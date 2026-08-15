ఎర్రకోటపై తొలిసారి 'వందేమాతరం' ఆలాపన
150 ఏళ్ల 'వందేమాతరం' వారసత్వానికి గుర్తుగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన జాతీయ జెండాకు ఇరువైపులా హిందీలో 'వందేమాతరం' అని రాసిన అలంకరణ
Published : August 15, 2026 at 8:27 AM IST
Vande Mataram Played First Time : దేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల చరిత్రలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట ప్రాంగణంలో జరిగిన 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తొలిసారిగా 'వందేమాతరం' గేయం ఆలపించారు. అనంతరం జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. 'వందేమాతరం' గేయానికి 150 ఏళ్ల సుదీర్ఘ వారసత్వాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎర్రకోట గోడలను పూలతో అందంగా అలంకరించగా మధ్యలో జాతీయ జెండా, దానికి ఇరువైపులా హిందీలో 'వందేమాతరం' అని రాసిన అలంకరణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దేశభక్తి ఉత్సాహం, కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోటపై 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు నాయకత్వం వహించారు.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా అతిథులు, ప్రముఖులు హాజరైన సమయంలో ఆర్మీ బ్యాండ్ 'వందేమాతరం' బాణీని వాయించింది. ఆ తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. త్రివర్ణ పతాకానికి 'రాష్ట్రీయ సెల్యూట్' సమర్పించారు. జెండా ఆవిష్కరణ అనంతరం భారత వైమానిక దళానికి చెందిన రెండు Mi-17 హెలికాప్టర్లు ఎర్రకోట వేదికపై పూల వర్షం కురిపించాయి. వీటిలో ఒక హెలికాప్టర్ జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించగా, మరో హెలికాప్టర్ 'వందేమాతరం' అని రాసి ఉన్న జెండాతో కనిపించింది. ఆ దృశ్యాలు వేడుకలకు మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి.
#WATCH | Delhi: For the first time, the National Song Vande Mataram is rendered during Independence Day celebrations at Red Fort.— ANI (@ANI) August 15, 2026
Prime Minister Shri Narendra Modi leads the 80th Independence Day Celebrations from the Red Fort. pic.twitter.com/miSIlH6Dki
ఎర్రకోట నుంచి తొలిసారిగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో 'వందేమాతరం' వినిపించడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. "ఈ రోజు ప్రతి హృదయం వందేమాతరం లయతో కొట్టుకుంటోంది. 'ఆజ్ ఘర్ త్రిరంగా హై, హర్ మన్ త్రిరంగా హై'. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక రోజు. స్వాతంత్య్రం తర్వాత ఎర్రకోట ప్రాంగణం నుంచి వందేమాతరం వినిపించడం ఇదే మొదటిసారి" అని అన్నారు. ఇది చారిత్రాత్మక ఘట్టమని పేర్కొన్నారు.
150 ఏళ్ల చరిత్ర'వందేమాతరం'కు 150 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ప్రముఖ రచయిత "బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ" 1875లో ఈ గీతాన్ని రచించారు. తొలుత దీనిని స్వతంత్ర గేయంగా రూపొందించారు. 1875 నవంబర్ 7న 'బంగదర్శన్' అనే సాహిత్య పత్రికలో 'వందేమాతరం' తొలిసారిగా ప్రచురితమైంది. ఆ తర్వాత 1882లో ప్రచురితమైన 'ఆనందమఠం' నవలలో దీనిని చేర్చారు.
స్వాతంత్య్రోద్యమంలో కీలక పాత్రబ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా సాగిన భారత స్వాతంత్య్రోద్యమంలో 'వందేమాతరం' కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇది ప్రజలను ఒక్కతాటిపైకి తీసుకువచ్చిన శక్తివంతమైన నినాదంగా మారింది. 1905 ఆగస్టు 7న రాజకీయ నినాదంగా 'వందేమాతరం'ను మొదటిసారిగా ఉపయోగించినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం గత నవంబర్లో విడుదల చేసిన '150 ఇయర్స్ ఆఫ్ వందేమాతరం: ఎ మెలోడీ దట్ బికేమ్ ఎ మూవ్మెంట్' ప్రకటనలో పేర్కొంది. 1896లో కలకత్తా(కోల్కతా)లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తొలిసారిగా 'వందేమాతరం'ను ఆలపించారు. అప్పటి నుంచి ఈ గేయం జాతీయోద్యమంలో మరింత ప్రాచుర్యం పొందింది. స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ప్రజల్లో ఇది దేశభక్తి స్ఫూర్తిని నింపింది.
జాతీయ గేయంగా గుర్తింపు
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా 'వందేమాతరం'కు ప్రత్యేక గౌరవం కొనసాగింది. 1950లో రాజ్యాంగ సభ దీనిని భారతదేశ జాతీయ గేయంగా స్వీకరించింది. కాగా 'జనగణమన'ను జాతీయ గీతంగా గుర్తించారు. దేశ ప్రజల భావోద్వేగాలతో ముడిపడిన 'వందేమాతరం'కు అప్పటి నుంచి ప్రత్యేక స్థానం లభించింది. దాంతో 'వందేమాతరం' 150 ఏళ్ల వేడుకలను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాది పాటు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది.
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