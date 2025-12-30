లోయలో పడిన బస్సు- ఏడుగురు మృతి- పలువురికి తీవ్రగాయాలు
ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోరా జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు భికియాన్సైన్ వద్ద లోయలో పడి ఏడుగురు చనిపోగా మరికొంత మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
Published : December 30, 2025 at 12:30 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 1:57 PM IST
Uttarakhand bus accident : ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోరా జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భికియాసైన్- వినాయక్ రోడ్డులో ద్వారహత్ నుంచి రామ్నగర్కు ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు అదుపు తప్పి లోయలో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు మొత్తం ఏడుగురు ప్రయాణికులు అక్కడిక్కడే మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న సిబ్బంది ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. డ్రైవర్, కండక్టర్ సురక్షితంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న బస్సు రాంనగర్లో ఉన్న కుమావున్ మోటార్ ఓనర్స్ యూనియన్ (KMOU) లిమిటెడ్కు చెందినది. ఈ బస్సు నంబర్ UK 07 PA 4025. బస్సు సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు రాంనగర్ నుంచి ద్వారహత్ నోబాడకు బయలుదేరింది. మంగళవారం ఉదయం, బస్సు ద్వారహత్ నోబాడ నుంచి రామ్నగర్కు ఉదయం 6:30 గంటలకు తిరిగి ప్రయాణమైంది. అయితే, గంటన్నర తర్వాత, ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో, బస్సు సైలపాణి బ్యాండ్ సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైంది.
ప్రమాదం సమయంలో బస్సులో మొత్తం 19 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు ప్రయాణికులు మృతి చెందగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, పరిపాలన, SDRF విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాయి. పర్వత ప్రాంతం క్లిష్టంగా ఉండటం వల్ల, రక్షణ సహాయ కార్యకలాపాలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ బస్సు ప్రమాదంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్సింగ్ ధామీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. దుర్ఘటనపై దిగ్భాంతిని వ్యక్తం చేశారు.
మోదీ సంతాపం
బస్సు ప్రమాదంలో సంభవించిన ప్రాణనష్టంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. "ఉత్తరాఖండ్లోని అల్మోరా జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం. తమ ఆత్మీయులను కోల్పోయిన వారికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా" అని మోదీ తెలిపారు.
ప్రమాదంపై సీఎం ధామీ విచారం
ట్విట్టర్లో ఒక పోస్ట్లో సీఎం ధామీ ఇలా రాశారు, "అల్మోరాలోని భికియాసైన్- వినాయక్ మోటార్వేలో భికియాసైన్ నుంచి రామ్నగర్కు వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం సంభవించడం చాలా బాధాకరం. జిల్లా యంత్రాంగం వెంటనే గాయపడిన ప్రయాణికులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించింది. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం ఉన్నత వైద్య కేంద్రాలకు తరలించారు. మొత్తం ఘటనను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నా. నేను స్థానిక పరిపాలనా అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదిస్తున్నా. గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నా" అని పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తెలిపారు.
जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें यात्रियों के हताहत होने की सूचना है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 30, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को…
కొన్ని రోజుల క్రితం కూడా!
అల్మోరా జిల్లాలోని సాల్ట్ ప్రాంతంలో 14 నెలల్లో జరిగిన రెండో బస్సు ప్రమాదం ఇది. అయితే గతంలో కూడా 2024 నవంబర్ 4వ తేదీన సాల్ట్ తహసీల్లోని మార్చులాలోని కుపి గ్రామం సమీపంలో ఒక బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఆ ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో 36 మంది విషాదకరంగా మరణించారు. ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న బస్సు గర్హ్వాల్ మోటార్ ఓనర్స్ యూనియన్ లిమిటెడ్కు చెందినది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో అందులో 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
కర్ణాటక ప్రమాదం: షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు, డ్రైవర్- దర్యాప్తునకు సీఎం ఆదేశాలు
దిల్లీ-ఆగ్రా హైవేపై 7 బస్సులు, 3 కార్లు ఢీ- 13మంది మృతి- 35మందికి గాయాలు!