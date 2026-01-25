ETV Bharat / bharat

ప్రముఖ పాత్రికేయుడు మార్క్ టూలీ కన్నుమూత

బీబీసీ దిల్లీ బ్యూరో చీఫ్‌గా పనిచేసిన మార్క్‌ టూలీ- 1992లో పద్మశ్రీ- 2005లో పద్మభూషణ్ పురస్కారాలు అందుకున్న పాత్రికేయుడు

Veteran Journalist Mark Tully
Veteran Journalist Mark Tully (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 5:10 PM IST

Veteran Journalist Mark Tully Passes Away : ప్రముఖ పాత్రికేయుడు మార్క్ టూలీ(90) కన్నుమూశారు. గత కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఆదివారం దిల్లీలో తుదిశ్వాస విడిచారు. మార్క్​ టూలీ గతంలో బీబీసీ దిల్లీ బ్యూరో చీఫ్‌గా పనిచేశారు. ఆయన సేవలకు గానూ 1992లో పద్మశ్రీ, 2005లో పద్మభూషణ్ పురస్కారం లభించింది. 1935లో కోల్‌కతాలో బ్రిటీష్‌ కుటుంబంలో జన్మించిన మార్క్‌టూలీ, దేశ చరిత్రలో పలు కీలక ఘట్టాలను కవర్ చేశారు.

