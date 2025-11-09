ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా ఉత్తరాఖండ్ : ప్రధాని మోదీ
ఉత్తరాఖండ్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించింది- 25ఏళ్లక్రితం 4వేల కోట్లున్న బడ్జెట్ ఇప్పుడు లక్ష కోట్లు దాటింది- రూ.2లక్షల కోట్ల వ్యయంతో కూడిన పనులు జరుగుతున్నాయి: ప్రధాని
Published : November 9, 2025 at 3:33 PM IST
PM Modi On Uttarakhand Foundation Day: పెద్దసంఖ్యలో తీర్థయాత్ర స్థలాలున్న ఉత్తరాఖండ్ ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా మారగలదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఇక్కడి ఆలయాలు, ఆశ్రమాలు, ధ్యాన, యోగ కేంద్రాలను ప్రపంచ నెట్వర్క్తో అనుసంధానం చేయొచ్చన్నారు. దెహ్రాదూన్లో జరిగిన ఉత్తరాఖండ్ రజతోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, 8వేల 2వందల 60కోట్ల వ్యయంతో కూడిన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ అన్నిరంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించినట్లు చెప్పారు. 2లక్షల కోట్ల వ్యయంతో కూడిన మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. 25ఏళ్లక్రితం 4వేల కోట్లు ఉన్న ఉత్తరాఖండ్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు లక్ష కోట్లు దాటినట్లు ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
"ఉత్తరాఖండ్కు అసలైన గుర్తింపు దాని అధ్యాత్మికశక్తి. ఉత్తరాఖండ్ అనుకుంటే కొన్నేళ్లలోనే ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా మారగలదు. ఇక్కడి ఆలయాలు, ఆశ్రమాలు, ధ్యాన, యోగ కేంద్రాలను ప్రపంచ నెట్వర్క్తో అనుసంధానం చేయొచ్చు. దేశ విదేశాల నుంచి ప్రజలు ఆరోగ్యం కోసం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఔషధ మూలికలు, ఆయుర్వేద ఔషధాలకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. గత 25ఏళ్లలో ఆరోమెటిక్ మొక్కలు, ఆయుర్వేద మూలికలు, యోగం, ఆరోగ్య పర్యాటకంలో ఉత్తరాఖండ్ అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది"
-- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి
उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की…— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2025