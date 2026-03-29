దేశంలో గ్యాస్‌ సమస్య! ఇకపై పెళ్లిళ్లకు రెండు సిలిండర్లే- ఆందోళనలో వినియోగదారులు

గ్యాస్ సిలిండర్ల దుర్వినియోగం, నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌పై ప్రభుత్వం చర్యలు- ఒక కుటుంబంలో రెండు కంటే ఎక్కువ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉంటే చర్యలు- పెళ్లి వంటి పెద్ద కార్యక్రమాలకు కేవలం రెండు సిలిండర్లే అనుమతి

Women sit on empty LPG cylinders as they wait in a queue outside a gas agency to avail the refilled ones amid ongoing supply disruptions, in Ranchi, Wednesday, March 25, 2026. (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 10:07 AM IST

Gas Supply Govt Orders : దేశంలో ప్రస్తుతం పెట్రోలు, డీజిల్, గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓవైపు స్పష్టం చేస్తుండగా, మరోవైపు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల దుర్వినియోగం, అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌ను అరికట్టేందుకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

సరఫరాలో అంతరాయం కలగవచ్చని ఆందోళన
రాష్ట్రంలో ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన పేర్లపై రెండు కంటే ఎక్కువ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నట్లు గుర్తించిన సందర్భాలు పెరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆ కనెక్షన్లను గృహ అవసరాలకు కాకుండా వ్యాపార అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారని వెల్లడించారు. దీని వల్ల నిజంగా అవసరమున్న వినియోగదారులకు సరఫరాలో అంతరాయం కలగవచ్చని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వారిపై కఠిన చర్యలు
ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఒక కుటుంబంలో రెండు కంటే ఎక్కువ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నట్లు తేలితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ఆ చర్యల ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరుగుతుందని, అవసరమైన వారికి సమయానికి సిలిండర్లు అందుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆహార సరఫరా శాఖ కార్యదర్శి ఆనంద్ స్వరూప్ మాట్లాడుతూ, "గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థను సమతుల్యం చేయడం మా ప్రధాన లక్ష్యం. దుర్వినియోగం, అక్రమ వినియోగాన్ని అరికట్టడం ద్వారా నిజమైన వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది" అని తెలిపారు.

ఎంత మంది ఉన్నా రెండు సిలిండర్లే!
ఇక పెళ్లిళ్లు, ఇతర పెద్ద కార్యక్రమాల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం విస్తృత చర్చకు దారితీస్తోంది. తాజా ఆదేశాల ప్రకారం, పెళ్లి వంటి పెద్ద ఈవెంట్లు నిర్వహించే కుటుంబాలకు కేవలం రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు అందజేస్తారు. అతిథుల సంఖ్య ఎంత ఉన్నా, వంట ఏర్పాట్లు రెండు సిలిండర్లతోనే చేయాల్సి ఉంటుంది. అధికారుల ప్రకారం, ఆ నిర్ణయం వనరుల సమతుల్య వినియోగాన్ని నిర్ధరించేందుకు తీసుకున్నారు. అధిక వినియోగాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా గ్యాస్ సరఫరాలో అసమతుల్యత రాకుండా చూడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పెళ్లి వంటి కార్యక్రమాలకు అవసరమైన ఈ రెండు సిలిండర్లను గ్యాస్ ఏజెన్సీల నుంచి తాత్కాలిక కనెక్షన్ ద్వారా పొందవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

ఇక గ్యాస్ సిలిండర్ల అక్రమ వినియోగంపై కూడా ప్రభుత్వం గట్టిగా నిఘా పెట్టింది. గృహ వినియోగ సిలిండర్లను హోటళ్లు, ధాబాలు, ఇతర వ్యాపార సంస్థల్లో ఉపయోగిస్తున్నట్లు గుర్తించిన కేసులు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనే వారిపై లైసెన్సు రద్దు, జరిమానాలు, అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అలాగే ప్రజలను కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎక్కడైనా గ్యాస్ సిలిండర్ల దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

రెండు సిలిండర్లతో వంట చేయడం కష్టం!
అదే సమయంలో కొత్త నిర్ణయాలపై ప్రజల్లో మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. కొంతమంది ప్రభుత్వ చర్యలను సమర్థిస్తున్నారు. గ్యాస్ వృథాను తగ్గించడంలో ఇవి ఉపయోగపడతాయని, నిజమైన అవసరమున్న వారికి లబ్ధి చేకూరుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే మరికొందరు ఆ నియమాలు ప్రాక్టికల్​గా వర్కౌట్ కావని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సమయంలో వందల సంఖ్యలో అతిథులు హాజరవుతారని, అలాంటి సందర్భాల్లో కేవలం రెండు సిలిండర్లతో వంట చేయడం కష్టమని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిబంధన వల్ల కార్యక్రమాల నిర్వహణలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశముందని పేర్కొంటున్నారు. గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు ఎంతవరకు ఫలితాన్నిస్తాయో చూడాలి.

