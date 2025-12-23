ETV Bharat / bharat

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులు- VHP, భజరంగ్‌దళ్‌ కార్యకర్తల భారీ నిరసన

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులను ఖండిస్తూ విశ్వహిందూ పరిషత్‌ దిల్లీలో భారీ నిరసన- బంగ్లాదేశ్‌ హైకమిషనర్‌ కార్యాలయం వద్దకు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చిన కార్యకర్తలు.

VHP Members Protest
VHP Members Protest (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 2:28 PM IST

3 Min Read
VHP Members Protest : బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులకు నిరసనగా విశ్వహిందూ పరిషత్‌ (VHP), భజరంగ్‌దళ్‌ కార్యకర్తలు దిల్లీలో భారీ ఆందోళన చేపట్టారు. బంగ్లాదేశ్‌ హైకమిషన్‌ కార్యాలయం ఎదుట మంగళవారం వందలాది మంది కార్యకర్తలు చేరుకుని తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ మైనార్టీల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, అక్కడి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులను కట్టడి చేసేలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకురావాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

కార్యకర్తలు, పోలీసుల మధ్య తోపులాట
ఈ నిరసన సందర్భంగా పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ప్లకార్డులు చేతబట్టి వచ్చిన కార్యకర్తలు బారికేడ్లను తోసుకుంటూ హైకమిషన్‌ కార్యాలయం లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే ముందుగానే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, బహుళస్థాయి భద్రతా ఏర్పాట్లతో వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కార్యకర్తలు, పోలీసుల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు పెద్దఎత్తున పారామిలిటరీ బలగాలను మోహరించారు.

అక్కడ మైనార్టీల పరిస్థితికి నిదర్శనం!
VHP, భజరంగ్‌దళ్‌ నేతలు మాట్లాడుతూ, బంగ్లాదేశ్‌లో షేక్‌ హసీనా ప్రభుత్వం పతనమైన తర్వాత అక్కడ హిందువులపై దాడులు పెరిగాయని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా ఈ నెల 18న హిందూ యువకుడు దీపూ చంద్రదాస్‌ను దుండగులు దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించిందని చెప్పారు. మైమెన్సింగ్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనలో, మతదూషణ ఆరోపణలతో యువకుడిని కొట్టి చంపడమే కాకుండా, అతడి మృతదేహాన్ని తగలబెట్టారని పేర్కొన్నారు. ఇది అక్కడ మైనార్టీల పరిస్థితికి నిదర్శనమని వారు వ్యాఖ్యానించారు.

నినాదాలతో మార్మోగిన ప్రాంతం
బంగ్లాదేశ్‌లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం మైనార్టీలకు రక్షణ కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని VHP కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు. హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులను వెంటనే ఆపాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. బంగ్లాదేశ్‌లో మైనార్టీల భద్రత కోసం భారత ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని వారు కోరారు. నిరసన సందర్భంగా "భారత్‌ మాతా కీ జై", "యూనుస్‌ సర్కార్‌ హోష్‌లో రా", "హిందూ హత్య బంద్‌ కరో" వంటి నినాదాలతో ప్రాంతం మార్మోగింది.

భద్రత మరింత కట్టుదిట్టం
కొందరు నిరసనకారులు భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, "హిందువులు ప్రమాదంలో ఉన్నారు. ఇది రాముడు, కృష్ణుడు నడిచిన దేశం. ఇక్కడ మేమెవ్వరినీ హతమార్చం. కానీ మా సోదరీమణుల గౌరవం ప్రమాదంలో పడుతోంది" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితి తీవ్రంగా మారుతుందన్న అంచనాతో పోలీసులు హైకమిషన్‌ కార్యాలయం వద్ద భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. కార్యాలయం లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన పలువురు VHP నాయకులను అరెస్టు చేసి అక్కడి నుంచి తరలించారు. అనంతరం హైకమిషన్‌ పరిసరాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టారు.

దీపూ చంద్ర దాస్‌పై మూక దాడి
మరో మతానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో బంగ్లాదేశ్‌లోని మయమన్‌సింగ్‌ జిల్లాలో 25 ఏళ్ల దీపూ చంద్ర దాస్‌పై గతవారం మూక దాడి జరిగింది. కొందరు దుండగులు అతన్ని తీవ్రంగా కొట్టారు. చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరితీశారు. అనంతరం రహదారి పక్కన పడేశారు. మరికొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించడంతో ఆ రహదారిలో ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. ఈ ఘటనను ప్రపంచ దేశాలు ఖండిస్తున్నాయి. మైనార్టీలను రక్షించేందుకు, చట్టబద్ధమైన పాలనను పునరుద్ధరించేందుకు బంగ్లా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మూక దాడి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి కలిగించిందని రాజా కృష్ణమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఈ హింస తీవ్రంగా కలిచివేసిందని న్యూయార్క్‌ స్టేట్ అసెంబ్లీ సభ్యురాలు జెన్నిఫర్‌ రాజ్‌కుమార్ పేర్కొన్నారు.

