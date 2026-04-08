ఖర్గేపై అసోం సీఎం హిమంత వ్యాఖ్యలు అత్యంత అవమానకరం: ప్రియాంక గాంధీ ఫైర్

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిపై అసోం సీఎం వ్యాఖ్యలు- ఖండించిన ప్రియాంక గాంధీ
Published : April 8, 2026 at 10:39 AM IST
Priyanka Slams Assam CM : కాంగ్రెస్ చీఫ్, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గేను ఉద్దేశించి అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలపై హస్తం పార్టీ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఖర్గేపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం అత్యంత సిగ్గుచేటు, అసహ్యకరం అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ఖర్గే దేశంలోని అత్యంత సీనియర్ నాయకుల్లో ఒకరు. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధి మాత్రమే కాదు. దేశంలోని దళితులు, అణగారిన వర్గాలకు ఒక గొంతుక కూడా. అలాంటి సీనియర్ నాయకుడిని అవమానించడం అంటే కోట్లాది భారతీయులను అవమానించినట్టే అవుతుంది. ఈ ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించాలి. ఈ అవమానకర వ్యాఖ్యలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటో దేశానికి చెప్పాలి. బీజేపీ ఈ వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తుందా? లేదా అనేది స్పష్టం చేయాలి' అని ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నించారు.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के प्रति जिस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अत्यंत शर्मनाक और अस्वीकार्य है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 8, 2026
खरगे जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वे न सिर्फ…