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అక్కడ ఆవులకు పాలు తీయరు- గోశాలలో కట్టరు కూడా! కాశీలో 500 గోవంశాలకు నిస్వార్థ సేవ

100 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న గోశాల- ఆవుల పాలు దూడలకే- ప్రభుత్వ సాయం లేకుండా భక్తుల విరాళాలతో నిర్వహణ- ఉచితంగా సేవ చేస్తున్న గ్రామస్థులు, ఉద్యోగులు, యువత

Unique Gaushala Ashram
గోశాలలో దృశ్యం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 1:01 PM IST

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Unique Gaushala Ashram : గోవులను కట్టకుండా స్వేచ్ఛగా వదిలేయడం, పాలు ఇచ్చే ఆవుల నుంచి ఒక్క చుక్క పాలు కూడా తీయకపోవడం, వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ఓ గోశాలలో ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. దాదాపు 500 గోవంశాలకు (ఆవుల, ఎద్దుల వివిధ రకాల జాతులు) నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నారు. ఆవులు ఇచ్చే పాలను పూర్తిగా వాటి దూడలకే వదిలేస్తారు. గోశాలలోని సేవ చేసేవాళ్లు కూడా ఎలాంటి జీతం తీసుకోకుండా సేవ చేయడం మరో ప్రత్యేకత.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని వారణాసి నగరానికి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో గంగా నది తీరంలోని రమ్నా టిక్రీ గ్రామంలో ఆ గోశాల ఉంది. శ్రీ శ్రీ 1008 స్వామి విరాగానంద సరస్వతి ఉర్ఫ్ నంగా బాబా కుటియా సేవా ఆశ్రమం పేరుతో కొనసాగుతున్న ఈ ప్రాంతాన్ని భితరియా బాబా ఆశ్రమం అని కూడా పిలుస్తారు. దాదాపు 30 బీఘాల విస్తీర్ణంలో ఆశ్రమం, ఆలయం, గోశాల, పశువుల కోసం మేత పండించే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.

వందేళ్లుగా అదే సంప్రదాయం
ఆ గోశాలకు వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. 1924లో స్వామి విరాగానంద సరస్వతి దీన్ని ప్రారంభించినట్లు ఆశ్రమానికి సంబంధించిన వారు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి గోసేవకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలను ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోవులను కట్టకుండా స్వేచ్ఛగా ఉంచడం, వాటి పాలను మనుషులు పితకకపోవడం గోశాల ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ సుమారు 350 ఆవులు, 150 ఎద్దులు, దూడలు ఉన్నట్లు ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు. మొత్తంగా 500కుపైగా గోవంశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. పాలు ఇచ్చే ఆవుల పాలను కూడా దూడలే తాగుతాయని, గోశాలలో ఎవరూ పాలు పితకరని తెలిపారు.

Unique Gaushala Ashram
గోశాలలో దృశ్యం (ETV BHARAT)

గోవులకు ప్రత్యేక ఆహారం
గోవుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆహారం అందిస్తున్నారు. ధాన్యం పువ్వు, గోధుమల భూసా ప్రధాన ఆహారంగా ఇస్తారు. వీటితో పాటు పచ్చిమేత, తవుడు, చొని, ఖలీ, బెల్లం కూడా అందిస్తారు. వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఆహారంలో స్వల్ప మార్పులు చేస్తుంటారు. గోవులకు సరిపడా మేత ఉండేలా ముందుగానే నిల్వ చేస్తారు. గోశాలలో పెద్ద మొత్తంలో భూసా నిల్వ ఉంది. రైతులు, భక్తులు కూడా ట్రాక్టర్ల ద్వారా భూసా, పచ్చిమేత తీసుకొచ్చి దానం చేస్తుంటారు. ప్రతి నాదులో గోవులకు సరిపడా మేత అందేలా కొలిచి వేస్తున్నామని సేవాదారులు తెలిపారు. గోశాలలో నీటి కోసం కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. గోవులు తాగే నీటిని భక్తులు ప్రసాదంగా భావించి స్వీకరిస్తారని ఆశ్రమానికి వచ్చే వారు చెబుతున్నారు.

అనారోగ్యంతో ఉంటే ప్రత్యేక శ్రద్ధ
సాధారణంగా గోవులకు స్వేచ్ఛగా తిరిగే అవకాశం ఉండటంతో అవి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఏదైనా ఆవు అనారోగ్యానికి గురైతే ప్రత్యేక ప్రాంతానికి తరలించి అక్కడే చికిత్స అందిస్తారు. వైద్యుల సలహాతో మందులు ఇస్తామని తెలిపారు. పాలు ఇవ్వలేని వృద్ధ, అనాథ గోవులకు కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా సేవ చేస్తున్నారు. కొంతమంది భక్తులు తమ వద్ద ఉన్న వృద్ధ గోవులను కూడా ఆశ్రమానికి అప్పగిస్తుంటారు. వాటిని కూడా మిగతా గోవులతో సమానంగా చూసుకుంటున్నారు.

Unique Gaushala Ashram
గోశాలలో దృశ్యం (ETV BHARAT)

భక్తుల విరాళాలతోనే నిర్వహణ
గోశాల నిర్వహణలో భక్తుల సహకారం కీలకంగా ఉందని ఆశ్రమ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గోవులకు అవసరమైన పచ్చిమేత కోసం ఆశ్రమానికి చెందిన భూమిలోనే సాగు చేస్తున్నారు. భక్తులు సీజన్‌లో పెద్ద మొత్తంలో భూసా తీసుకొస్తుంటారు. ఆశ్రమానికి వచ్చే విరాళాలతో భూసా, తవుడు, చొని, బెల్లం వంటి వాటిని కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా సందర్భాల్లో భక్తులే మేతను నేరుగా తీసుకొచ్చి గోశాలకు అందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సాయం లేకుండానే భక్తులు, స్థానికుల సహకారంతో గోశాల కొనసాగుతోందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

జీతం తీసుకోకుండా సేవ
ఇక్కడ పనిచేసే సేవాదారులకు ప్రత్యేకంగా జీతాలు చెల్లించరు. గ్రామస్థులు, యువత, వివిధ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు కూడా తమకు వీలైన సమయంలో వచ్చి సేవ చేస్తుంటారు. గోవులకు మేత వేయడం, నీళ్లు పెట్టడం, గోశాలను శుభ్రం చేయడం వంటి పనులను స్వయంగా చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, వైద్యులు, యువత కూడా తరచూ శ్రమదానం చేసేందుకు వస్తుంటారని ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఆశ్రమానికి చెందిన రమేశానంద సరస్వతి అలియాస్ బుల్లూ బాబా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలోని సర్ సుందర్‌లాల్ ఆసుపత్రిలో డ్రెస్‌ర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తనకు వచ్చే జీతంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆశ్రమం, గోశాల కోసం వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తన అవసరాల కోసం నెలకు రూ.10వేలు మాత్రమే తీసుకుంటానని చెప్పారు.

Unique Gaushala Ashram
గోశాలలో దృశ్యం (ETV BHARAT)

35 కిలోమీటర్లు వచ్చి గోసేవ
మిర్జామురాద్‌కు చెందిన ఉమేశ్ యాదవ్ వృత్తిరీత్యా ఫిజియోథెరపిస్ట్. రోజూ సాయంత్రం సుమారు 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి గోశాలకు వస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక్కడ గోబర్ తొలగించడం, చీపురు వేయడం, గోవులకు భూసా అందించడం వంటి పనులు చేస్తానని చెప్పారు. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న విజయ్ యాదవ్ కూడా రోజూ గోశాలకు వస్తున్నట్లు తెలిపారు. తనలాంటి ఎంతోమంది యువకులు ఉదయం, సాయంత్రం ఇక్కడ సేవ చేసేందుకు వస్తారని చెప్పారు.

భక్తులకు ప్రత్యేక విశ్వాసం
ఆశ్రమం చుట్టూ అనేక ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు కూడా ఉన్నాయి. స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం, కాశీకి వచ్చిన శివుడు తొలిసారి ఇక్కడ ఆగిన ప్రాంతాన్ని టిక్రీగా, ఆయన రమించిన ప్రాంతాన్ని రమ్నాగా పిలుస్తారని చెబుతారు. గంగానది కూడా ఇక్కడ ఉత్తరవాహినిగా ప్రవహిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. ఆశ్రమంలోని స్వామీజీని స్థానికులు శివుడి అవతారంగా భావిస్తారు. ఆయనకు సంబంధించిన అనేక ఆధ్యాత్మిక కథనాలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కోరిక నెరవేరిన భక్తులు గోశాలకు మేత తీసుకొచ్చి గోమాతకు సమర్పించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. గోపాష్టమి, గురుపౌర్ణమి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో ఆశ్రమంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా అన్నదానం కూడా చేస్తారు.

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