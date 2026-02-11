ETV Bharat / bharat

'చైనా, జపాన్‌ల కన్నా వందే భారత్‌ ఛార్జీలు తక్కువే'- లోక్​ సభలో రైల్వే మంత్రి

పొరుగు దేశాల రైల్వేల్లో సాధారణ తరగతులతో పోలిస్తే మనదగ్గరే ఛార్జీలు తక్కువని కేంద్ర మంత్రి వెల్లడి- లోక్‌సభలో ఓ సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు రైల్వే మంత్రి లిఖిత పూర్వక సమాధానం

Ashwini Vaishnaw on Vande Bharat
Ashwini Vaishnaw on Vande Bharat (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 10:47 PM IST

Ashwini Vaishnaw on Vande Bharat : వందే భారత్‌ ఏసీ ఛైర్‌ కార్‌లో ఛార్జీలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌. ధరలు అందుబాటులోనే ఉన్నాయని, 300-400 కిలోమీటర్ల మధ్య ప్రయాణానికి కిలో మీటరుకు దాదాపు రూ.2.19 మాత్రమే ఛార్జీ వసూలు చేస్తున్నామన్నారు. చైనా, జపాన్‌, ఫ్రాన్స్‌ దేశాల్లోని ఇటువంటి సర్వీసుల టికెట్‌ ధరతో పోల్చితే ఇది తక్కువేనని వెల్లడించారు. ఆయా దేశాల్లో కిలోమీటరుకు రూ.7 నుంచి రూ.20 వరకు వసూలు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఈ మేరకు లోక్‌సభలో ఓ సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు రైల్వే మంత్రి లిఖిత పూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.

పొరుగు దేశాలతో పోల్చినా
పొరుగు దేశాల రైల్వేల్లో సాధారణ తరగతులతో పోలిస్తే మనదగ్గరే ఛార్జీలు తక్కువగా ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. భారత్‌లో కిలోమీటరుకు ఛార్జీ 20 పైసలుగా ఉండగా, పాకిస్థాన్‌లో 54 పైసలు, బంగ్లాదేశ్‌లో 37 పైసలు, శ్రీలంకలో 51 పైసలుగా ఉందని పేర్కొన్నారు. వివిధ వర్గాల ప్రయాణికుల సేవలకు టికెట్‌ ధరలను నిర్ణయించేటప్పుడు సేవలకు అయ్యే ఖర్చు, అందిస్తున్న సదుపాయాలు, ప్రయాణికుల స్తోమత, ఇతర రవాణా సదుపాయాల్లో ఉన్న ఛార్జీలు, సామాజిక-ఆర్థిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని వివరించారు.

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 82 రూట్‌లలో 164 వందే భారత్ సర్వీసులు సేవలందిస్తున్నాయని అశ్వణి వైష్ణవ్​ చెప్పారు. 2019 ఫిబ్రవరిలో వందే భారత్‌ సర్వీసులు ప్రారంభించామని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి గుర్తు చేశారు. ప్రయాణికుల సర్వీసు విభాగంలో ఈ రైళ్లు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవని అభిప్రాయపడ్డారు. సస్పెన్షన్‌ సిస్టమ్‌, ఆటోమేటిక్‌ ప్లగ్‌ డోర్లు, వేగం, సౌకర్యవంతమైన సీట్లు, మినీ ప్యాంట్రీ, సీసీ టీవీలు, కవచ్‌ వంటి అత్యాధునిక వ్యవస్థలు ఈ రైళ్లలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రయాణికుల స్తోమతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రైళ్లలో ఛార్జీలను తక్కువగా ఉండేలా చూసుకున్నామని రైల్వే మంత్రి సభకు వివరించారు.

కాగా, ఇటీవలె ప్రయాణికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన తొలి వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు పట్టాలెక్కెంది. బంగాల్​లోని హావ్​డా- అసోంలోని గువాహటి (కామాఖ్య) మధ్య తిరిగే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అటు గువాహటి నుంచి హావ్​​డాకు తిరిగివచ్చే స్లీపర్ రైలుకు సైతం ఆయన వర్చువల్‌గా పచ్చజెండా ఊపారు. అత్యాధునిక సాంకేతికత, సౌకర్యాలతో రూపొందిన ఆ రైలు దూర ప్రయాణాలను మరింత సులభం చేసేలా రూపొందించారు. ఈ క్రమంలోనే వందే భారత్​ స్లీపర్​ రైలుకు సంబంధించిన ఛార్జీలు, టికెట్ బుకింగ్ నిబంధనలను చూస్తే

ఛార్జీల వివరాలు
వందేభారత్ స్లీపర్ రైలులో కనీస ఛార్జీ రూ.960గా నిర్ణయించింది రైల్వే. 400 కిలోమీటర్ల వరకు 3ఏసీ ప్రయాణానికి ఈ కనీస ఛార్జీ వర్తిస్తుందని తెలిపింది. అంటే ప్రయాణికుడు 400 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ దూరానికి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా రూ.960 కూడా తప్పకా చెల్లించాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే కిలోమీటర్ వారీగా ఛార్జీలను పరిశీలిస్తే!

  • 3 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.2.4 చొప్పున కనీసం రూ.960
  • 2 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.3.1 చొప్పున కనీసం రూ.1,240
  • 1 ఏసీకి కిలోమీటరుకు రూ.3.8 చొప్పున కనీసం రూ.1,520
  • ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి ఛార్జీలు పెరుగుతాయి. గరిష్ఠంగా 3,500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి 1ఏసీ ఛార్జీని రూ.13,300గా రైల్వే అధికారులు నిర్ణయించారు.

అత్యాధునిక ఫీచర్లు
అయితే, వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు పూర్తిగా ఎయిర్ కండీషన్‌తో కూడిన 3ఏసీ, 2ఏసీ, 1ఏసీ బోగీలతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ రైలు గరిష్ఠంగా గంటకు 180 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు తీసేలా రూపొందించారు. అయితే ట్రాక్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి సాధారణంగా గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిపే అవకాశం ఉందని రైల్వే అధికారులు వివరించారు. ఇక ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం ఆధునిక టాయిలెట్లు, వ్యక్తిగత రీడింగ్ లైట్లు, మొబైల్, ఇతర పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ఆటోమేటిక్ స్లయిడింగ్ డోర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా బోగీల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలతో పాటు ప్రమాదాల నివారణకు అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు కూడా డిజైన్ చేశారు.

