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4.5కిలోల అరుదైన భారీ పీత- మత్స్యకారులను ఆశ్చర్యపరిచిన 'కల్లు జెంజి'

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో 'కల్లు జెంజి' పీతలకు భారీ డిమాండ్- పర్యావరణ మార్పులతో తగ్గుతున్న పీతల లభ్యతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన పెంపకదారులు

Giant Crab Found In Karnataka
Giant Crab Found In Karnataka (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 10:16 PM IST

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Giant Crab Found In Karnataka : ఒక పీతల పెంపక కేంద్రంలో సుమారు 4.5 కిలోల బరువున్న అరుదైన భారీ పీత (మడ్ క్రాబ్) కనిపించింది. కర్ణాటకలోని స్థానిక మత్స్యకారులు, పీతల పెంపకందారుల్లో ఇది ఎంతో ఆసక్తిని, సంతోషాన్ని కలిగించింది. స్థానికంగా 'కల్లు జెంజి' అని పిలిచే ఈ మడ్ క్రాబ్ అసాధారణమైన పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంది. అరేబియా సముద్రం, నదీ సంగమ ప్రాంతాలలో పెరిగే ఈ ప్రత్యేక జాతి 'కల్లు జెంజి', తన భారీ పరిమాణం, అత్యుత్తమ నాణ్యతతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఉత్తర కన్నడ జిల్లా కుంటా తాలూకాలోని మాడనగేరికి చెందిన ప్రముఖ పీతల పెంపకందారుడు భైరవ నాగప్ప హరికంతర్ పెంపక కేంద్రంలో ఈ అరుదైన భారీ పీత లభించింది. ఇంత పెద్ద పరిమాణంలో పీత కనిపించడం చాలా అరుదైన విషయమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఇటువంటి పీతలకు భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో దీని ప్రాముఖ్యత మరింత పెరిగింది.

విదేశాల్లో భారీ డిమాండ్
కుంటా తాలూకాలోని మాడనగేరి, బెలేకేరి, తడడి, హోస్మట్ట, అఘనాశిని, బడ, కగల, కుంటా, హోన్నావర్ వంటి సముద్ర-నదీ సంగమ ప్రాంతాల్లో లభించే 'కల్లు జెంజి' పీతలకు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడి నుంచి సేకరించే పీతలను మంగళూరు, చెన్నై విమానాశ్రయాల ద్వారా సింగపూర్, థాయిలాండ్, మలేషియా తదితర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. నాణ్యత కారణంగా విదేశీ మార్కెట్లలో వీటికి మంచి ధర లభిస్తోందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

మూడు దశాబ్దాలుగా పీతల వ్యాపారం
మాడనగేరికి చెందిన సోదరులు ఆనందు హరికంత్ర, భైరవ హరికంత్ర, మోహన్ హరికంత్ర గత 30 ఏళ్లుగా పీతల పెంపకం, సరఫరా రంగంలో కొనసాగుతున్నారు. నాణ్యమైన 'కల్లు జెంజి' పీతలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూ ఉత్తర కన్నడ జిల్లాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో విమాన రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో పీతల ఎగుమతులు పూర్తిగా స్తంభించాయి. దీంతో రైతులు, వ్యాపారులు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూశారు. ప్రస్తుతం విమాన సేవలు సాధారణ స్థితికి రావడంతో విదేశాలకు ఎగుమతులు మళ్లీ పుంజుకున్నాయని, ఈ రంగానికి కొత్త ఊపిరి లభించిందని పీతల పెంపకందారులు చెబుతున్నారు.

పీతల లభ్యతపై ఆందోళన
అయితే మార్కెట్ కోలుకుంటున్నప్పటికీ, పర్యావరణ మార్పులు, సహజ పరిస్థితులు పీతల లభ్యతపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై భైరవ నాగప్ప హరికంత్ర మాట్లాడుతూ, "కల్లు జెంజి పీతలకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నా, వాటి లభ్యత మాత్రం ఏటేటా తగ్గుతోంది. పర్యావరణ మార్పులు, సహజ కారణాలు, ఇతర సవాళ్ల వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ప్రస్తుతం ధరలు బాగున్నప్పటికీ, ఉత్పత్తి తగ్గడం భవిష్యత్తులో ఈ రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది" అని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న ఈ అరుదైన పీతల సంరక్షణ, ఉత్పత్తి పెంపుపై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మత్స్యకారులు, పెంపకందారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

'అరుదైన ఆరాధ్యా ప్లాసిడా'
ఇదిలా ఉండగా గతంలో కర్ణాటకలో ఓ కొత్త జాతి పీతను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని ఎల్లాపూర్ ప్రాంతంలో ఈ పీతను గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు, దానికి 'ఆరాధ్య ప్లాసిడా' అని పేరు పెట్టారు. ఈ కొత్త జాతి పీతను శాస్త్రవేత్త గోపాలకృష్ణ హెగ్డే, పూణె జూలాజికల్ అబ్జర్వేటరీకి చెందిన డాక్టర్ సమీరాకుమార్, అటవీ శాఖ అధికారి పరశురామ భజంత్రీ కనుగొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పీతను గుర్తించడం ఇదే మొదటిసారని వారు వెల్లడించారు. దీనిని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త గోపాలకృష్ణ హెగ్డే చిన్న కూతురు పేరు 'ఆరాధ్య'. ఆ పేరును కొత్తగా కనుగొన్న ఈ పీతకు పెట్టారు.

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