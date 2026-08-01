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రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు- సనాతన ధర్మాన్ని అవమానించారని సాధువుల ఫిర్యాదు!

రాహుల్ గాంధీ, పప్పూ యాదవ్, అవధేశ్ ప్రసా‌ద్‌పై వారణాసిలో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు- పార్లమెంట్ నిరసనల్లో సనాతన ధర్మాన్ని అవమానించారని సాధువుల ఫిర్యాదు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 5:09 PM IST

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Rahul Gandhi FIR Sanatan Dharma : పార్లమెంటు ఎదుట ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమి చేసిన సెటైరికల్​ స్కిట్​​ వివాదానికి దారితీసింది. దీనితో లోక్‌సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ఇండిపెండెంట్ ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ (రాజేశ్​ రంజన్), సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ అవధేశ్ ప్రసాద్‌పై ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని వారణాసి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. వీరిపై సనాతన ధర్మాన్ని అవమానించారన్న ఫిర్యాదులు రావడమే కారణం. కాశీ జోన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (DCP) గౌరవ్ బన్స్వాల్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పలువురు సాధువులు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు. పార్లమెంటు ఆవరణలో స్కిట్ చేసి, ముగ్గురు ఎంపీలు సనాతన ధర్మాన్ని, హిందువుల మతపరమైన మనోభావాల్ని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

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RAHUL GANDHI FIR SANATAN DHARMA

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