BJP ఎమ్మెల్యే, ఆయన భార్య ఖాతాలో ఉపాధి హామీ డబ్బులు జమ- రాజకీయ దుమారం
ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దుర్గేశ్వర్ లాల్, ఆయన భార్య నిషా ఖాతాలోకి ఎంజీనరేగా వేతనాలు- ఘటనపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన అధికారులు- తనపై కుట్ర అంటున్న కమలం పార్టీ ఎమ్మెల్యే
Published : December 20, 2025 at 7:19 PM IST
Bjp Mla Received MGNREGA Wages : ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దుర్గేశ్వర్ లాల్, ఆయన భార్య నిషా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (ఎంజీనరేగా) నిధులు జమయ్యాయి. దీంతో ఈ వార్తా రాజకీయంగా కలకలం రేపుతోంది. ఎమ్మెల్యే, ఆయన భార్య ఖాతాలోకి ఎంజీనరేగా వేతనాలు ఎలా వచ్చాయనే విషయంపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఇటీవలే ఎంజీనరేగా పేరును వీబీ జీ రామ్ జీగా మార్చింది కేంద్రం. దీంతో విపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ శ్రేణులు నిరసనలు చేపడుతున్నాయి. ఈ సమయంలోనే ఉపాధి హామీ పనుల వేతనాలు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన భార్య ఖాతాలో జమ కావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోంది.
'నన్ను అప్రతిష్ఠపాల్జేసేందుకు కుట్ర'
పురోలా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచిన దుర్గేశ్వర్ లాల్, ఆయన భార్య ఖాతాలో ఉపాధి హామీ పనుల వేతనాలు పడ్డాయి. గతంలో ఎమ్మెల్యే దంపతులకు ఉన్న జాబ్ కార్డుల ఆధారంగానే నిధులు జమ అయ్యాయని బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. తనను అప్రతిష్టపాలు చేయడానికి ఇదొక కుట్ర అని ఎమ్మెల్యే దుర్గేశ్వర్ లాల్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ శశి భూషణ్ బింజోలా ఎమ్మెల్యే, ఆయన భార్య ఖాతాలో జమ అయిన ఉపాధి హామీ నిధులను రికవరీ చేస్తామని తెలిపారు.
గతంలో ఎమ్మెల్యేకు జాబ్ కార్డు
2022లో జరిగిన ఉత్తరాఖండ్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ టికెట్పై దుర్గేశ్వర్ లాల్ గెలిచారు. ఆయనకు గతంలో ఎంజీనరేగా జాబ్ కార్డు ఉండేది. ఆ కార్డుపై దుర్గేశ్వర్, ఆయన భార్య నిషా అనేక సార్లు ఉపాధి హామీ పనుల వేతనాలను పొందారు. అయితే, దుర్గేశ్వర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా తన జాబ్ కార్డుపై భార్యాభర్తలిద్దరికీ ఎంజీనరేగా వేతనాలు జమకావడంతో కలకలం రేగింది.
ఎంజీనరేగా ఆన్లైన్ పోర్టల్ నుంచి పొందిన సమాచారం ప్రకారం
2022 జూన్లో రేక్చాలో సాదా సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యే దుర్గేశ్వర్ భార్య నిషా వెళ్లారు. అదే విధంగా 2024 ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, నవంబర్ బజుడి టోక్లో సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్డు పనులు, సమలాడి టోక్లో మొక్కలు నాటే పనులకు ఆమె వెళ్లారు. ఈ ఏడాది స్వయంగా దుర్గేశ్వర్ లాల్ పినేక్చి టోక్లో భూమి అభివృద్ధి పనుల్లో పాల్గొని వేతనాలు పొందినట్లు పోర్టర్లో ఉంది.
అయితే దుర్గేశ్వర్ లాల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కాలంలో ఉపాధి హామీ పనుల వేతనాలు ద్వారా రూ. 5,214, మొత్తం 2021-2025 వరకు దంపుతులిద్దరూ రూ. 22,962 వేతనాలు పొందినట్లు వెల్లడైంది. దీంతో దుమారం చెలరేగింది. అయితే ఇదే విషయంపై ఆ ప్రాంత ఎంజీనరేగా అసిస్టెంట్ యశ్వంత్ స్పందించారు. తాను ఎలాంటి మస్టర్ రోల్స్పై సంతకాలు చేయలేదని, బ్లాక్ కార్యాలయంలో ఫైల్ గానీ, మస్టర్ రోల్స్ గానీ అందుబాటులో లేవని చెప్పారు.
ఆరోపణలను ఖండించిన ఎమ్మెల్యే
అయితే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దుర్గేశ్వర్ లాల్ ఖండించారు. "మధ్యవర్తుల వ్యాపారాలు మూతపడ్డాయి. కాబట్టి వారు నన్ను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. పని చేసిన వ్యక్తి సంతకం చేయకపోతే ఎంజీనరేగా మస్టర్ రోల్ జారీ కాదు. ఇది నా ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు కుట్ర. ఎమ్మెల్యే కాకముందు నా దగ్గర జాబ్ కార్డ్ ఉంది" అని దుర్గేశ్వర్ లాల్ తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ అధికారి (బీడీఓ) శశి భూషణ్ బింజోలా, ఈ నిధులను రికవరీ చేస్తామని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే, ఆయన భార్య ఖాతాలో ఉపాధి హామీ నిధులు జమ అయిన విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. శనివారం అరకోట్లో జరిగే ప్రజా సేవా శిబిరం తర్వాత, సంబంధిత సిబ్బంది అందర్నీ విచారణ కోసం పిలుస్తామని వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో దోషిగా తేలిన వ్యక్తి నుంచే నిధులు పూర్తిగా రికవరీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
