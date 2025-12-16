'గాంధీ ఆదర్శాలకు ప్రత్యక్ష అవమానం'- ఎంజీనరేగా రద్దుపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేస్తాం: రాహుల్ గాంధీ
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు- గాంధీ ఆదర్శాలను అవమానించడానికే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రద్దు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం!
Published : December 16, 2025 at 7:27 PM IST
Rahul Gandhi On MGNREGA : ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో 'వికసిత భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్'ను తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తప్పుపట్టారు. ఈ మార్పు ద్వారా జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ ఆశయాలను అవమానించేందుకు మోదీ సర్కారు యత్నిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. ఇప్పటికే దేశ యువతను నిరుద్యోగపు ఊబిలోకి నెట్టేసిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు గ్రామీణ పేదల ఉపాధికి భరోసా లేకుండా చేయాలని కుట్ర పన్నిందని ఆరోపించారు. ఈమేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.
Modi ji has a deep dislike for two things - the ideas of Mahatma Gandhi and the rights of the poor.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
MGNREGA is the living embodiment of Mahatma Gandhi’s vision of Gram Swaraj. It has been a lifeline for millions of rural Indians and proved to be a crucial economic safety net…
ప్రధానికి ఆ రెండు విషయాలంటే ద్వేషం
'ప్రధాని మోదీ రెండు విషయాలను బాగా ద్వేషిస్తారు. మొదటిది మహాత్మాగాంధీ ఆదర్శాలు. రెండోది పేదల హక్కులు. గ్రామాల స్వయం పాలన అనే గాంధీజీ స్వప్నానికి ప్రతిరూపం 'మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం'. దీనివల్ల దేశంలో లక్షలాది మంది గ్రామీణ పేదలు ఉపాధిని పొందుతున్నారు. కరోనా సంక్షోభ కాలంలోనూ ఎన్నో పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకమే ఆర్థిక దన్నుగా నిలిచింది. వారికి కనీస ఆర్థిక భద్రతను కల్పించింది. గత పదేళ్లుగా ఈ గొప్ప పథకాన్ని తలచుకొని ప్రధాని మోదీ చిరాకు పడుతున్నారు. దాన్ని బలహీనపర్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పథకాన్ని పూర్తిగా తొలగించేందుకు మోదీ పూనుకున్నారు' అని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు.
రాష్ట్రాలపైకి 'ఉపాధిహామీ' ఖర్చుల భారం
'ప్రజలకు ఉపాధి పొందే హక్కు, గ్రామాల స్వయం పాలన, ఉపాధి కూలీల వేతనాలను పూర్తిగా, పనుల మెటీరియల్ ఖర్చుల్లో 75 శాతాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందనే మూడు సూత్రాల ప్రాతిపదికన ఉపాధి హామీ పథకం అమల్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ పథకం మొత్తాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకునేలా మార్పులు చేయాలని మోదీ భావిస్తున్నారు. ఈ పథకం నిధులు, నిబంధనలు వంటివన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే డిసైడ్ చేయాలని అనుకుంటోంది. ఉపాధి హామీ పథకం ఖర్చుల్లో 40 శాతాన్ని రాష్ట్రాలపై మోపేందుకు యత్నిస్తున్నారు.'
'ఒకవేళ పంటకోత సీజన్లో తగినంత బడ్జెట్ అందుబాటులో లేకుంటే ఉపాధి హామీ పథకం అమలు కాదు. దాదాపు 2 నెలల పాటు గ్రామీణ పేదలకు పని దొరకదు. ఈవిధమైన కుట్రతో కేంద్ర సర్కారు రూపొందించిన కొత్త బిల్లు గాంధీజీ ఆశయాలను అవమానించేలా ఉంది. ఈ చర్యను కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకించి తీరుతుంది. పల్లె వీధుల నుంచి పార్లమెంటు దాకా ప్రతిచోటా ఈ ప్రజా వ్యతిరేక బిల్లుపై మాట్లాడుతాం' అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
లోక్సభలోకి 'వీబీ - జీ ఆర్ఏఎం జీ బిల్లు - 2025'
మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో 'వికసిత భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్' (వీబీ - జీ ఆర్ఏఎం జీ బిల్లు - 2025) ను తీసుకురావాలని కేంద్ర సర్కారు భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం లోక్సభలో 'వీబీ - జీ ఆర్ఏఎం జీ బిల్లు - 2025'ను కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఉపాధి హామీ పథకం పేరులో నుంచి మహాత్మాగాంధీ అనే పదాన్ని తొలగించాలనే ప్రతిపాదనను విపక్ష పార్టీలు తప్పుపట్టాయి. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రద్దు చేయడం అంటే గాంధీజీ ఆశయాలను విస్మరించడమే అవుతుందని కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకాగాంధీ, డీఎంకే ఎంపీ టీఆర్ బాలు ఆరోపించారు.
దీనిపై కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ స్పందిస్తూ, వికసిత భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా 'వీబీ - జీ ఆర్ఏఎం జీ బిల్ - 2025'ను రూపొందించామని తెలిపింది. ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చాక ఆరు నెలల్లోగా, అందుకు అనుగుణంగా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు రాష్ట్రాలన్నీ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని తేల్చి చెప్పింది. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో 125 రోజుల పని దినాలను గ్రామీణ పేదలకు కల్పిస్తామని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. జల భద్రత పనులు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, మౌలిక సదుపాయాల సంబంధిత పనులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను అడ్డుకునే ముందుజాగ్రత్త చర్యలు వంటి విభాగాల్లో పనులను కల్పించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని కేంద్ర సర్కారు తెలిపింది.
పేరు మార్చే సాకుతో పథకాన్ని రద్దు చేయొచ్చు- 'వీబీ జీ రామ్ జీ' బిల్లుపై ప్రియాంక గాంధీ