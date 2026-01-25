ప్రముఖ పాత్రికేయుడు మార్క్ టూలీ కన్నుమూత
బీబీసీ దిల్లీ బ్యూరో చీఫ్గా పనిచేసిన మార్క్ టూలీ- 1992లో పద్మశ్రీ- 2005లో పద్మభూషణ్ పురస్కారాలు అందుకున్న పాత్రికేయుడు
Veteran Journalist Mark Tully (IANS)
Published : January 25, 2026 at 5:10 PM IST
Veteran Journalist Mark Tully Passes Away : ప్రముఖ పాత్రికేయుడు మార్క్ టూలీ(90) కన్నుమూశారు. గత కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఆదివారం దిల్లీలో తుదిశ్వాస విడిచారు. మార్క్ టూలీ గతంలో బీబీసీ దిల్లీ బ్యూరో చీఫ్గా పనిచేశారు. ఆయన సేవలకు గానూ 1992లో పద్మశ్రీ, 2005లో పద్మభూషణ్ పురస్కారం లభించింది. 1935లో కోల్కతాలో బ్రిటీష్ కుటుంబంలో జన్మించిన మార్క్టూలీ, దేశ చరిత్రలో పలు కీలక ఘట్టాలను కవర్ చేశారు.