బీర్ బాటిల్పై రూ.20 ఎక్స్ట్రా వసూలు- మద్యం దుకాణానికి రూ.కోటి ఫైన్ విధించిన కోర్టు
బీర్ బాటిల్ను నిర్ణీత ధర కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసినట్లు వినియోగదారుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. మూడు బీర్ బాటిళ్లపై రూ.60 అదనపు వసూలు చేసినందుకు కోర్టును ఆశ్రయించగా, రూ.కోటి జరిమానా విధించింది.
Published : October 29, 2026 at 1:43 PM IST
Beer Bottle Overcharging case : బీర్ బాటిళ్లను నిర్ణీత ధర కంటే ఎక్కువకు అమ్మినందుకు భారీ జరిమానానే పడింది. ఒక్క బీర్ బాటిల్పై రూ.20 ఎక్సట్రా వసూలు చేసినందుకు వినియోగదారుడు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. దీంతో విక్రేతతో పాటు జిల్లా మేనేజర్కు కలిపి రూ.కోటి జరిమానా విధించింది. అంతేకాకుండా ఆ మద్యం దుకాణాన్ని తక్షణమే మూసివేయాలని ఆదేశించింది.
తమిళనాడులో రాణిపేట జిల్లాలోని స్కడ్డర్ ప్రాంతానికి చెందిన శక్తివేల్ (28), గతేడాది మార్చిలో వేలూరులోని పాళారు ఫ్లైఓవర్ సమీపంలోని మద్యం దుకాణానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక్కోటి రూ.170 ధర కలిగిన మూడు బీర్ బాటిళ్లను కొనుగోలు చేశాడు. వీటి మొత్తం ధర రూ.510 కాగా, ఆయన నుంచి రూ.570 వసూలు చేశారు. దీంతో ఒక్కో బాటిల్పై రూ.20 చొప్పున మొత్తం రూ.60 అదనంగా చెల్లించాల్సి చెల్లించాడు శక్తివేల్. ఈ విషయంపై గతేడాది మే 12న వేలూరు జిల్లా వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఒక్కో బాటిల్పై రూ.20 ఎక్సట్రా వసూలు చేశారని కేసు దాఖలు చేశాడు.
దుకాణం మూసివేతకు ఆదేశాలు
ఈ కేసును జస్టిస్ మీనాక్షి సుందరం నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారించింది. బీర్ బాటిళ్లపై నిర్ణీత ధర కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని వసూలు చేసినట్లు తేలింది. అక్టోబర్ 27న జరిగిన తుది విచారణను వెలువరిస్తూ, సంబంధిత మద్యం దుకాణాన్ని తక్షణమే మూసివేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే దుకాణ విక్రేత, జిల్లా మేనేజర్పై రూ.కోటి జరిమానా విధించింది. అయితే ఆ మొత్తాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రజా సహాయ నిధికి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అదనపు వసూళ్లపై ఫిర్యాదు చేసిన శక్తివేల్కు పరిహారంగా రూ.3,000, న్యాయపరమైన ఖర్చుల కింద రూ.1,000 కలిపి మొత్తం రూ.4,000 చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే తమిళనాడులోని ప్రతి జిల్లాలో మాదకద్రవ్యాల పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సూచించినట్లు సూచించింది.
డూప్లికేట్ సిమ్కు రూ.650 వసూల్
ఇటీవల డూప్లికేట్ సిమ్ కోసం వెళ్లిన ఓ మహిళ నుంచి అధిక మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేయడంపై వినియోగదారుల కమిషన్ కీలక తీర్పును ఇచ్చింది. డూప్లికేట్ సిమ్ కోసం నిర్ణయించిన ఛార్జీ కంటే అదనంగా రూ.600 వసూలు చేసినందుకు కస్టమర్కు ఆ మొత్తాన్ని వడ్డీతో తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అంతే కాదు, సేవల్లో లోపం, మానసిక వేదనకు రూ.25 వేల పరిహారం, న్యాయ ఖర్చుల కింద మరో రూ.15 వేలు చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చింది. దీంతో మొత్తం పరిహారం రూ.40 వేలకు చేరింది.
తమిళనాడు చెంగల్పట్టుకు చెందిన సరిత అనే మహిళ మొబైల్ పోవడంతో, ఆమె డూప్లికేట్ సిమ్ కోసం స్థానిక ఎయిర్టెల్ ఏజెంట్ 'మణి మార్కెటింగ్' షోరూమ్ను ఆశ్రయించింది. అక్కడ సిమ్ పేరు మార్పిడి, డూప్లికేట్ సిమ్ ఇచ్చేందుకు రూ.650 వసూలు చేశాడు. అయితే, అసలు ఛార్జీ కేవలం రూ.50 మాత్రమేనని, పేరు మార్పునకు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేదని ఎయిర్టెల్ సంస్థ ద్వారా సరిత భర్త తెలుసుకున్నారు. తమ వద్ద రూ.600 అదనంగా వసూలు చేసి మోసం చేయడంతో, సరిత చెంగల్పట్టు జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ను ఆశ్రయించింది. షోరూమ్ యజమాని మణికందన్పై ఫిర్యాదు చేస్తూ, అదనపు మొత్తంతో పాటు మానసిక వేదనకు పరిహారం కావాలని కోరింది. విచారణ అనంతరం కస్టమర్ నుంచి అదనంగా వసూలు చేసిన రూ.600ను తిరిగి చెల్లించాలని కమిషన్ ఆదేశించింది. అంతే కాదు, ఆ మొత్తానికి 24 శాతం వడ్డీ కూడా చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా మానసిక వేదనకు రూ.25వేలు, న్యాయ ఖర్చులకు రూ.15 వేలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
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