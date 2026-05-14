కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా సతీశన్‌- 11 రోజుల తర్వాత వీడిన సస్పెన్స్

కేరళ సీఎల్పీ నేతగా సతీశన్‌ను ఎంపిక చేసిన కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం- 11 రోజుల మథనం తర్వాత సీఎం పేరు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం

Kerala New Chief Minister
Kerala New Chief Minister (ANI)
Published : May 14, 2026 at 12:14 PM IST

Kerala New Chief Minister : కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. 10 రోజులుగా సాగుతున్న మల్లగుల్లాలు, చర్చల అనంతరం కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించింది. కేసీ వేణుగోపాల్, సతీశన్ మధ్య జరిగిన హోరాహోరీ పోటీలో చివరకు సతీశన్ వైపే అధిష్టానం మొగ్గుచూపింది. బుధవారం కాంగ్రెస్ చీఫ్‌ మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్‌గాంధీ భేటీ అయి తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం తిరువనంతపురంలోని కేపీసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో 61 ఏళ్ల వడస్సేరి దామోదరన్ సతీశన్‌ను సీఎంగా ప్రకటించారు.

