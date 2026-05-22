భారత్కు మూడో అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా వెనెజువెలా
మే నెలలో భారత ముడిచమురు దిగుమతుల్లో గణనీయమైన మార్పులు- సౌదీ అరేబియా, అమెరికాలను అధిగమించిన వెనెజువెలా
Published : May 22, 2026 at 8:05 AM IST
India Oil Supplier Venezuela : మే నెలలో భారత్ ముడిచమురు దిగుమతుల్లో గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. సౌదీ అరేబియా, అమెరికాలను అధిగమించి వెనెజువెలా మూడో అతిపెద్ద సరఫరాదారుగా అవతరించింది. రష్యా, యూఏఈ తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి భారతీయ రిఫైనరీలు, వెనెజువెలా నుంచి తక్కువ ధరకే లభించే హెవీ క్రూడ్ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడమే ఈ పెరుగుదలకు కారణం. మొత్తం దిగుమతులు పెరిగినప్పటికీ, అవి ఇప్పటికీ ఇరాన్ యుద్ధానికి ముందు స్థాయిల కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. సౌదీ అరేబియా నుంచి సరఫరాలు తగ్గాయి.