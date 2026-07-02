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వ్యర్థాలతో సోలార్​ వాహనం- 60కి.మీ దూరం ఈజీగా ప్రయాణం- రూ.11 వేలతో యువ ఇంజినీర్ వినూత్న ప్రయోగం

పెట్రోల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా సౌరశక్తితో నడిచే మూడు చక్రాల వాహనం తయారీ- స్క్రాప్ వస్తువులు, పాత సోలార్ ప్యానెల్‌తో తక్కువ ఖర్చులో ఆవిష్కరణ- రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యం

Vehicle Running With Solar Power
Vehicle Running With Solar Power (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 10:19 AM IST

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Solar Vehicle Made From Waste Garbage : పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుదల, మరోవైపు ఇంధన కొరత సామాన్య ప్రజలకు భారంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ యువ ఇంజినీర్ తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వినూత్న ప్రయోగం చేశారు. వ్యర్థ పదార్థాలు, పాత సోలార్ ప్యానెల్ సాయంతో సౌరశక్తితో నడిచే మూడు చక్రాల వాహనాన్ని రూపొందించారు. కేవలం రూ.11 వేల ఖర్చుతో తయారైన ఈ వాహనం ప్రస్తుతం స్థానికంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

మహారాష్ట్రలోని అహిల్యానగర్ జిల్లా కోల్హార్ భగవతీపుర్ గ్రామానికి చెందిన పవన్ ఖర్డే బి.ఇ. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. చిన్నతనం నుంచే కొత్త సాంకేతిక ప్రయోగాలు చేయడంపై ఆయనకు ఆసక్తి. కొద్ది నెలల క్రితం పెట్రోల్ బంకుల వద్ద ఇంధన కొరత ఏర్పడి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడడాన్ని ఆయన గమనించారు. దాంతో ఇంధనానికి ప్రత్యామ్నాయం రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో, పర్యావరణహితంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఉపయోగపడే వాహనం తయారు చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిని ప్రారంభించారు.

Vehicle Running With Solar Power
వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన సౌర వాహనం (ETV Bharat)

వ్యర్థ పదార్థాలతో వాహనం
దీని కోసం స్థానిక స్క్రాప్ యార్డుల నుంచి పాత మోటార్ సైకిళ్ల విడిభాగాలు, ఇనుప సామగ్రి, టైర్లు తదితర వస్తువులను సేకరించారు. అనంతరం తన వర్క్‌షాప్‌లో వాటిని స్వయంగా అమర్చి మూడు చక్రాల వాహనాన్ని రూపొందించారు. ముందు భాగంలో రెండు చక్రాలను స్టీరింగ్ వ్యవస్థకు అనుసంధానించగా, వెనుక చక్రం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ద్వారా నడిచేలా రూపకల్పన చేశారు. తక్కువ ఖర్చుతో తయారైన ఈ వాహనం బలంగా ఉండటంతో పాటు వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Vehicle Running With Solar Power
వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన సౌర వాహనం (ETV Bharat)

ఈ వాహనం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది బ్యాటరీ శక్తితో పాటు సౌరశక్తితోనూ పనిచేస్తుంది. ఇందులో 300 వాట్ల సామర్థ్యం గల మోటార్‌ను అమర్చారు. రెండు 12 వోల్ట్, 7 ఆంపియర్ బ్యాటరీల ద్వారా 24 వోల్ట్ విద్యుత్ సరఫరా అందేలా ఏర్పాటు చేశారు. బ్యాటరీ శక్తి తగ్గినప్పుడు వాహనం ఆగిపోకుండా ఉండేందుకు 540 వాట్ల సోలార్ ప్యానెల్‌ను అమర్చారు. ప్రయాణ సమయంలో సూర్యరశ్మి ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతూ బ్యాటరీకి అదనపు శక్తిని అందిస్తుంది. దీంతో బ్యాటరీపై భారం తగ్గడమే కాకుండా వాహనం ప్రయాణించే దూరం కూడా పెరుగుతుంది.

పాత సోలార్ ప్యానెల్‌తో ఖర్చు ఆదా
కేవలం బ్యాటరీతో ఈ వాహనం 7 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు. అయితే సోలార్ ప్యానెల్ సహకారంతో తగినంత ఎండ ఉన్న రోజుల్లో 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వరకు సులభంగా ప్రయాణిస్తుందని పవన్ తెలిపారు. ప్రయాణం మధ్యలో బ్యాటరీ స్థాయి తగ్గితే వాహనాన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఎండలో నిలిపితే మళ్లీ ముందుకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన శక్తి లభిస్తుందని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఖర్చు తగ్గించేందుకు పవన్ తన వద్ద ఉన్న పాత సోలార్ ప్యానెల్‌ను ఉపయోగించారు. దీంతో కొత్త ప్యానెల్ కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. టైర్లు, మోటార్, బ్యాటరీలు, ఇతర విడిభాగాలతో సహా మొత్తం వాహనాన్ని కేవలం రూ.11 వేల వ్యయంతో నిర్మించారు. తన ఆవిష్కరణ వల్ల వ్యక్తిగతంగా కూడా మంచి ప్రయోజనం కలిగిందని పవన్ చెబుతున్నారు.

Vehicle Running With Solar Power
సౌర వాహనాన్ని నడుపుతున్న పవన్ ఖర్డే (ETV Bharat)

"గతంలో నా స్కూటర్‌కు వారానికి సుమారు రూ.500 పెట్రోల్ ఖర్చయ్యేది. అయితే గత రెండు నెలలుగా ఈ వాహనాన్నే ఉపయోగిస్తుండటంతో పెట్రోల్ ఖర్చు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దీనివల్ల ప్రతి నెలా రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేల వరకు ఆదా అవుతోంది."
- పవన్​ ఖర్డే, సోలార్ వెహికల్ ఆవిష్కర్త

రైతులకు ప్రయోజనకరంగా
ప్రస్తుతం ఈ వాహనాన్ని రైతులకు మరింత ఉపయోగపడేలా అభివృద్ధి చేయడంపై పవన్ దృష్టి సారించారు. బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, సరుకు రవాణా కోసం ప్రత్యేక అరలను ఏర్పాటు చేయడం, వ్యవసాయ పనులకు అనుగుణంగా మార్పులు చేయడం వంటి పనులు చేపట్టారు. భవిష్యత్తులో పురుగుమందుల పిచికారీ, ఎరువుల బస్తాల రవాణా, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల తరలింపుతో పాటు 60 నుంచి 65 లీటర్ల నీటి ట్యాంకును అమర్చి వివిధ వ్యవసాయ అవసరాలకు ఉపయోగించేలా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అమర్చితే వాహనం వేగం, పనితీరు, ప్రయాణ దూరం మరింత పెరుగుతుందని పవన్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. వ్యర్థ పదార్థాలను వినియోగిస్తూ తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించిన ఈ సౌరశక్తి వాహనం, ఇంధన ఆదా, పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు గ్రామీణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయ సాంకేతికతకు మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.

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