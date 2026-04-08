ఖర్గేపై అసోం సీఎం హిమంత వ్యాఖ్యలు అత్యంత అవమానకరం: ప్రియాంక గాంధీ ఫైర్

Priyanka Slams Assam CM
Congress MP Priyanka Gandhi (ANI File Photo)
Published : April 8, 2026 at 10:39 AM IST

Priyanka Slams Assam CM : కాంగ్రెస్ చీఫ్, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గేను ఉద్దేశించి అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలపై హస్తం పార్టీ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఖర్గేపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం అత్యంత సిగ్గుచేటు, అసహ్యకరం అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఖర్గే దేశంలోని అత్యంత సీనియర్ నాయకుల్లో ఒకరు. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధి మాత్రమే కాదు. దేశంలోని దళితులు, అణగారిన వర్గాలకు ఒక గొంతుక కూడా. అలాంటి సీనియర్ నాయకుడిని అవమానించడం అంటే కోట్లాది భారతీయులను అవమానించినట్టే అవుతుంది. ఈ ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించాలి. ఈ అవమానకర వ్యాఖ్యలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటో దేశానికి చెప్పాలి. బీజేపీ ఈ వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తుందా? లేదా అనేది స్పష్టం చేయాలి' అని ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నించారు.

