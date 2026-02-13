14ఏళ్ల ఉజ్బెకిస్థాన్ బాలుడికి గుండె వ్యాధి- 'మెకానికల్ హార్ట్' అమర్చిన భారతీయ వైద్యులు- కుర్రాడు ప్రాణాలు సేఫ్
హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో బాధపడిన ఉజ్బెకిస్థాన్ బాలుడు- హరియాణాలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స- మెకానికల్ హార్ట్ అమర్చి కుర్రాడి ప్రాణాలు కాపాడిన డాక్టర్లు
Published : February 13, 2026 at 12:30 PM IST
Mechanical Heart Implant In Boy : హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయే స్థితికి చేరుకున్న ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన 14 ఏళ్లు బాలుడి జీవితాన్ని నిలబెట్టారు హరియాణాకు చెందిన వైద్యులు. డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడికి లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ అసిస్ట్ డివైస్ (LVAD)ని అమర్చి ప్రాణాలను కాపాడారు. అంటే మెకానికల్ హార్ట్ను అమర్చి విదేశానికి చెందిన కుర్రాడికి ఆయుష్షు పోశారు. దీంతో వైద్యులపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
పదేళ్లుగా గుండె సంబంధిత వ్యాధితో ఇబ్బందులు
ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన దిల్షోద్ (14) గత పదేళ్లుగా డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి (గుండె సంబంధిత వ్యాధి)తో బాధపడుతున్నాడు. ఈ వ్యాధి సోకిన వారి గుండె కండరాలు చాలా బలహీనంగా మారుతాయి. దీంతో గుండె శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టమవుతుంది. చివరికి ప్రాణాంతక హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
చికిత్స కోసం భారత్కు
అయితే గతేడాది నుంచి దిల్షోద్ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది. గుండె వైఫల్యం కారణంగా రోజువారీ కార్యకలాపాలను తనంతట తాను చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిపడ్డాడు. మంచం పైనుంచి లేవడం, నడవడం వంటివి చేసినా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిపడేవాడు. ఈ క్రమంలో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ను నియంత్రించడానికి ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి దిల్షోద్ ఆస్పత్రిలో చేరేవాడు. ఐసీయూ వార్డులోనే చికిత్స పొందేవాడు. అయితే ఉజ్బెకిస్థాన్లో చివరి దశ గుండె ఫెయిల్యూర్కు చికిత్స లేదు. దీంతో చికిత్స కోసం దిల్షోద్ను భారత్కు తరలించాలని ఉజ్బెకిస్థాన్ వైద్యులు అతడి తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.
దిల్షోద్ను అతడి తల్లిదండ్రులు రెండు నెలల క్రితం హరియాణా రాష్ట్రం గురుగ్రామ్లోని ఆర్టెమిస్ ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ గుండె మార్పిడి చేసేందుకు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో కుర్రాడి పేరును ఉంచారు. అయితే రోజుల గడుస్తున్న కొద్ది దిల్షోద్ ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోతోంది. గత 2 నెలల వ్యవధిలో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా బాలుడు నాలుగు సార్లు ఆర్టెమిస్ ఆస్పత్రిలోని పిల్లల కార్డియాక్ ఐసీయూలో చేరాడు. ఒకసారి అయితే 'కార్డియోజెనిక్ షాక్' వచ్చింది. దీంతో కుర్రాడి అవయవాలు (కాలేయం, మూత్రపిండాలు) కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం ప్రారంభించాయి. ఎందుకంటే గుండె ఈ అవయవాలకు తగినంత రక్తాన్ని పంప్ చేయలేకపోయింది. గుండెను దానం చేసే దాత దొరికి అతడి హార్ట్ను మార్చేవరకు దిల్షోద్ ప్రాణాలతో ఉండడని వైద్యులకు అర్థమైంది.
వెంటనే ఆర్టెమిస్ ఆస్పత్రిలోని పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జరీ విభాగంలోని వైద్యులు దిల్షోద్ కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించారు. ఈ క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కుర్రాడి ప్రాణాలను కాపాడటానికి లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ అసిస్ట్ డివైస్ (మెకానికల్ హార్ట్ )ని అమర్చాలని నిర్ణయించారు. సంక్లిష్టమైన, కష్టతరమైన సర్జరీ చేసి దిల్షోద్ శరీరంలో మెకానికల్ హార్ట్ను అమర్చారు. ఈ క్రమంలో ఇండియాలో లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ అసిస్ట్ డివైస్ను అమర్చుకున్న పిన్న వయస్కుడిగా దిల్షోద్ నిలిచాడు.
గతంలో మంచానికి పరిమితమైన ఆ కుర్రాడు
లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ అసిస్ట్ డివైస్ను 'కృత్రిమ గుండె పంపు' అని పిలుస్తారు. అలాగే 'మెకానికల్ హార్ట్' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దీన్ని అమర్చడం వల్ల గుండె శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు రక్తాన్ని పంప్ చేయగలుగుతుంది. ఈ మెకానికల్ హార్ట్ ఛాతి లోపల ఉంటుంది. చర్మం నుంచి బయటకు వచ్చే చిన్న వైర్ ద్వారా కంప్యూటరైజ్డ్ కంట్రోలర్, బ్యాటరీకి అనుసంధానిస్తుంది. మెకానికల్ హార్ట్ను అమర్చిన తర్వాత దిల్షోద్ కోలుకున్నాడు. గతంలో మంచానికి పరిమితమైన ఆ కుర్రాడు ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు, మెట్లు ఎక్కి, దిగుతున్నాడు. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కూడా అయ్యాడు. త్వరలో తన స్వదేశమైన ఉజ్బెకిస్థాన్కు కూడా వెళ్లిపోతాడు.
"మా కెరీర్లో సవాల్తో కూడుకున్న సర్జరీల్లో ఇదొకటి. ఇది నా వ్యక్తిగత విజయం కాదు. టీమ్ వర్క్ వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ ఐసీయూ, పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజీ, పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ అనస్థీషియా, నర్సులు, ఫిజియోథెరపిస్టులు, బయోమెడికల్ ఇంజినీర్లు, ఆస్పత్రి సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు. వారి 24 గంటల నిబద్ధత, సమన్వయంతో బాలుడికి పునర్జన్మను ఇవ్వగలిగాం " అని ఆర్టెమిస్ ఆస్పత్రిలోని చీఫ్ పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జరీ డాక్టర్ అసీమ్ ఆర్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.