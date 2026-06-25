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నలుగురు పిల్లల తల్లిని పెళ్లి చేసుకుంటానని టవర్ ఎక్కిన యువకుడు- ముంబయి నుంచి యూపీ వచ్చి మరీ!

200 అడుగుల మొబైల్ టవర్ ఎక్కిన యువకుడు- నలుగురు పిల్లల తల్లిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ హల్‌చల్- ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ ఫరూఖాబాద్ పరిధిలో ఘటన

Man Climbs Mobile Tower In Farrukhabad
Man Climbs Mobile Tower In Farrukhabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 6:55 PM IST

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Man Climbs Mobile Tower In Farrukhabad : సినిమాల్లో హీరో తన ప్రేమను గెలిపించుకోవడం కోసం విలన్లతో పోరాడటం, కొండలు గుట్టలు ఎక్కడం, ప్రాణాలకు తెగించి సాహసాలు చేయడం చూస్తుంటాం. ఇలాంటి సినిమా స్టైల్ ప్రేమ కథలు, అదిరిపోయే ట్విస్టులు నిజజీవితంలోనూ అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌ ఫరూఖాబాద్‌లోని కాయంగంజ్ పరిధిలో జరిగిన ఓ ఘటన అలాంటి సినిమా కథనే తలపించింది. తనకంటే 20 ఏళ్లు పెద్దదైన, నలుగురు పిల్లలకు తల్లైన మహిళను పెళ్లి చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో ఒక యువకుడు ఏకంగా 200 అడుగుల ఎత్తున్న మొబైల్ టవర్ ఎక్కి హల్‌చల్ సృష్టించాడు. ముంబయి నుంచి వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఫరూఖాబాద్ చేరుకున్న అతడు, తన ప్రియురాలిని అక్కడికి పిలిపిస్తేనే కిందకు దిగుతానని భీష్మించుకు కూర్చున్నాడు. దీంతో పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది, స్థానికులు గంటల తరబడి తలలు పట్టుకొని కూర్చున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే ఉత్తరాఖండ్ అల్మోరా జిల్లాకు చెందిన చందన్ శెఖావత్ (30) ముంబయి బాంద్రాలోని ఒక సౌత్ ఇండియన్ హోటల్‌లో వంటవాడిగా పని చేస్తున్నాడు. అయితే గతంలో అతడు ఫరూఖాబాద్ జిల్లా కాయంగంజ్‌లోని ఒక కంసాలి దగ్గర (బంగారు పని చేసే వ్యక్తి- గోల్డ్ స్మిత్) పని చేసేవాడు. ఆ సమయంలో ఆ ఇంటికి వంట చేసేందుకు వచ్చే 50 ఏళ్ల మహిళతో చందన్‌కు పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా/అఫైర్‌గా మారింది. అప్పటికే ఆమెకు పెళ్లై నలుగురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వారిలో ఒక కుమార్తెకు పెళ్లి వయసు కూడా వచ్చింది. అయినప్పటికీ వారి మధ్య ఆ బంధం కొనసాగింది.

Man Climbs Mobile Tower In Farrukhabad
టవర్ ఎక్కిన యువకుడు (ETV Bharat)

ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్- టెన్షన్ పడ్డ చందన్
6 నెలల కిందట చందన్ ఆ మహిళను తన స్వగ్రామమైన అల్మోరాకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ 2 నెలల పాటు ఉంచిన తర్వాత హరియాణా తీసుకెళ్లి మరో నెల రోజులు కలిసి ఉన్నారు. తర్వాత ఆమె కోరిక మేరకు మహిళను ఏటాలోని ఆమె సోదరి ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టాడు. ఇక అప్పటినుంచి మళ్లీ కలిసిందే లేదు. ఫోన్ చేసే స్విచ్ఛాఫ్ రావడం, కలవడానికి కూడా వీలు కాకపోవడంతో చందన్ తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యాడు. ఎలానైనా ఆమెను పెళ్లాడాలన్న సంకల్పంతో బుధవారం తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు ముంబయి నుంచి కాయంగంజ్ చేరుకున్నాడు.

Man Climbs Mobile Tower In Farrukhabad
యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు (ETV Bharat)

అతడే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి
ఇక కాయంగంజ్ చేరుకున్న శెఖావత్ తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు పుల్ గాలిబ్ ప్రాంతంలోని 200 అడుగుల ఎత్తైన మొబైల్ టవర్ ఎక్కాడు. పైకి వెళ్లిన తర్వాత అతడే స్వయంగా 112 నంబర్‌కు డయల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించడం మరో ట్విస్టు. దీంతో కాయంగంజ్ స్టేషన్ ఇంఛార్జ్ వినోద్ కుమార్ శుక్లా, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది, ఫైర్ బ్రిగేడ్‌తో అక్కిడికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు చందన్ మొబైల్‌కు ఫోన్ చేయగా, అతను తన లవ్ స్టోరీని వివరించాడు. ఆమెకు పెళ్లయి నలుగురు పిల్లులున్నారని, అయినా ఆమెతోనే జీవితాంతం కలిసి జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. ఆ మహిళను అక్కడికి పిలిపిస్తేనే కిందకు దిగుతానని మారాం చేశాడు.

6 గంటల హైడ్రామా
యువకుడు టవర్ ఎక్కిన విషయం తెలియడంతో ఫరూఖాబాద్- కాయంగంజ్ ప్రధాన రహదారిపై వందలాదిగా జనం గుమిగూడారు. దీంతో దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు బస్సులు, ట్రక్కులు, కార్లు, నిలిచిపోయి భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించి వాహనాల్ని క్లియర్ చేశారు. మరోవైపు సదరు మహిళ ప్రస్తుతం ఘాజియాబాద్‌లో తన భర్తతో కలిసి ఉంటుందని తెలుసుకున్న పోలీసులు, ఆమెను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించగా ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ వస్తుందని గుర్తించారు.

ఇంకా టవర్ చాలా ఎత్తుగా ఉండటంతో రెస్క్యూ టీమ్‌కు కూడా అతడ్ని తీసుకురావడం ఇబ్బందిగా మారింది. చివరకు పోలీసులు చందన్‌తో మాట్లాడి ఎలాగైనా ఆ మహిళను పిలిపించి మాట్లాడిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎట్టకేలకు 6 గంటల తర్వాత ఉదయం 11 గంటల సమయంలో దిగొచ్చాడు. ఇక అప్పుడు పోలీసులు ఊరుకుంటారా, చందన్ శెఖావత్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించి ఘటనపై విచారణ చేపడుతున్నారు.

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