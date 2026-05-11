జేబులో పట్టే ECG పరికరం- ఈజీగా హార్ట్ మానిటరింగ్- స్వదేశీ స్టార్టప్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
'స్టార్టప్ ఇండియా' కార్యక్రమంలో భాగంగా నూతన ఆవిష్కరణ- 'సన్ఫాక్స్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' పేరుతో కంపెనీ ప్రారంభం- గుండె జబ్బును గుర్తించేందుకు 'స్పందన్' పాకెట్ ఈసీజీ పరికరం రూపకల్పన
Published : May 11, 2026 at 8:16 PM IST
Spandan Portable ECG Machine : ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా గుండె జబ్బులు చాలా మందిని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. కళ్లెదుటే మనిషి కుప్పకూలిపోవడం, క్షణాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడం మనం తరచూ వార్తల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. రోజురోజుకి గుండెపోటు మరణాలు అధికమవడం ప్రజల్లో భయాందోళనను రేకిత్తిస్తోంది. అయితే, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఓ స్టార్టప్ సంస్థ వినూత్నమైన పోర్టబుల్ హార్ట్ మానిటరింగ్ పరికరాన్ని పరిచయం చేసింది. కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఎలాంటి గుండె సమస్యనైనా ఈ పరికరం సులభంగా గుర్తిస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ పరికరం స్మార్ట్ ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చని, దీనివల్ల ఎవరైనా గుండె జబ్బులను పర్యవేక్షించవచ్చునని అంటున్నారు. మరి ఆ స్టార్టప్ తయారీకి పునాదులు వేసినవారు ఎవరు? దీన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేశారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'స్టార్టప్ ఇండియా' సహకారంతో
2016లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన 'స్టార్టప్ ఇండియా' కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా యువతలో నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించింది. అదే సమయంలో ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించే చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో దేహ్రదూన్లోని ఓ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో బీటెక్ చదివిన రజత్ జైన్(21), అతని సోదరుడు అర్పిత్ జైన్(23) మరికొందరు స్నేహితులతో కలిసి ఒక స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఈ వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశారు.
పాకెట్ సైజ్ పరికరం
గుండె జబ్బులను నిర్ధారించే ఈసీజీ పరీక్షను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో 'పాకెట్ ఈసీజీ' అని పిలిచే పరికరాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అనంతరం దానికి 'స్పందన్' అని నామకరణం చేశారు. చిన్న బ్యాటరీతో పనిచేసే ఈ పరికరం ద్వారా ఎవరైనా, ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా తమ ఈసీజీని పరీక్షించుకునే వీలు కల్పిస్తుంది ఈ పరికరం.
అయితే, ఈ పరికరం పనితీరుపై బృంద సభ్యులు అనేక పరీక్షలు నిర్వహించారు. 2016 నుంచి 2021 వరకు నిరంతర పరిశోధన చేసి చివరకు 2022లో రజత్, అర్పిత్ సోదరులు 'సన్ఫాక్స్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ సాంకేతికతను ఆవిష్కరించారు. అంతేకాదు, ఈ ఉత్పత్తి ప్రముఖ టీవీ కార్యక్రమం 'షార్క్ ట్యాంక్'లో ప్రదర్శించగా, 5 స్టార్ రేటింగ్ సంపాదించుకుంది. అనంతరం కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ఈ స్టార్టప్ రూ.500 కోట్ల విలువైన సంస్థగా ఎదిగింది. ఈ సంస్థలో ప్రస్తుతం దాదాపు 200 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 దేశాల్లో సేవలను అందిస్తోంది.
ఐటీ, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ వంటి రంగాల నుంచి ఐదుగురు
ఇక, సన్ఫాక్స్ టెక్నాలజీస్ వివరాల్లోకి వెళితే, సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రజత్ జైన్ది ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాగా, అర్పిత్ జైన్ ఫైనాన్స్ నేపథ్యం కలిగినవారు. బృందంలో భాగస్వాములైన నితిన్, సౌరభ్ ఐటీ రంగానికి చెందినవారు. మరోవ్యక్తి సోబిత్ మార్కెటింగ్ నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు. ఈ సంస్థ డైరెక్టర్లు, వ్యవస్థాపకులతో ఈటీవీ భారత్ నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో వారు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
"నా స్నేహితుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఆ సమయంలో నేను ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పుడు ఖరీదైన ఈసీజీ యంత్రాలను చూశాను. ఆ సమయంలో నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే, తక్కువ ధరలో లభించే పోర్టబుల్ పరికరాన్ని తయారు చేయాలని అనిపించింది. అందుకే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ సహా మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ను పూర్తిగా స్వదేశి సాంకేతికతనే తయారు చేశాం. ప్రతి ఉత్పత్తి మేడ్ ఇన్ ఇండియానే."
- అర్పిత్ జైన్, సన్ఫాక్స్ టెక్నాలజీస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు
చార్ధామ్ యాత్రలో ఉచిత సేవలు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ స్టార్టప్తో ఉత్తరాఖండ్లోని ప్రతిష్టాత్మక చార్ధామ్ యాత్రికులకు ఉచిత సేవలు అందిస్తున్నట్లు అర్పిత జైన్ పేర్కొన్నారు. మొదట్లో కేదార్నాథ్లో సేవలు అందించామని, అనంతరం అన్ని ధామాలలోనూ యాత్రికులకు ఉచితంగా గుండె పరీక్షలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
మరి ధర సంగతేంటి?
ఈ పోర్టబుల్ ఈసీజీ పరికరం ధర విషయానికొస్తే, రూ. 6,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని కంపెనీ వ్యవస్థాపక సభ్యులు వివరించారు. ఆసుపత్రులలో ఉండే ఈసీజీ యంత్రాలు చాలా ఖరీదైనవి, ఆకృతిలో చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయని చెప్పారు. అంతేకాదు, వాటిని శాశ్వతంగా అమర్చాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. కానీ, ఈ పోర్టబుల్ పరికరం ద్వారా సామాన్యులకు గుండె పరీక్షలు చేయించుకోవడం సులభం అవుతుందని చెప్పారు.
