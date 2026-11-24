నదిపై తేలియాడే పోలీస్ స్టేషన్- భక్తులు, పర్యటకుల కోసం కాశీలో తొలిసారి వినూత్న ప్రయోగం!
Varanasi Floating Police Station : కాశీకి తరలివచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులు, పర్యటకుల భద్రత కోసం వారణాసిలో తొలిసారిగా గంగా నదిపై తేలియాడే పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు.
Published : November 24, 2026 at 7:29 PM IST
ఆధ్యాత్మిక నగరి ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాశీకి నిత్యం దేశ విదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది తరలివస్తుంటారు. గంగా నది తీరంలోని ఘాట్లు, సుందరమైన దేవాలయాలను సందర్శించుకొని మధుర జ్ఞాపకాలతో తిరిగి వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా కాశీలో దేవ్ దీపావళి వేడుకలు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ సమయంలో గంగా నదిలో పడవ ప్రయాణం చేస్తూ, ఘాట్లపైన వెలిగే లక్షలాది దీపాల కాంతులను వీక్షించడానికి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పర్యటకులు, భక్తుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారణాసి పోలీసులు తొలిసారిగా గంగా నది అలలపైనే తేలియాడే పోలీస్ స్టేషన్ను సిద్ధం చేశారు. దీనికి రివర్ పోలీస్ ఫ్లోటింగ్ రెస్క్యూ స్టేషన్ అనే పేరు కూడా పెట్టారు. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ గురించి ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ గురించి చూద్దాం.
నీటిపై తేలియాడే రెస్క్యూ స్టేషన్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
- భారీ నిర్మాణం, సిబ్బంది- గంగా నదిపై ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫ్లోటింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ సుమారు 40 మీటర్ల పొడవు, 9 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉంది. ఇందులో ఒకేసారి సుమారు 50 మందికిపైగా పోలీసు సిబ్బంది విధులు నిర్వహించడానికి అనువుగా ఉంది.
- రాత్రి పూట నిఘా కోసం హై-కెపాసిటీ కెమెరాలు- ఈ స్టేషన్ నాలుగు వైపులా అత్యంత శక్తిమంతమైన కెమెరాలను అమర్చారు. వీటి ద్వారా రాత్రి పూట కూడా నదిలో చాలా దూరం వరకు నిఘా పెట్టడం సులభమవుతుంది.
- రెండు ఇంజిన్లతో ప్రత్యేకం- అవసరాన్ని బట్టి ఒక ఘాట్ నుంచి మరో ఘాట్కు సులభంగా కదిలేలా దీనికి రెండు ఇంజిన్లను అమర్చారు. దీని వల్ల నదిలో ఏమైనా ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం అందగానే, ఇతర అత్యవసర సమయాల్లో ఈ ఫ్లోటింగ్ స్టేషన్ తక్షణమే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
- వాటర్ అంబులెన్స్- ఇంకా లోపల స్పెషల్ కంట్రోల్ రూమ్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ (ప్రథమ చికిత్స) గదితో పాటు ఒక వాటర్ అంబులెన్స్ను కూడా సిద్ధంగా ఉంచారు. ప్రమాదం జరిగితే అక్కడే నదిలోనే ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, అవసరాన్ని బట్టి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించే వీలుపడుతుంది. వారణాసిలోని మొత్తం 84 ఘాట్లపై నిఘా ఉంచేలా ఈ వ్యవస్థను ఉపయోగించనున్నారు.
పడవల కోసం 'టూ- లేన్ రివర్ ఎక్స్ప్రెస్వే' ట్రాఫిక్ ప్లాన్
ఈ దేవ్ దీపావళి సందర్భంగా నదిలో పడవల రద్దీ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొనే రోడ్డు మార్గాల తరహాలోనే నదిలోనూ పడవలకు రెండు వరుసల (టూ- లేన్) ట్రాఫిక్ నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నారు. నమో ఘాట్ నుంచి అస్సీ ఘాట్ వరకు మొత్తం 7.50 కిలోమీటర్ల మేర నదిని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. ఇక్కడ నమో ఘాట్ నుంచి అస్సీ ఘాట్వైపు వెళ్లే పడవలు ఒకవైపు, అస్సీ ఘాట్ నుంచి నమో ఘాట్వైపు వచ్చే పడవలు మరోవైపు (ఘాట్ సైడ్) ప్రయాణించేలా మధ్యలో వాటర్ పాంటూన్ ఫ్లోటింగ్ జెట్టీని డివైడర్గా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఎదురెదురుగా వచ్చే పడవలు ఒకదానికొకటి ఢీకొనే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
ఇదే సమయంలో పడవలు ఎక్కడపడితే అక్కడ తిరిగి ప్రమాదాలకు గురి కాకుండా ఉండటానికి నిర్ణీత ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేకంగా యూ- టర్న్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కాశీ ఏడీసీపీ వైభవ్ బంగర్ వెల్లడించారు. దీని వల్ల నదిలో ట్రాఫిక్ రద్దీని, పడవల మధ్య ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ వినూత్న ఏర్పాట్ల వల్ల గంగా నదిపై పర్యటకుల ప్రయాణం మరింత సులభతరంగా, సులభతరంగా మారనుందని చెప్పుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నదిలో ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వేగంగా స్పందించడం, పడవల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించడం, ఘాట్లపై నిఘా ఉంచడంలో ఈ తేలియాడే పోలీస్ స్టేషన్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
"ఈ ఫ్లోటింగ్ రెస్క్యూ స్టేషన్ నుంచి గంగా నదితో పాటు అన్ని ఘాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాం. నదిలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా మా టీమ్ తక్షణమే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుటుంది. ప్రయాణాల్లో పడవల ప్రమాదాలను నివారించడానికి రోడ్ల సరహాలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, యూ- టర్న్ వంటివి ఏర్పాటు చేశాం." అని కాశీ ఏడీసీపీ వైభవ్ బంగర్ తెలిపారు.