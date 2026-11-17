లోయలో పడిన బస్సు- ఆరుగురు మృతి- 20 మందికి గాయాలు!
Bus Falls Into Ravine : రిషికేశ్-బద్రీనాథ్ జాతీయ రహదారిపై, ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హరిద్వార్ నుంచి జోషిమఠ్కు ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు అదుపు తప్పి లోతైన లోయలోకి పడిపోయింది.
లోయలో పడిన బస్సు (ETV Bharat)
Published : November 17, 2026 at 9:20 AM IST
ఉత్తరాఖండ్లోని తెహ్రీ గర్వాల్ జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు 100 మీటర్ల లోతైన లోయలో పడిపోవడంతో ఆరుగురు మరణించారు. మరో 20 మంది గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 30 నుంచి 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.