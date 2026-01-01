ETV Bharat / bharat

వందేభారత్​లో సూపర్ ఫీచర్స్​- తొలి ట్రైన్​ నడిచే రూట్ ఇదే- ఆరోజే మోదీతో ప్రారంభం!

జనవరి 18-19 తేదీల్లోనే రైలు ప్రారంభోత్సవం జరిగే అవకాశం- ప్రధాని మోదీ రైలు ప్రారంభిస్తారన్న రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌

Vande Bharat Sleeper Train Route
వందేభారత్​లో సూపర్ ఫీచర్స్ ((Railway Ministry))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 10:20 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train Route : అతి త్వరలో పట్టాలెక్కనున్న వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైలులో ఉన్న అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సుదూర ప్రయాణాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ను ప్రయాణికులకు భద్రతతోపాటు అనేక సౌకర్యవంతమైన సదుపాయాలను అందించేలా రూపొందించారు. కుషన్‌ బెర్తులు, ఆటోమేటిక్ ప్లగ్ డోర్లు, బయో-వాక్యూమ్ టాయిలెట్లు, అధునాతన సస్పెన్షన్, ప్రతీ బోగీలో సీసీటీవీలు అతి ముఖ్యంగా కవచ్ భద్రతా వ్యవస్థ ఇలా అనేక సదుపాయాలతో దీన్ని రూపొందించారు. అగ్ని ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఆటోమేటిక్‌గా దాన్ని నివారించడం ఈ రైలులో మరో ప్రత్యేకత.

సుదూర ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వందే భారత్ స్లీపర్‌లో 16 కోచ్‌లు ఉంటాయని రైల్వేమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు. వాటిలో పదకొండు ఏసీ 3-టైర్, నాలుగు ఏసీ 2-టైర్, ఒక ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్‌ కోచ్‌లు ఉంటాయి. మొత్తం 823 మంది ప్రయాణించే వీలుంటుంది. సౌకర్యవంతమైన కుషన్ బెర్తులుతో పాటు అప్పర్ బెర్త్‌కు ఈజీగా ఎక్కేందుకు ఎర్గోనామిక్ లాడర్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ ప్లగ్ డోర్లు, పూర్తి సీల్డ్ గ్యాంగ్‌వేలతో రైలును రూపొందించారు. విమానాల్లో మాదిరిగా ఆధునిక బయో-వాక్యూమ్ టాయిలెట్లతో పాటు ఫస్ట్ క్లాస్‌లో హాట్ వాటర్ షవర్ కూడా ఉంటుంది. దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక టాయిలెట్లు, బేబీ కేర్ యూనిట్ ఉంటాయి. రాత్రి వేళ లో-ఇంటెన్సిటీ నైట్ లైటింగ్ ఫీచర్‌తో పాటు సెన్సార్‌ ఆధారిత లైటింగ్‌ వ్యవస్థ ఇందులో ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్‌ప్లేలు, ఆడియో అనౌన్స్‌మెంట్లు, మాడ్యులర్ ప్యాంట్రీలు వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ రైళ్ల సొంతం. గరిష్ఠంగా 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తే ఈ రైలు త్వరలో గువాహటి-కోల్‌కతా మార్గంలో ప్రారంభంకానుంది.

భద్రతకు సంబంధించి ఇందులో ఆటోమేటిక్‌ రైలు భద్రత వ్యవస్థైన కవచ్ సాంకేతికత ఉంది. ఇంతకు ముందు మనం చూడని అధునాతన సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ ఇందులో ఉంటుంది. దీనివల్ల రైలు అత్యధిక వేగంతో వెళ్లినా గ్లాస్‌లోని నీటి చుక్క కూడా బయటకు చిలకకుండా ఉంటుంది. ఇక రీజనరేటివ్‌ బ్రేకింగ్‌ వ్యవస్థ ఇందులో మరో ప్రత్యేకత. అంటే బ్రేక్‌ వేసినప్పుడు ఉష్ణంగా మారే గతిశక్తిని మళ్లీ విద్యుత్చక్తిగా మార్చుతారు. ఆటోమేటిక్‌గా అగ్నిప్రమాదాన్ని గుర్తించి సూక్ష్మధూళి రూపంలో ఉండే రసాయన పదార్థాన్ని విడుదల చేసి మంటలను ఆర్పే వీలుంటుంది. ప్రతీ కోచ్‌లో సీసీటీవీలతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు లోకోపైలట్‌తో మాట్లాడే పరికరాలు ఉంటాయి. ఏసీలో ఉండే యూవీ-సీ ల్యాంప్ డిస్‌ఇన్ఫెక్షన్ వ్యవస్థ గాలిని శుభ్రం చేస్తుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లను నిర్వీర్యం చేసి గాలిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతుంది. ఇక రైలు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కోచ్‌ల మధ్య కలిపే కప్లర్లను క్రాష్‌వర్తీ కవర్లతో రూపొందించడం వల్ల బోగీలు దెబ్బతినకుండా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ-క్లైంబర్‌ వ్యవస్థ రైళ్లు ఢీకొన్నప్పుడు ఒక కోచ్ మరొకటి పైకి ఎక్కకుండా కాపాడి పట్టాలు తప్పే ప్రమాదాన్ని నివారిస్తాయి.

కోల్‌కతా- గువాహటి మధ్య వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ను రాబోయే 15-20 రోజుల్లోనే రైల్వేశాఖ అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జనవరి 18-19 తేదీల్లోనే రైలు ప్రారంభోత్సవం జరిగే అవకాశం ఉందని, ప్రధాని మోదీ రైలు ప్రారంభిస్తారని రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ రెండు నగరాల మధ్య విమాన ప్రయాణానికి రూ. 6 నుంచి 8 వేలు ఖర్చవుతోంది. వందేభారత్‌ స్లీపర్‌లో 3 ఏసీలో టికెట్‌ ధర సుమారు రూ. 2వేల300, 2ఏసీ ధర రూ. 3 వేలు, ఫస్ట్‌ ఏసీ ధర సుమారు రూ. 3వేల 600 ఉండొచ్చని రైల్వే మంత్రి తెలిపారు. మధ్యతరగతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని టికెట్‌ ధరలు నిర్ణయించారు.

