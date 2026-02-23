బంగాల్ రాజకీయ చాణక్యుడు ఇక లేరు- TMC అగ్రనేత ముకుల్ రాయ్ కన్నుమూత
కేంద్ర మాజీ మంత్రి ముకుల్ రాయ్ కన్నుమూత- కోల్కతా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచిన నేత
Former Minister Mukul Roy (ETV Bharat)
Published : February 23, 2026 at 9:10 AM IST
Former Minister Mukul Roy Passed Away : బంగాల్కు చెందిన సీనియర్ రాజకీయ నేత, రైల్వే శాఖ మాజీ మంత్రి ముకుల్ రాయ్ (71) కన్నుమూశారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం తెల్లవారుజామున 1.30గంటల ప్రాంతంలో గుండెపోటుతో తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కుమారుడు శుంభాన్షు రాయ్ తెలిపారు. గత కొన్నిరోజులుగా ఆయన కోమాలో ఉన్నట్లు చెప్పారు.
1998లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు కాగా ముకుల్ రాయ్ వ్యవస్థాపక సభ్యునిగా ఉన్నారు. టీఎంసీతో విభేదాల కారణంగా 2017లో ఆయన బీజేపీలో చేరారు. 2021లో కృష్ణానగర్ నుంచి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఆయన ఎన్నికల తర్వాత తిరిగి టీఎంసీలో చేరారు.