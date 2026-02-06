'మోదీ మాట్లాడకపోవడం నిబంధనలకు విరుద్ధం- సభకు వివరించాల్సిందే'- స్పీకర్కు కాంగ్రెస్ లేఖ
ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం లేకుండానే ధన్యవాద తీర్మానం ఆమోదం- లోక్సభలో విధలు ఉల్లంఘనలపై స్పీకర్కు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ లేఖ
Published : February 6, 2026 at 10:14 AM IST
KC Venugopal Letter To Speaker : లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ ముగింపు సందర్భంగా అనుసరించాల్సిన విధానాలు పాటించలేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ అంశంపై లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు ఆయన లేఖ రాస్తూ, జరిగిన పరిణామాలను సభకు స్పష్టంగా వివరించాలని కోరారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ సమాధానం లేకుండానే ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు.
గురువారం లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ జరిగింది. అయితే ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలు, నినాదాల మధ్య ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం చేయకుండానే తీర్మానాన్ని ఓటింగ్కు పెట్టి ఆమోదించడం అసాధారణ పరిణామంగా మారింది. ఇది ఇప్పటివరకు అరుదుగా జరిగిన సంఘటనగా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్కు రాసిన లేఖలో వేణుగోపాల్ పలు నియమాలను ప్రస్తావించారు.
Congress MP KC Venugopal says, " the whole nation was shocked and confused that the pm chose to avoid replying to the motion of thanks to the hon’ble president’s address in the lok sabha yesterday. i have written to the hon’ble lok sabha speaker regarding the violation of… pic.twitter.com/vIC0Vja2om— ANI (@ANI) February 6, 2026
లోక్సభ నియమావళి ప్రకారం రూల్ 20 కింద ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ ముగింపులో ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రధానమంత్రి స్వయంగా వివరణ ఇవ్వడం తప్పనిసరి అని తెలిపారు. ఏదైనా కారణంతో ప్రధాని సమాధానం ఇవ్వలేకపోతే, ఆ విషయాన్ని సభకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఆయనదేనని గుర్తుచేశారు. కానీ ప్రస్తుత సందర్భంలో ప్రధాని ప్రసంగం లేకపోవడమే కాకుండా, సభకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. ఇది రూల్ 20 స్పష్టమైన ఉల్లంఘనగా పేర్కొన్నారు.