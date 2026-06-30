జులై 1 నుంచే వీబీజీ రామ్జీ చట్టం అమలు- రూ.కోట్లల్లో బకాయిలు చెల్లించలేదని కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు
MGNREGA స్థానంలో VB- G RAM G చట్టం జులై 1 నుంచే అమల్లోకి- రాష్ట్రాలపై భారం పెరుగుతుందని, బకాయిలు చెల్లించలేదని కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
Published : June 30, 2026 at 10:12 PM IST
VB G Ram G Effective Date : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పనకు ఉద్దేశించిన వికసిత్ భారత్- గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ) చట్టం- VB - G RAM G యాక్ట్- 2025 ఈ జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రాబోతుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) స్థానంలోనే ఈ కొత్త వ్యవస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తోంది. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం కొత్త చట్టం కింద అర్హులైన గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఏడాదికి 100 రోజులకు బదులుగా 125 రోజుల వేతన ఉపాధికి చట్టబద్ధ హామీ లభిస్తుంది. ఈ పథకం అమలుకు అవసరమైన పరిపాలనా, ఆర్థిక, సాంకేతిక ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ఈ పథకం మార్పుపై కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా గ్రామీణ ఉపాధి హక్కుల కార్యకర్తలు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొత్త విధానం అమలు కోసం రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు రూ. 95,692.31 కోట్ల మేర తాత్కాలిక నిధులు కేటాయించినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దీంతో కొత్త వ్యవస్థలో అంతా సజావుగా జరిగి, కార్మికులకు వేతనాలు కూడా ఆలస్యం కాకుండా అందుతాయని పేర్కొంది. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ- 'పనిచేయాలనుకునే ఒక్క అర్హుడైన గ్రామీణ కార్మికుడు కూడా ఉపాధి లేకుండా ఉండకూడదనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం' అని చెప్పారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాలు కలిసి ఈ చట్టం అమలుకు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గ్రామ పంచాయతీలదే కీలక పాత్ర
ప్రస్తుతం ఈ- కేవైసీ ధ్రువీకరణ పొందిన జాబ్ కార్డులు, కొత్త గ్రామీణ రోజ్గార్ గ్యారంటీ కార్డులు జారీ అయ్యే వరకు చెల్లుబాటులోనే ఉంటాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే గ్రామ పంచాయతీలే పథకం అమలులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపింది. నీటి సంరక్షణ, సహజ వనరుల అభివృద్ధి, వ్యవసాయం, గ్రామీణ మౌలిక వసతులు, మహిళా సాధికారత వంటి పనులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొంది. మంత్రిత్వ శాఖ వివరాల ప్రకారం 29 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఇప్పటికే బడ్జెట్ కేటాయించగా, 24 రాష్ట్రాలు తమ రాష్ట్ర స్థాయి VB- G RAM G పథకాల నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశాయి.
రాష్ట్రాలపైనే భారం మోపుతున్న కేంద్రం: కాంగ్రెస్ విమర్శలు
కొత్త వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా విమర్శలు చేసింది. MGNREGA ను ముగించి VB- G RAM G పేరిట కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. లోక్సభలో ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం 2026 మార్చి నాటికి రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు రూ. 17144.13 కోట్ల ఎంజీనరేగా బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని, దీంట్లో రూ. 7846.25 కోట్లు కార్మికుల వేతన బకాయిలే ఉన్నాయని తెలిపారు. కర్ణాటక, ఝార్ఖండ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలకు కోట్లల్లో బకాయిలు విడుదల కాలేదని ఖర్గే ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో MGNREGA లో కార్మికుల వేతన వ్యయాల్ని కేంద్రమే పూర్తిగా భరించేదని, ఇప్పుడు కొత్త పథకంలో మొత్తం వ్యయంలో 40 శాతం భారాన్ని రాష్ట్రాలపైనే మోపుతున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు.
ఖరీఫ్ వ్యవసాయ సీజన్లో 60 రోజుల బ్లాక్ అవుట్ నిబంధన వల్ల గ్రామీణ కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని, దీనిని పునఃసమీక్షించాలని పలు రాష్ట్రాలు కోరుతున్నట్లు ఖర్గే తెలిపారు. ఇంకా రోజువారీ కూలీని రూ. 400 కు పెంచాలని కాంగ్రెస్ మరోసారి డిమాండ్ చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ ఆరోపణల్ని ఖండిస్తోంది. వీబీ జీ రామ్ జీ యాక్ట్ గ్రామీణ జీవనోపాధిని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని, ఉపాధి అవకాశాల్ని పెంచడంతో పాటుగా గ్రామీణ ఆస్తుల సృష్టికి దోహదపడుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ కొత్త చట్టం జాతీయ స్థాయిలో ప్రారంభ కార్యక్రమం జులై 2న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లా ఓబులవారిపల్లె మండలం ముక్కవారిపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామీణ రోజ్గార్ గ్యారంటీ కార్డుల పంపిణీతో పాటుగా పథకంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టనున్నారు.