సొరంగంలో రెండు లోకో రైళ్లు ఢీ- 88 మంది కార్మికులకు గాయాలు

సొరంగంలో ఢీకొన్న కార్మికులను తీసుకెళ్తున్న రెండు లోకో రైళ్లు

Uttarakhand Tunnel Accident (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Uttarakhand Tunnel Accident : కార్మికులను తీసుకెళ్తున్న రెండు లోకో రైళ్లు సొరంగం లోపల ఢీకొన్న ఘటన ఉత్తరాఖండ్​లోని చమోలీ జిల్లాలో జరిగింది. నిర్మాణంలో ఉన్న విష్ణుగఢ్- పిపాల్‌కోటి జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు లోపల జరిగిన ఆ ప్రమాదంలో 88 మంది కార్మికులు గాయపడ్డారు. దీంతో సమాచారం అందుకున్న అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స ఇప్పించారు.

అధికారులు సమచారం ప్రకారం, జిల్లాలోని పిపాల్‌కోటిలో THDC జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతోంది. అందులో టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ (TBM) సైట్‌లో మంగళవారం రాత్రి షిఫ్ట్ మార్పు సమయంలో అనుకోని ఘటన జరిగింది. కార్మికులను తీసుకెళ్తున్న రెండు లోకో రైళ్లు సొరంగం లోపల ఢీకొనడంతో పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు సొరంగంలో 109 మంది కార్మికులు ఉన్నారు. గాయపడిన కార్మికులు గోపేశ్వర్, పిపాల్‌కోటిలోని జిల్లా ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

ప్రమాదం తర్వాత ఘటనా స్థలంలో గందరగోళం నెలకొంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్‌మెంట్, స్థానిక పరిపాలన సహాయంతో, గాయపడిన కార్మికులను అంబులెన్స్ ద్వారా గోపేశ్వర్‌లోని జిల్లా ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు, అక్కడ వారు చికిత్స పొందుతున్నారు. సమాచారం అందిన వెంటనే సహాయ, రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. సొరంగం లోపల చిక్కుకున్న కార్మికులను రక్షించడానికి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి.

Uttarakhand Tunnel Accident
ఆస్పత్రుల్లో కార్మికులు (ETV Bharat)

మంచి చికిత్స అందించాలని వైద్యులకు ఆదేశంఠ
ఆ తర్వాత జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గౌరవ్ కుమార్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ సుర్జీత్ సింగ్ పన్వర్ గోపేశ్వర్ జిల్లా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. వారు గాయపడిన వారి పరిస్థితి గురించి ఆరా తీసి, సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన చికిత్స అందించాలని వైద్యులను ఆదేశించారు.

"అందుకున్న సమాచారం ప్రకారం సుమారు 100 మందిలో 88 మంది గాయపడ్డారు. వీరిలో 70 మంది గాయపడిన కార్మికులు గోపేశ్వర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. 66 మంది చికిత్స తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఎముకలు విరిగిన నలుగురు కార్మికులు జిల్లా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పిపాల్​కోటిలోని వివేకానంద ఆసుపత్రిలో 18 మంది గాయపడ్డారు. చికిత్స తర్వాత వారు కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. గాయపడిన వారి పరిస్థితి బాగానే ఉంది. 21 మంది పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నారు"
-గౌరవ్ కుమార్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, చమోలీ

షిఫ్ట్ మార్పు సమయంలో ప్రమాదం: చమోలీ ఎస్పీ
"షిఫ్ట్ మార్పు సమయంలో రెండు లోకో రైళ్ల మధ్య ఢీకొనడం జరిగింది. మేం CISF భద్రతా అధిపతి విశ్వనాథ్‌తో మాట్లాడాం. ఒక రైలు సొరంగం నుంచి 5 కిలోమీటర్లు బయటకు వచ్చిందని ఆయన మాకు తెలియజేశారు. బయటి నుంచి వస్తున్న రైలు దాదాపు 2.5 కిలోమీటర్లకు చేరుకుంది. అక్కడ ఢీకొన్నాయి. లోపలి నుంచి వస్తున్న రైలు ఖాళీగా ఉంది. ఆ రైలు బ్రేక్ సిస్టమ్‌లో పనిచేయకపోవడం వల్ల ఢీకొట్టింది. గాయపడిన కార్మికుల్లో ఎక్కువ మంది బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశాకు చెందినవారు. పూర్తి వివరాలను THDC అధికారుల నుంచి పొందుతున్నాం" అని చమోలీ ఎస్పీ సుర్జీత్ సింగ్ పన్వర్ తెలిపారు.

ఉత్తరాఖండ్‌లోని చమోలి జిల్లాలోని అలకనంద నదిపై 444 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఎప్పటిలాగే, మంగళవారం ప్రాజెక్ట్ సొరంగం లోపల పనులు జరుగుతున్నాయి. సొరంగం తవ్వడానికి బోరింగ్ యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. రాత్రి 9 గంటలకు, షిఫ్ట్ మార్పు సమయంలో, లోపలి నుంచి వస్తున్న ఖాళీ రైలు బయటి నుంచి కార్మికులను తీసుకెళ్తున్న లోకో రైలును ఢీకొట్టింది.

