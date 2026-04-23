300మీటర్ల లోతైన లోయలో పడిన వాహనం- 8 మంది మృతి

చంబా-కోటి రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- వాహనంలో 10 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం- దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం పుష్కర్ సింగ్ దామీ

Uttarakhand Road Accident
Uttarakhand Road Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 6:55 PM IST

Uttarakhand Road Accident : ఉత్తరాఖండ్‌లోని తెహ్రీ గర్వాల్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది చంబా-కోటి రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న ఓ వాహనం నియంత్రణ కోల్పోయి సుమారు 300 మీటర్ల లోతైన లోయలో పడిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో 8 మంది మృతిచెందగా పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో 10 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాహనంలోని వారు హరిద్వార్‌లో ఒక అంత్యక్రియల కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. క్షతగాత్రులను స్థానిక జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలిలో SDRF బృందం సహాయకచర్యలు చేపట్టింది. ఈ దుర్ఘటనపై స్పందించిన సీఎం పుష్కర్ సింగ్ దామీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సీఎం ఆదేశించారు.

"ప్రమాదం జరిగిన వాహనంలో మొత్తం 10 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. హరిద్వార్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా మధ్యాహ్నం సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో ఆ బృందం అగ్రాఖల్ సమీపంలో భోజనం కోసం ఆగారు. ఆ తర్వాత చంబా-కోటి రహదారిపై ఉన్న నైల్ గ్రామం వద్ద ఆ వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ దుర్ఘటనలో ఎనిమిది మంది మరణించగా, ఇద్దరు గాయపడ్డారు. బాధితులందరూ ఘన్సాలిలోని నైల్‌చామికి చెందినవారే. గాయపడిన ఇద్దరినీ జిల్లా ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరణించినవారికి సంబంధించిన పోస్ట్‌మార్టం ప్రక్రియలు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి."

--అల్కేష్ నౌడియాల్, సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ (SDM)

"ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే ఒక వైద్య బృందాన్ని పంపాము. ఆ తర్వాత గాయపడిన ఇద్దరు వ్యక్తులు '108' అంబులెన్స్ సేవ ద్వారా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. వారికి వెంటనే చికిత్సను అందించాం. క్షతగాత్రులకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు నిపుణులను అందుబాటులో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం క్షతగాత్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. ఎక్స్‌-రేలు, అవసరమైన రోగనిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించి వారికి సమగ్ర చికిత్స అందిస్తున్నాం" అని జిల్లా ఆసుపత్రి ముఖ్య వైద్య పర్యవేక్షకుడు డాక్టర్ అమిత్ రాయ్ అన్నారు.

సీఎం పుష్కర్ సింగ్ దామీ దిగ్భ్రాంతి
మరోవైపు చంబా వద్ద జరిగిన దుర్ఘటనపై సీఎం పుష్కర్ సింగ్ దామీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సీఎం ఆదేశించారు. "చంబా ప్రాంతంలో నైల్-కోటి కాలనీ రహదారిపై జరిగిన వాహన ప్రమాదం అత్యంత బాధాకరం. ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలుపుతున్నాను. గాయపడిన వారికి సరైన వైద్య చికిత్స అందించాలని చూడాలని అధికారులను ఆదేశించాను. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను." అని సీఎం పుష్కర్​ సింగ్ దామీ అన్నారు.

లోయలో పడ్డ బస్సు- 15మంది మృతి- పలువురికి గాయాలు
అంతకుముందు సోమవారం జమ్ముకశ్మీర్​లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఉధమ్​ జిల్లాలో ఉదయం ప్రయాణికుల బస్సు లోయలోపడి 15 మంది మృతి చెందగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, రామ్‌న‌గ‌ర్ గ్రామం నుంచి ఉధమ్‌పూర్‌కు వెళ్తుండగా బ‌స్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో కాగోర్ట్ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రమాదకరమైన మలుపు వద్ద కొండపై నుంచి బస్సు లోయలో పడిపోయింది. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగ్రాతులను ఆస్పత్రికి తరలించగా, వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై లెప్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

