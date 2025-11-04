కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తికి రూ.11 కోట్ల లాటరీ- అప్పు చేసి మరీ టికెట్లు కొనుగోలు
క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకూ డబ్బుల్లేక అప్పు చేసిన వ్యాపారి
Published : November 4, 2025 at 10:50 PM IST
Punjab Lottery Diwali Bumper 2025 : పంజాబ్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన దీపావళి బంపర్ లాటరీలో రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ కూరగాయల వ్యాపారి విజేతగా నిలిచారు. రతన్ లాటరీ కేంద్రం నుంచి టికెట్ కొనుగోలు చేసిన పండ్ల వ్యాపారి అమిత్ సెహరా రూ.11 కోట్లు సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే లాటరీ విజేతను ప్రకటించిన సమయంలో విజేత వివరాలు నిర్వాహకులకు తెలియలేదు. కానీ, తాజాగా అమిత్ లాటరీ ఆఫీసుకు వచ్చి రుజువులు సమర్పించడంతో వివరాలు తెలిశాయి. ఫలితంగా దాదాపు నాలుగు రోజుల తర్వాత విజేత వివరాలు బయటకువచ్చాయి. తన భార్య, పిల్లలతో కలిసి పంజాబ్కు వచ్చి క్లైయిమ్ చేశారు. అయితే, లాటరీ ఆఫీసుకు వచ్చేందుకూ తన వద్ద సరిపడా డబ్బుల్లేక ఇన్నాళ్లు రాలేకపోయానని అమిత్ చెప్పినట్టు నిర్వాహకులు వాపోయారు. స్నేహితుడి వద్ద అప్పు తీసుకొని ఆయన ఈ టికెట్ కొన్నాడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆర్థికంగా అంతంత మాత్రంగా ఉన్న తనకు ఈ లాటరీ తగలడంతో అమిత్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అంతేకాకుండా అప్పు ఇచ్చిన స్నేహితుడి కుమార్తెల పేరిట చెరో రూ.50 లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసేందుకూ ముందుకు వచ్చారు.
"నేను రాజస్థాన్లోని కోట్పుట్లిలో కూరగాయలు అమ్ముతాను. పంజాబ్ మొగాలోని మా బంధువుల ఇంటికి వచ్చాను. అయితే మోగాకు వెళ్లే క్రమంలో భఠిండాలో ఛాయ్ తాగేందుకు ఆగాం. ఈ క్రమంలోనే నాతో పాటు నా స్నేహితుడు ముకేశ్ ఉన్నాడు. ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే లాటరీ టికెట్లు కొన్నాను. ఇందుకోసం ఆయన వద్దే రూ. 1,000 అప్పుగా తీసుకున్నాను. ఒకవేళ నాకు లాటరీ వస్తే నీ కుమార్తెల పేరిట రూ.కోటి డిపాజిట్ చేస్తానని చెప్పాను. నా సంతోషాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. పంజాబ్ ప్రభుత్వానికి, లాటరీ ఏజెన్సీకి నా ధన్యవాదాలు. నాకున్న బాధలు, కష్టాలు అన్నీ ఈరోజు తొలగిపోయాయి. నేను రూ. 11కోట్ల గెలుచుకున్నాను. పంజాబ్కు వచ్చిన సమయంలో నా భార్య, నా పేరిట రెండు టికెట్లు కొన్నాను. అయితే నా పేరిట తీసుకున్న లాటరీ టికెట్కు రూ. 11కోట్లు వచ్చాయి. ఈ డబ్బును నా పిల్లల చదువుకు, ఇల్లు కట్టుకునేందుకు వినియోగిస్తాను."
--అమిత్ సెహరా, లాటరీ విజేత
#WATCH | Chandigarh: Amit Sehara from Rajasthan wins Rs 11 Crore in Punjab Lottery Result Diwali Bumper Prize 2025, says, " ... i can't express my happiness. i thank the punjab government and the lottery agency. all my grief and sorrows have vanished today. i have won rs 11… pic.twitter.com/jHyfWyfLcp— ANI (@ANI) November 4, 2025
అంతకుముందు పంజాబ్ ప్రభుత్వం దీపావళి బంపర్ లాటరీ విజేతను ప్రకటించింది. భఠిండాలోని రతన్ లాటరీ కేంద్రం నుంచి ఏ సిరీస్ 438586 నంబర్ టికెట్ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి రూ.11 కోట్లు గెలుచుకున్నాడని వెల్లడించింది. మరో లాటరీలో తొమ్మిదేళ్ల ఆరవ్ అనే బాలుడు రూ.కోటి గెలుచుకున్నారు. తమ వద్ద టికెట్ కొనుగోలు చేసేవారిలో 40 శాతం మంది తమ వివరాలు పంచుకోరని, ఆన్లైన్లో రిజల్ట్స్ చూసుకుంటారని లాటరీ కేంద్రం నిర్వాహకుడు ఉమేశ్ చెప్పుకొచ్చారు. తాను 35-40 ఏళ్లుగా లాటరీలు విక్రయిస్తున్నానని, 40 మందికిపైగా కోటీశ్వరులయ్యారని తెలిపారు. లాటరీ గెలుపొందినవారు 25 రోజుల్లోపు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని, లేకపోతే ఆ నగదు ప్రభుత్వానికే వెళ్లిపోతుందని వివరించారు. రూ.11 కోట్లలో పన్ను మినహాయింపు అనంతరం దాదాపు రూ.7.7 కోట్లు చేతికొచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఉమేష్కూ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకంగా కమీషన్ లభిస్తుండడంతో ఆయన దుకాణం వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది.