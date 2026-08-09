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8.10 అడుగుల పొడవైన జుట్టు- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన​ భారత మహిళ

ఎన్నో ఏళ్ల కృషి ఫలితం- అత్యంత పొడవైన జుట్టు పెంచిన రేణు ధారియల్​ పేరిట గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్​

Renu Dhariyal Guinness World Record
Renu Dhariyal Guinness World Record (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 3:54 PM IST

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Longest Hair Guinness World Record : ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన జట్టు కలిగిన మహిళగా మన దేశానికి చెందిన రేణు ధారియల్​ గిన్నిస్ వరల్డ్​ రికార్డు సాధించారు. 8 అడుగుల 10 అంగుళాలు (271.50 సెం.మీ) పొడవున్న ఆ జట్టు వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల అంకితభావంతో కూడిన కృషి ఉందని ఆమె చెబుతుండడం గమనార్హం.

ఇంతకు ముందు ఉక్రెయిన్​కు చెందిన అలియా నాసిరోవా అనే మహిళ పేరిట (257.33 సెం.మీ పొడవైన జుట్టు)రికార్డును, ఉత్తరాఖండ్​లోని హల్ద్వానీకి చెందిన రేణు ధారియల్ బద్దలుగొట్టారు. ఈ విధంగా​ జీవించి ఉన్న మహిళల్లో అత్యంత పొడవైన జట్టు కలిగిన వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించారు. చరిత్ర మొత్తం చూసుకుంటే, ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన జుట్టు (272 సెం.మీ) కలిగిన మహిళగా రాబర్ట్​ వాడ్లో గుర్తింపు పొందారు. ఆమె మరణించినప్పటికీ, రికార్డు మాత్రం ఇప్పటికీ పదిలంగానే ఉంది.

అంత జుట్టు ఎలా పెంచింది?
ఇక రేణు ధారియల్ జీవించి ఉన్న వ్యక్తుల్లో అత్యంత పొడవైన జుట్టు కలిగిన మహిళాగా​ రికార్డ్ సాధించడం వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ, కృషి, సహనం ఉన్నాయి. ఆమె 2015 నుంచి తన జుట్టును కత్తిరించడం మానేశారు. భారతదేశంలో పొడవైన జుట్టుకు సౌందర్య, సంప్రదాయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇదే ఆమెను జట్టు పొడవుగా పెంచుకునేందుకు ప్రేరణనిచ్చింది. 'ఇంత పొడవైన కురులు పెంచడం అంత సులభం కాదు. దీని వెనుక ఎన్నో సవాళ్లు ఉంటాయి. జుట్టు నేలను తాకకుండా ఉండేందుకు, ఒక క్లిష్టమైన పద్ధతిలో జడ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తలస్నానం చేయడానికి, చిక్కులు వదలగొట్టడానికి గంటల కొద్దీ సమయం పడుతుంది. ఇందుకోసం అనేక కురల సంరక్షణ పద్ధతులను కూడా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. నా జుట్టు సంరక్షణ విధానం పూర్తిగా సహజసిద్ధంగా ఉంటుంది. రసాయన ఉత్పత్తులను అస్సలు వాడను. ఇంట్లో తయారు చేసిన నూనెలు, షాంపూలను ఉపయోగిస్తాను' అని రేణు ధారియల్ చెప్పారు.

కంటెంట్ క్రియేషన్ కూడా!
రేణు ధారియల్​ ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్​, యూట్యూబర్ కూడా. ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇతర మహిళలకు జుట్టు సంరక్షణ చిట్కాలను అందిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా జీవనశైలికి, కేశాల సంరక్షణకు సంబంధించిన తన అనుభావాలను, ఆయుర్వేద పరిష్కారాలను కూడా తెలియజేస్తుంటారు. 'నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటోంది. దీనితో మనస్సులో ఆందోళన, నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు, గ్యాస్​, ఎసిడిటీ, మైగ్రేన్, జట్టు రాలడం లాంటి అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు రసాయనాలు అధికంగా ఉండే షాంపులు, నూనెలు వాడుతున్నారు. ఇవి కూడా జుట్టు రాలిపోవడానికి కారణం అవుతున్నాయి. అందుకే వీటన్నింటికీ దూరంగా ఉంటూ, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నట్లు' రేణు ధారియల్​ చెబుతున్నారు.

దాదాపు 11 అడుగుల జుట్టు
జుట్టు మహిళలే కాకుండా, పురుషులు కూడా బాగా పొడవుగా పెంచిన ఘటనలు భారత్​లో చాలానే ఉన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన రైతు సఖారామ్ కిరాడే ఏకంగా గత 41 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా తన జుట్టు కత్తిరించలేదు. దీనితో ఆయన జుట్టు దాదాపు 10 అడుగుల 8 అంగుళాల పొడవు పెరిగింది. ఇక్కడ గమనించాాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆ జుట్టు ఏకంగా 8 కిలోల బరువు ఉంది. ఆయన తన జట్టును కడిగేందుకు సుమారు 3 గంటలు పడుతుంది. ఆరబెట్టేందుకు మరో 12 గంటల సమయం పడుతుందని చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవాటి జుట్టు కలిగిన వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు సంపాదించడమే తన లక్ష్యమని అంటున్నారు.

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