లిటరసీలో ఉత్తరాఖండ్ రికార్డ్- దేశంలో సంపూర్ణ అక్షరాస్యత కలిగిన ఆరో రాష్ట్రంగా ఘనత
చదువులో దూసుకెళ్లిన ఉత్తరాఖండ్- దేశంలో సంపూర్ణ అక్షరాస్యత కలిగిన ఆరో రాష్ట్రంగా అవతరణ- హర్షం వ్యక్తం చేసిన ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ
Published : July 9, 2026 at 9:41 AM IST
Uttarakhand fully literate state : అక్షరాస్యతలో ఉత్తరాఖండ్ చరిత్ర సృష్టించింది. జాతీయ విద్యా విధానం- 2020, ఉల్లాస్ కార్యక్రమం కింద దేశంలో సంపూర్ణ అక్షరాస్యత కలిగిన ఆరో రాష్ట్రంగా ఉత్తరాఖండ్ నిలిచింది. కేంద్ర విద్యా శాఖ పరిధిలోని పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం నిర్దేశించిన వయోజన అక్షరాస్యత ప్రమాణాలను పూర్తి చేయడం ద్వారా రాష్ట్రం ఈ కీలక మైలురాయిని సాధించింది. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్) గుర్మీత్ సింగ్ రాష్ట్రాన్ని సంపూర్ణత అక్షరాస్యత కలిగిన రాష్ట్రంగా ప్రకటించే ప్రతిపాదనకు జులై 8న ఆమోదం తెలిపారు. కాగా, ఉత్తరాఖండ్ కన్నా ముందు మిజోరాం, గోవా, త్రిపుర, హిమాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం అనే ఐదు రాష్ట్రాలు సంపూర్ణ అక్షరాస్యత హోదాను సాధించాయి.