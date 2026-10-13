వందల ఏళ్ల ఘనమైన చరిత్ర- ఈ ఉజాన్బజార్ బరోవారీ దుర్గాపూజ విశేషాలు తెలుసా?
అసోం గువాహటిలో ఉజాన్బజార్ బరోవారీ దుర్గాపూజ 137వ ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది. అహోం రాజకుటుంబ సంప్రదాయాల్ని కొనసాగిస్తూ 1889 నుంచి ఈ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 8:29 AM IST
Guwahati Barowari Durga Puja : సాధారణంగా దుర్గాపూజ అనగానే చాలా మందికి భారీ అలంకరణలు, ఆకర్షణీయంగా ఉండే పెద్ద పెద్ద మండపాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు గుర్తుకొస్తాయి. శరదృతువు రాకతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ పూజా ఉత్సవాలు ఆరంభమవుతాయి. ఈ సమయంలో అసోం, బంగాల్, ఒడిశా ప్రాంతాలన్నీ దుర్గామాత ఆరాధనతో కళకళలాడుతుంటాయి. అందులోనూ పురాతన సంప్రదాయాల్ని కొనసాగిస్తూ, శతాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న కొన్ని వేడుకలు మరింత ప్రత్యేకత సంతరించుకుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లోనే ఒకటైన ఉజాన్బజార్ బరోవారీ దుర్గాపూజ సంప్రదాయ వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ పూర్తిగా సంప్రదాయ ఆచారాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. 1889లో అసోం గువాహటిలోని ఉజాన్బజార్లో ప్రారంభమైన ఈ సామూహిక పూజ 2026తో 137వ ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది. అహోం రాజకుటుంబంతో ముడిపడిన చరిత్ర, తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న పూజా విధానాలు ఈ ఉత్సవానికి ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి.
వందేళ్లకుపైగా సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్న అసోం రాష్ట్రంలో కమ్యూనిటీ (సామూహిక) దుర్గాపూజలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి వాటిల్లో అంతా కలిసి నిర్వహించే ఈ ఉజాన్బజార్ బరోవారీ దుర్గాపూజ అత్యంత విశిష్టమైనదిగా భావిస్తుంటారు. హంగూఆర్భాటాల కంటే ఇక్కడ సంప్రదాయ పూజా విధానాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని చెబుతుంటారు. ఇక్కడ బరోవారీ అంటే ఒకే కుటుంబం కాకుండా సమాజం అంతా కలిసి ఉమ్మడిగా వేడుకలు నిర్వహించే ఒక కమ్యూనిటీ సంప్రదాయం అని అర్థం. బంగాల్, అసోం దుర్గాపూజ ఉత్సవాల్లో ఈ పదం ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది.
అహోం రాజకుమారుడు ఘనకాంత సింఘాతో మొదలు
1889లో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన ఉజాన్బజార్ బరోవారీ దుర్గాపూజ ఇప్పటికే నగరంలో అత్యధిక మంది భక్తులు సందర్శించే ప్రముఖ పూజా వేదికల్లో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఈ పూజా కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ భబెన్ బెజ్ స్థానిక కథనాలను ఉటంకిస్తూ ఈ ఉత్సవాల వెనుక ఆసక్తికర చరిత్రను పంచుకున్నారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- 1821వ సంవత్సరంలో బ్రహ్మపుత్ర నదీ తీరంలోని రాజ్బరి (రాజభవనం) వద్ద అహోం రాజకుమారుడు ఘనకాంత సింఘా ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా ఈ పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. లిఖితపూర్వకంగా చారిత్రక ఆధారాలు లేకపోయినప్పటికీ శతాబ్దాలుగా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత కేశవకాంత్ రాజ్కుమార్ ఈ పూజను నిర్వహించగా, తర్వాత రాణి మహీంద్రి ఐదేయు ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు. ఇక రాజ్బరీలో భక్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరగడంతో ప్రజలందరి కోసం బ్రహ్మపుత్ర నది ఇసుక మేటల ప్రాంతంలో పూజ నిర్వహించడం ప్రారంభించారు.
1923లో మారిన పూజా ప్రదేశం- తర్వాత శాశ్వత మండపం
ప్రముఖుల కృషితో 1923లో పూజను ప్రస్తుత కుమార్ భాస్కర్ నాట్య మందిరం సమీపంలోని బహిరంగ ప్రదేశానికి మార్చారు. 1934లో రాయ్ బహదూర్ నీలనాథ్ శర్మ సహకారంతో ఆలయం కోసం భూమి కేటాయించగా ఇక్కడే శాశ్వత మండపం ఏర్పాటైంది. ఆ కాలంలో విద్యుత్ సదుపాయం లేకపోవడంతో మట్టి దీపాలు, పెట్రోమాక్స్ లైట్లతో మండపాన్ని వెలుగులతో నింపేవారు. అసోంలోని ఎన్నో చారిత్రక ఆలయాల్లో దుర్గాపూజ సమయంలో జంతుబలి ఆచారం ఉన్నా, బరోవారీ పూజలో ఎప్పుడూ జంతుబలి నిర్వహించకపోవడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. రాజ్బరి కాలం నాటి పూజా పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు నేటికీ ఉపయోగిస్తుండటం విశేషం. నవమి పూజ అనంతరం పవిత్ర పుష్పాలు, ప్రసాదాన్ని రాజభవనానికి పంపే ఆచారం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.
గతంలో ఉజాన్బజార్కు చెందిన స్థానిక శిల్పకారులే విగ్రహాలు తయారు చేసేవారు. 1970ల నుంచి కలాపహాడ్కు చెందిన పాల్ కుటుంబం ఈ విగ్రహాల తయారీ బాధ్యతను కొనసాగిస్తోంది. ప్రస్తుత తరంలో ప్రదీప్ పాల్, దిలీప్ పాల్ ఈ విగ్రహాలను రూపొందిస్తున్నారు. ఇక కాలక్రమేణా శిథిలమైన పాత మండపాన్ని అమెరికాలో నివసిస్తున్న అస్సామీ పండితుడు హేమచంద్ర గోస్వామి మనవడు డాక్టర్ నబా గోస్వామి సహా మరికొందరు దాతల సహాయంతో ఆధునికీకరించారు. ప్రతి సంవత్సరంలానే ఈ ఏడాది కూడా అక్టోబర్ 16 నుంచి 21 వరకు వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, సంప్రదాయ ఆచారాల నడుమ బరోవారీ దుర్గాపూజ మహోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. భారీ హంగులకు దూరంగా సంప్రదాయ కళారూపాలు (ఓజాపాలి, ధూలియా, నగర నామ్) ప్రదర్శిస్తూ ఈ దుర్గాపూజ అస్సామీ సంస్కృతిని సజీవంగా ఉంచుతోంది.
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