వీహెచ్పీ కేంద్ర సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి సురేంద్ర జైన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.