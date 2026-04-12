వన్యప్రాణి విజ్ఞానంలో 'వంతారా యూనివర్సిటీ' లెజెండ్స్‌ను తయారుచేస్తుంది: అనంత్ అంబానీ

వంతారా యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ- ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రకృతికి సేవ చేస్తుందని వ్యాఖ్యలు- ప్రపంచంలోని అనేక వ్యాధులను పరిష్కరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడి

Anant Ambani
Anant Ambani (Reliance Foundation)
Published : April 12, 2026 at 3:30 PM IST

Anant Ambani On Vantara University : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, వెటర్నరీ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయమైన 'వంతారా యూనివర్సిటీ' శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ వన్యప్రాణి జీవావరణ వ్యవస్థలో ఈ యూనివర్సిటీ ఒక పరివర్తన శక్తిగా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు. వంతారా బృందం కేవలం వన్యప్రాణుల ప్రస్తుత అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా, రాబోయే వేల సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచానికి సేవ చేసే వారసత్వాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రకృతికి సేవ చేయడమే కాకుండా, ప్రపంచంలోని అనేక వ్యాధులను పరిష్కరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అన్నారు. ఇది జంతువులకే కాకుండా మానవులకు కూడా సహాయపడుతుందని స్పష్టం చేశారు.

ఈ యూనివర్సిటీ మనుషులకు సాయపడుతుంది : అనంత్ అంబానీ
"రాబోయే సంవత్సరాల్లో వంతారా విశ్వవిద్యాలయం వన్యప్రాణి రంగంలో దిగ్గజాలను సృష్టించబోతోంది. మేము ప్రపంచంలోనే అత్యంత డైనమిక్, మోడ్రన్ విశ్వవిద్యాలయంగా ఉంటాం. వంతారా బృందం కేవలం వన్యప్రాణుల ప్రస్తుత ప్రయోజనానికే కాకుండా, రాబోయే వేల సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచానికి సేవ చేసే ఒక వారసత్వాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రకృతి మాతకు సేవ చేయడమే కాకుండా, ప్రపంచంలోని అనేక వ్యాధులను పరిష్కరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది జంతువులకు, మానవులకు కూడా సహాయపడుతుంది. " అని అనంత్ అంబానీ వ్యాఖ్యానించారు.

'యావత్ ప్రపంచానికి అగ్రశ్రేణి సైంటిస్టులను అందిస్తాం'
ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడంలో వంతారా విశ్వవిద్యాలయం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అనంత్ అంబానీ తెలిపారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రతి ఏడాది దేశానికే కాకుండా యావత్ ప్రపంచానికి అగ్రశ్రేణి పశు వైద్యులను అందిస్తుందని వెల్లడించారు. అలాగే భారతదేశానికి మాత్రమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచానికి అగ్రశ్రేణి శాస్త్రవేత్తలను అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ యూనివర్సిటీ ప్రకృతి మాతను, సృష్టిని రక్షించడంలో సహాయపడటానికి అద్భుతమైన పరిశోధనలకు కూడా వేదిక అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం
జామ్‌నగర్‌లో జరిగిన వంతారా యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో సంప్రదాయ హిందూ ఆచారాలను పాటించారు. దేశం నలుమూలల నుంచి సేకరించిన మట్టి, నీరు ఉపయోగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాల్గొన్నారు. కాగా తన ప్రసంగంలో అనంత్ అంబానీ వంతారా యూనివర్సిటీ తాత్విక, సాంస్కృతిక పునాదిని పునరుద్ఘాటించారు. "హిందూ సంస్కృతిలో ప్రతి జంతువు ఒక ప్రయోజనం కోసమే పుట్టిందంటారు. ప్రతి జంతువు దేవుడి సృష్టి అని చెబుతారు. జంతువులు దేవుడి సొంతమని భావిస్తాం. కాబట్టి మనం ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి. ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన దానిని రక్షించడానికే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. వంతారా యూనివర్సిటీ తరతరాలు నిలిచిపోతుంది. దీనిని ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనదిగా తీర్చిదిద్దే సత్తా మనందరిలో ఉంది. వన్యప్రాణుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి గమ్యస్థానంగా వంతారా యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. వన్యప్రాణులు, జంతువులు, పశువైద్య సహాయం కోసం భవిష్యత్తును నిర్మించేవారిగా మేము ఉంటాం. వంతారా బృందానికి, గౌరవనీయ అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను ప్రత్యేకంగా నా తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనమందరం కలిసి చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాం. మనమందరం కలిసి నా తల్లిదండ్రులను, దేశాన్ని గర్వపడేలా చేయబోతున్నాం" అని అనంత్ అంబానీ పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచంలో మొదటి యూనివర్సిటీ
వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, పశువైద్య శాస్త్రాలపై ప్రపంచంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయాన్ని గుజరాత్‌లోని జామ్ నగర్‌లో ప్రారంభిస్తున్నట్లు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ 31వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏప్రిల్ 10న ప్రకటించారు. 2024లో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, చికిత్స, పునరావాసం కోసం వంతారా పేరుతో ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ పరిధిలోని దాదాపు 3,500 ఎకరాల గ్రీన్ బెల్ట్ ఏరియాలో అనంత్ అంబానీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు వంతారా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం ప్రాంగణంలోనే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ వైల్డ్‌లైఫ్ - వెటర్నరీ యూనివర్సిటీని నిర్మించబోతున్నారు.

