'నలందా' స్ఫూర్తితో- వన్యప్రాణుల కోసం వంతారా గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ
వంతారా వైల్డ్లైఫ్ - వెటర్నరీ యూనివర్సిటీకి శంకుస్థాపన- అనంత్ అంబానీ 31వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కార్యక్రమం- స్వయంగా శంకుస్థాపన చేసిన అనంత్ - హాజరైన ముకేశ్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్
Published : April 10, 2026 at 9:30 PM IST
Vantara Global University : వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, పశువైద్య శాస్త్రాలపై ప్రపంచంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయాన్ని గుజరాత్లోని జామ్ నగర్లో ప్రారంభిస్తున్నట్లు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్కు చెందిన వంతారా శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 10న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ 31వ పుట్టినరోజు వేడుకల వేళ దీనిపై వంతారా అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. 2024లో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, చికిత్స, పునరావాసం కోసం ' వంతారా' పేరుతో ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని గుజరాత్లోని జామ్నగర్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ పరిధిలోని దాదాపు 3,500 ఎకరాల గ్రీన్ బెల్ట్ ఏరియాలో అనంత్ అంబానీ నెలకొల్పారు. ఇప్పుడు వంతారా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం ప్రాంగణంలోనే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ వైల్డ్లైఫ్ - వెటర్నరీ యూనివర్సిటీని నిర్మించనున్నారు.
అట్టహాసంగా విశ్వవిద్యాలయం శంకుస్థాపన
వంతారా విశ్వవిద్యాలయం శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం జామ్నగర్లోని వంతారా ప్రాంగణంలో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిర్వహించారు. ఈ వేడుక కోసం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ గడ్డి మైదానాలు, అడవులు, చిత్తడి నేలలు, శుష్క పర్యావరణ వ్యవస్థలు, హిమాలయాల నుంచి మట్టి, నీరు, రాళ్లను సేకరించారు. వాటన్నింటితో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. తన 31వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వయంగా అనంత్ అంబానీ ప్రారంభించారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయం వ్యవస్థాపకుడుగా ఆయనే వ్యవహరించనున్నారు. విశ్వవిద్యాలయం శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ, అనంత్ అంబానీ సతీమణి రాధికా మర్చంట్, భారతదేశంలోని అగ్రగామి విశ్వవిద్యాలయాల ప్రతినిధులు, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన వన్యప్రాణి సంరక్షణ నిపుణులు, పర్యావరణవేత్తలు పాల్గొన్నారు. అనంత్ అంబానీ ఉపాధ్యాయులు, ఆయనకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచిన మెంటార్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. పలువురు బాలీవుడ్ నటీనటులు కూడా సందడి చేశారు.
పునాదిలో బిజోలియా ఇసుకరాళ్లు
వంతారా యూనివర్సిటీ నిర్మాణానికి పునాది వేసే ప్రదేశంలో రెండు బిజోలియా ఇసుకరాళ్లను నాటారు. వీటిని రాజస్థాన్లోని ప్రాచీన వింధ్య పర్వత శ్రేణుల నుంచి తెప్పించారు. బిహార్లోని ప్రాచీన నలందా యూనివర్సిటీ పునాదుల్లోనూ బిజోలియా ఇసుకరాళ్లనే వినియోగించారు. భారతదేశపు జ్ఞాన, విజ్ఞాన వారసత్వానికి ప్రతీకగా నలంద యూనివర్సిటీ నిలిచిపోయింది. వేలాది సంవత్సరాల పాటు నిర్మాణాల్లో నిలిచిపోవడం రాజస్థాన్కు చెందిన బిజోలియా ఇసుకరాళ్ల ప్రత్యేకత.
నలంద స్ఫూర్తితో ఈ యూనివర్సిటీ : అనంత్ అంబానీ
వంతారా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుపై అనంత్ అంబానీ కీలక సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. కరుణ, జ్ఞానం, నైపుణ్యంతో వన్యప్రాణులు, పశువులకు సేవ చేయడానికి మనం మేధస్సులను, సంస్థలను ఎలా సిద్ధం చేస్తామనే దానిపైనే వాటి పరిరక్షణ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. బాధలో ఉన్న జంతువులను ప్రత్యక్షంగా చూసి, వాటి సంరక్షణకు మరిన్ని మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించే ఒక గాఢమైన వ్యక్తిగత ప్రయాణంతో వంతారా విశ్వవిద్యాలయం రూపుదిద్దుకుంటుందని అనంత్ అంబానీ తెలిపారు. ప్రాచీన నలంద విశ్వవిద్యాలయం స్ఫూర్తితో ఈ యూనివర్సిటీ మున్ముందుకు సాగుతుందని ఆయన ప్రకటించారు. 'ఆ నో భద్రాః క్రతవో యంతు విశ్వతః' అంటే ఉన్నతమైన ఆలోచనలు అన్ని దిశల నుంచి మనకు రావాలనే స్ఫూర్తితో, ప్రేరణతో వంతారా యూనివర్సిటీ పనిచేస్తుందన్నారు. ప్రతీ వన్యప్రాణి, పశువు ప్రాణాన్ని రక్షించడానికి కట్టుబడి ఉన్న కొత్త తరాన్ని తీర్చిదిద్దడమే ఈ విశ్వవిద్యాలయం లక్ష్యమని అనంత్ అంబానీ వెల్లడించారు.
రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక స్కాలర్షిప్, ఫెల్లోషిప్లు
వంతారా యూనివర్సిటీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం సందర్భంగా రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక స్కాలర్షిప్లు, ఫెల్లోషిప్లను ప్రారంభించారు. అవి, వన్తార యూనివర్సిటీ ఫౌండింగ్ ఫెల్లోస్, ఎవ్రీ లైఫ్ మ్యాటర్స్ స్కాలర్షిప్స్. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల విద్యార్థులకూ వర్సిటీ స్కాలర్షిప్లను ఇవ్వనుంది. డిగ్రీ, పీజీ, ఫెల్లోషిప్, ప్రత్యేక అధ్యయన కోర్సులను ఈ విశ్వవిద్యాలయం అందించనుంది. వైల్డ్ లైఫ్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ, న్యూట్రిషన్, బిహేవియరల్ సైన్సెస్, జెనెటిక్స్, ఎపిడెమియాలజీ, వన్ హెల్త్, కన్జర్వేషన్ పాలసీ, నేచురలిస్టిక్ యానిమల్ కేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజైన్ వంటి విభాగాలపై వంతారా యూనివర్సిటీ ఫోకస్ పెట్టనుంది. వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలతో పాటు జూ పార్కుల్లో వన్యప్రాణులు, పశువుల ఆరోగ్య పరిరక్షణ, సురక్షిత నిర్వహణపై విద్యార్థులకు శాస్త్రీయంగా అవగాహన కల్పించడం ఈ యూనివర్సిటీ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ విభాగాల్లో విద్యాబోధన, పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలను వంతారా యూనివర్సిటీ ప్రోత్సహించనుంది.
