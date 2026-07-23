ఎగ్జామ్కు ముందే మరో పేపర్ లీక్- రెండు పరీక్షలు రద్దు- వేలాది మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం!
మిషన్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఐఓటీ, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థియరీ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్- పరీక్షకు ముందే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ప్రశ్నలు- విచారణలో బయటపడిన నిజాలు, సంబంధిత ప్రొఫెసర్పై వేటు
Published : July 23, 2026 at 5:28 PM IST
Paper Leak In University : దేశంలో వరుసగా వెలుగుచూస్తున్న పేపర్ లీక్ ఘటనలు విద్యార్థుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్న వేళ, ఉత్తరాఖండ్లో మరో షాకింగ్ ఘటన బయటపడింది. పరీక్షలు ప్రారంభం కాకముందే ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ కావడంతో ఉత్తరాఖండ్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెండు ఇంజినీరింగ్ సెమిస్టర్ పరీక్షలను రద్దు చేస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
దెహ్రాదూన్లోని వీర్ మాధో సింగ్ భండారీ ఉత్తరాఖండ్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ (యూటీయూ)లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. యూనివర్సిటీ పరిధిలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల విద్యార్థులు రాసిన సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో రెండు సబ్జెక్టుల ప్రశ్నపత్రాలు ముందుగానే బయటకు వచ్చినట్లు తేలింది. దీంతో యూనివర్సిటీ అధికారులు అప్రమత్తమై విచారణ చేపట్టారు. మిషన్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (Machine Learning for IoT), ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థియరీ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయినట్లు గుర్తించారు.
ఆ రెండు పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు పరీక్షకు ముందే కొంతమంది విద్యార్థులకు చేరినట్లు సమాచారం అందింది. ఒక ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్ ప్రశ్నపత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలను విద్యార్థుల వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. పరీక్షలో అదే ప్రశ్నలు రావడంతో అనుమానం మొదలైంది. దీంతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి యూనివర్సిటీకి, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల డైరెక్టర్లకు ఫిర్యాదు మెయిల్ వచ్చింది. ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా యూనివర్సిటీ అధికారులు అంతర్గత విచారణ ప్రారంభించారు.
యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ తృప్తా ఠాకూర్ ఆదేశాలతో ప్రత్యేక విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. కమిటీ సభ్యులు సంబంధిత వ్యక్తులను విచారించడంతో పాటు ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, పంపిణీ విధానాన్ని పరిశీలించారు. విచారణలో ఒక ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రొఫెసర్ పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నపత్రాన్ని కొంతమంది విద్యార్థులకు చేరవేసినట్లు నిర్ధరణకు వచ్చారు. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా యూనివర్సిటీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ముందుగా లీక్ అయినట్లు నిర్ధారణ అయిన పరీక్షలను రద్దు చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్న సుమారు 12 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు చెందిన వేలాది మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం పడింది.
ఆగస్టు మూడో వారంలో పరీక్షలు
ఈ ఘటనపై యూటీయూ పరీక్షల నియంత్రణ అధికారి డాక్టర్ వీకే పటేల్ మాట్లాడుతూ, రెండు సబ్జెక్టుల ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయినట్లు నిర్ధరణ అయిందని తెలిపారు. రద్దు చేసిన పరీక్షలను మళ్లీ నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. కొత్త పరీక్షలు ఆగస్టు మూడో వారంలో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. మరోవైపు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ తృప్తా ఠాకూర్ కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఒక పరీక్ష పేపర్ లీక్పై వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా విచారణ చేపట్టామని, అందులో నిజాలు బయటపడిన తర్వాత చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. ఆ పరీక్షకు హాజరైన 22 మంది విద్యార్థుల పేపర్లను రద్దు చేసినట్లు చెప్పారు.
అయితే విచారణలో అదే ప్రొఫెసర్ మరో ప్రశ్నపత్రం తయారీ ప్రక్రియలో కూడా భాగస్వామిగా ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. ఆ పరీక్షపై ఫిర్యాదు లేకపోయినా ముందస్తు జాగ్రత్తగా రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆ పరీక్షకు సుమారు 355 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని తెలిపారు. పేపర్ లీక్కు కారణమైన ప్రొఫెసర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు యూనివర్సిటీ తెలిపింది. ఆయన్ను పరీక్షలకు సంబంధించిన అన్ని విధుల నుంచి ఏడేళ్ల పాటు నిషేధించారు. అలాగే సంబంధిత కళాశాలకు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించిన యూనివర్సిటీ పరీక్షల పారదర్శకత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా పోటీ పరీక్షలు, నియామక పరీక్షల్లో పేపర్ లీక్ ఘటనలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. యువతలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఓ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో కూడా ప్రశ్నపత్రాలు బయటకు రావడం మరోసారి పరీక్షల భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ నుంచి పరీక్షల నిర్వహణ వరకు ప్రతి దశలో మరింత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు అవసరమని విద్యార్థులు, నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రద్దైన పరీక్షలను ఆగస్టులో నిర్వహించేందుకు యూనివర్సిటీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కొత్త తేదీలు, పరీక్ష కేంద్రాల వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనుంది.
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