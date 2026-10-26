ఢీకొన్న కాన్వాయ్లోని వాహనాలు- రాహుల్ గాంధీకి తప్పిన పెను ప్రమాదం- SIT ఏర్పాటు
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్లోని కొన్ని వాహనాలు పరస్పరం ఢీకొన్నాయి. ముందు వెళ్తున్న ఓ వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడంతో ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
Published : October 26, 2026 at 11:33 AM IST
Rahul Gandhi Convoy Accident : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి ఉత్తర్ప్రదేశ్లో త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కాన్వాయ్లోని కొన్ని వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై సోమవారం ఉదయం ఆ ఘటన జరిగింది. అయితే రాహుల్ గాంధీ సురక్షితంగానే ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనానికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
పరువునష్టం కేసులో కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు రాహుల్ గాంధీ సోమవారం ఉదయం లఖ్నవూ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రోడ్డు మార్గంలో సుల్తాన్పుర్కు బయల్దేరారు. ఆ ప్రయాణంలో పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై రాహుల్ కాన్వాయ్లోని వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం సుమారు 10.15 గంటల సమయంలో కాన్వాయ్లో ముందు వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేసింది.
దీంతో వెనుక వస్తున్న వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో కాన్వాయ్లోని కొన్ని కార్లు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. చివర్లో ఉన్న వాహనాలతో పాటు ఓ అంబులెన్స్ కూడా ఢీకొన్నట్లు సమాచారం. ఆ వాహనాల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారు. కొందరికి గాయాలైనట్లు సమాచారం. అయితే పెద్దగా గాయాలైనట్లు సమాచారం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. కాన్వాయ్లోని కొన్ని వాహనాలు మధ్యలో వచ్చి చేరాయని, వాటిలో పొరుగున ఉన్న అమేఠీ జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కూడా ఉన్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పరిస్థితిని ఘటనాస్థలిలో పరిశీలించారు. రాహుల్ గాంధీ సురక్షితంగా ఉండటంతో ఆయన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. ఉదయం సుమారు 11.15 గంటలకు సుల్తాన్పుర్ కోర్టుకు చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనతో రాహుల్ గాంధీ కోర్టుకు వెళ్లే సమయంపై కొంతసేపు ఉత్కంఠ నెలకొన్నప్పటికీ, ఆయన సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడంతో ఆందోళన తొలగింది.
సిట్ ఏర్పాటు
ఇక ఆ ఘటనపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ఉత్తర్ప్రదేశ్ పోలీసులు సోమవారం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులతోపాటు కారణాలను పరిశీలిస్తుందని, భద్రత, ఎస్కార్ట్ ఏర్పాట్లు లేదా ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో ఏదైనా నిర్లక్ష్యం లేదా లోపం ఉందా అనే విషయాన్ని సిట్ నిర్ధరిస్తుందని తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి, వీలైనంత త్వరగా నివేదికను సమర్పించాలని సిట్ను ఆదేశించారు.
ఆ దర్యాప్తు బృందానికి లఖ్నవూ రేంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ కిరణ్ ఎస్ నేతృత్వం వహిస్తారు. సుల్తాన్పుర్ అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ బ్రిజ్ నారాయణ్ సింగ్, సుల్తాన్పుర్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ట్రాఫిక్) రామ్ కృష్ణ చతుర్వేది కూడా సిట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపేందుకు యూపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ రాజీవ్ కృష్ణ ఆదేశాల మేరకు సిట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా నివారించేందుకు చర్యలు సూచించే బాధ్యతను కూడా సిట్కు అప్పగించినట్లు పేర్కొన్నారు.
2018 నాటి వ్యాఖ్యలే కేసుకు కారణం
అయితే రాహుల్ గాంధీ సుల్తాన్పుర్ కోర్టుకు వెళ్లడానికి కారణం 2018లో నమోదైన పరువునష్టం కేసు. అప్పట్లో కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బెంగళూరులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అమిత్ షాపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీశాయి. ఆ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ విజయ్ మిశ్రా అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశారు. విజయ్ మిశ్రా అప్పట్లో స్థానిక జిల్లా సహకార బ్యాంకు అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగానూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలతో తమ పార్టీ నేతకు అవమానం జరిగిందని పేర్కొంటూ ఆయన న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. దీంతో ఆ కేసు 2018 నుంచి కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు కేసులో తీర్పు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ కోర్టుకు హాజరయ్యారు.
ఫిర్యాదుదారు విజయ్ మిశ్రా తమకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తమ న్యాయవాదులు కోర్టులో వాదనలు వినిపించిన తీరుపై నమ్మకం ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు, రాహుల్ గాంధీకి న్యాయవ్యవస్థపై గౌరవం ఉందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రమోద్ తివారీ చెప్పారు. రాజ్యాంగంపై నమ్మకంతోనే ఆయన కోర్టుకు హాజరయ్యారని పేర్కొన్నారు. రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను సరైన సందర్భంలో చూడలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఆ కేసులో రాహుల్ దోషిగా తేలితే, భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 500 ప్రకారం గరిష్ఠంగా రెండేళ్ల సాధారణ జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా రెండూ విధించే అవకాశం ఉందని న్యాయవాదులు గతంలో వివరించారు. అయితే, శిక్ష విధించాలా, నిర్దోషిగా ప్రకటించాలా అన్నది కోర్టు నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యాలు, న్యాయపరమైన అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే న్యాయస్థానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
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