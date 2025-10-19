అక్కడ దీపావళి చాలా స్పెషల్- నెలరోజులపాటు వేడుకలు- ఎందుకో తెలుసా?

ETV Bharat / bharat

One Month Diwali Celebrations (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
One Month Diwali Celebrations : ఎక్కడైనా దీపావళిని ఒకరోజు జరుపుకుంటారు. అయితే ఉత్తర భారతంలోని కొన్నిప్రాంతాల్లో ధంతేరాస్(ధన త్రయోదశి)​తో ప్రారంభమై భయ్యా దూజ్‌ వరకు అంటే ఐదు రోజులపాటు దీపావళి వేడుకలు చేసుకుంటారు. కానీ ఉత్తరాఖండ్​లో మాత్రం ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా నెలరోజుల పాటు దీపావళి వేడుకలను జరుపుకుంటారు. మరి అక్కడ దీపాల పండుగను అన్ని రోజులు జరుపుకోవడానికి గల కారణాలేంటి? దీని వెనుకున్న సంప్రదాయం, చరిత్ర ఏంటి?

ఉత్తరాఖండ్​లో కార్తీక అమావాస్య నాడు మాత్రమే దీపావళిని జరుపుకోరు. అక్కడి సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా నెలరోజుల పాటు పండగను చేసుకుంటారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీపావళిని ఇగాస్ బాగ్వాల్, మంగ్సిర్ దీపావళి లేదా బుధి దీపావళిగా జరుపుకుంటారు. దీనిని దీపావళి తర్వాత పదకొండో రోజు లేదా నెల తర్వాత కూడా చేసుకుంటారు. ఈ పండుగ వెనుక పురాణ గాథలు ఉన్నాయి. ఈ దేవభూమిలో, దీపావళి అంటే ఇళ్లలో దీపాలు వెలిగించడమే కాకుండా, సామూహిక ఆనందం, జానపద సంగీతం, వ్యవసాయం, పశుపోషణ వంటి సంప్రదాయాలను కూడా సూచిస్తుంది.

నెలరోజులపాటు దీపావళి వేడుకలు (ETV Bharat)

లక్ష్మీదేవీ, వినాయకుడికి పూజలు
ఉత్తరాఖండ్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో కార్తీక అమావాస్యనాడు రాత్రి సంప్రదాయ దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ప్రజలు తమ ఇళ్లను శుభ్రం చేసుంటారు. ఆ తర్వాత లక్ష్మీ దేవి, గణేశుడిని పూజిస్తారు. తమ ఇంటి ప్రాంగణాలలో దీపాలను వెలిగిస్తారు. కుమావున్ ప్రాంతంలో మహిళలు ఎర్ర బంకమట్టి, బియ్యపు పిండిని ఉపయోగించి సంప్రదాయ చిత్రాలను గీస్తారు. ఇవి శ్రేయస్సు, శుభాన్ని కలిగిస్తాయని అక్కడివారి నమ్మకం. దీపావళిరోజు స్వీట్లు పంచుతారు. పిల్లలు టపాసులు పేల్చుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు.

ప్రత్యేకమైన దీపావళి సంప్రదాయాలు (ETV Bharat)

ఇగాస్ బాగ్వాల్ దీపావళి
దీపావళి జరిగిన 11 రోజుల తర్వాత గర్హ్​వాల్, కుమావున్ ప్రాంతాల్లో ఇగాస్ బాగ్వాల్ (పర్వత దీపావళి) జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు విద్యాసంస్థలు, గవర్నమెంట్ కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వం సెలవు ఇస్తుంది. ఈ పండుగను స్థానిక మాండలికంలో ఇగాస్ బాగ్వాల్ అని పిలుస్తారు. లంకను జయించిన తర్వాత శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన 11 రోజుల తర్వాత ఆ శుభవార్త పర్వత ప్రాంతాలకు చేరిందని చెబుతారు. అందుకే కార్తీక అమావాస్య తర్వాత 11వ రోజున ఇక్కడ దీపావళి జరుపుకునే సంప్రదాయం ఏర్పడింది. ఈ రోజున, ప్రజలు తమ పొలంలో గుమిగూడి దీపాలు వెలిగించి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తారు. జానపద పాటలు పాడుతూ సామూహిక నృత్యాలు చేస్తారు. ప్రజలు తమ పశువులను పూజిస్తారు. పాలు, నెయ్యిని నైవేద్యంగా దేవుడికి సమర్పిస్తారు. పూరీ, పకోడీ వంటి సంప్రదాయ వంటకాలను ఇళ్లలో తయారు చేస్తారు.

వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉత్తరాఖండ్​ సీఎం పుష్కర్​సింగ్ ధామి (ETV Bharat)

నెల తర్వాత దీపావళి!
చంపావత్, బాగేశ్వర్, తెహ్రీ, జౌన్సర్ బావర్ వంటి ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలో కార్తీక అమావాస్య అయిన నెలరోజుల తర్వాత మంగ్సిర్ దీపావళిని జరుపుకుంటారు. దీనిని పాత దీపావళి అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీరాముడు లంకపై విజయం సాధించిన వార్త ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకు ఆలస్యంగా చేరిందని నమ్ముతారు. అందువల్ల, దీపావళిని ఒక నెల తరువాత జరుపుకుంటారు. ప్రతి గ్రామంలో జాతరలు జరుగుతాయి. ప్రజలు జానపద పాటలు పాడడం, నృత్యాలు చేస్తారు. ఈ పండుగ సామాజిక ఐక్యత, జానపద సంస్కృతికి సజీవ ఉదాహరణ.

అలాగే గర్హ్వాల్ రాజు మహిపత్ షా పాలనలో, టిబెటన్ దొంగలు గర్హ్వాల్ సరిహద్దుల్లోకి ప్రవేశించి దోచుకునేవారని నమ్ముతారు. ఆ తరువాత రాజు మాధో సింగ్ భండారి, లోడి రిఖోలా నేతృత్వంలోని సైన్యాన్ని టిబెట్​కు పంపాడు. అక్కడ వారు టిబెటన్ ఆక్రమణదారులను ఓడించి సొంత సామ్రాజ్యానికి తిరిగివస్తారు. అప్పటి నుంచి మంగ్సిర్ దీపావళి జరుపుకునే సంప్రదాయం మొదలైంది.

అక్కడ దీపావళి చాలా స్పెషల్ (ETV Bharat)

సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతున్న గ్రామీణ ప్రజలు!
మారుతున్న సాంకేతిక కాలంలోనూ ఉత్తరాఖండ్​లోని నగరాల్లో దీపావళి సంప్రదాయాలు మారిపోతున్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో దీపావళి అంటే విద్యుత్ దీపాలు, పటాకులు అన్నట్లు అయిపోయింది. అయితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దీపావళి నాడు దీపాలు వెలిగించడం, జానపద పాటలు పాడటం, సామూహిక పూజలు చేసే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ ఉంది. గ్రామాల్లో దీపాల పండుగ సంప్రదాయాలు సజీవంగా ఉన్నాయి. ఈ వివిధ రకాల దీపావళిలు ఉత్తరాఖండ్ గొప్ప జానపద సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర సర్కార్ కూడా సంప్రదాయాలను కాపాడేందుకు కృషి చేస్తోంది.

