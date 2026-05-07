దివ్యాంగురాలికి ISCలో 98.75% మార్కులు- అడ్డురాని వైకల్యం- సారా మొయిన్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
వైకల్యమున్నా నిరాశపడలేదు- ISCలో 98.7%తో స్కూల్ టాపర్గా నిలిచిన సారా మొయిన్- కష్టాలను ఎదురొడ్డి పరీక్షల్లో సక్సెస్- హెలెన్ కెల్లర్ గురించి మీకు తెలుసా?
Published : May 7, 2026 at 12:45 PM IST
Sarah Moin ISC Topper Success Story : ప్రస్తుత కాలంలో చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే కొందరు పూర్తిగా నిరాశలో కూరుకుపోతున్నారు. జీవితంలో ఇంకేమి సాధించలేమని డీలా పడిపోతున్నారు. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూకు చెందిన 19 ఏళ్ల సారా మొయిన్ మాత్రం అలా కాదు. తన అసాధారణ సంకల్ప బలం, అకుంఠిత కృషి, పట్టుదలతో దేశానికే స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. అంధత్వం, చెవిటి, మూగ వంటి తీవ్రమైన ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూనే ఐఎస్సీ (12వ తరగతి) పరీక్షల్లో అదరగొట్టింది. ఐఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో ఏకంగా 98.7 శాతం మార్కులు సాధించింది. అంతే కాకుండా హ్యుమానిటీస్ విభాగంలో స్కూల్ టాపర్గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో సారా మొయిన్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
అరుదైన వ్యాధిలో జీవితం సతమతం
చిన్నతనంలో సార్కోయిడోసిస్ అనే అరుదైన వ్యాధి బారిన పడింది సారా మొయిన్. ఈ వ్యాధికి చికిత్స కోసం సారాను ఉత్తర్ప్రదేశ్, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో తిప్పినా ఫలితం లేకపోయింది. క్రమంగా కంటి చూపు, వినికిడి, మాట్లాడే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయి తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది. అయినా ఆమె నిరాశపడలేదు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో చదువులో ముందుకు సాగింది. ల్యాప్టాప్ లాగా పనిచేసే బ్రెయిలీ కీబోర్డుతో కూడిన ఆర్బిట్ రీడర్ వంటి ప్రత్యేక పరికరాల ద్వారా సారా చదువుకుంది. లఖ్నవూలోని ప్రముఖ క్రైస్ట్ చర్చ్ కాలేజీలో ఆమె ఓనమాలు దిద్దడం ప్రారంభించింది. నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు అక్కడే చదివింది సారా. ఈ క్రమంలో 2024లో ఐసీఎస్ఈ (10వ తరగతి) పరీక్షల్లో 95 శాతం మార్కులు సాధించింది. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లోనూ అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. లఖ్నవూ క్రైస్ట్ చర్చ్ కాలేజీ విద్యార్థిని అయిన సారా ఐఎస్సీ పరీక్షల్లో జాగ్రఫీ, మాస్ మీడియా అండ్ కమ్యూనికేషన్లో వంద శాతం మార్కులు సాధించింది. ఇంగ్లీషులో 98, సైన్స్లో 97 శాతం మార్కులు కొల్లగొట్టింది. వైకల్యాలున్నప్పటికీ ఆమె కనబరిచిన పట్టుదలకు నిదర్శనంగా ఉపాధ్యాయులు, సహ విద్యార్థులు సారాను ముద్దుగా హెలెన్ కెల్లర్ అని పిలుస్తారు.
అప్పటి నుంచి సారాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది : తండ్రి అహ్మద్
తన కుమార్తె ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక మద్దతును అందించే క్రైస్ట్ చర్చ్ కాలేజీలో ఆమెను చేర్పించామని సారా తండ్రి మొయిన్ అహ్మద్ చెప్పారు. ఇంట్లో సారా తనదైన భాషను కనుగొందని, అక్షరాల స్పర్శ ద్వారా తమతో సంభాషించడం ప్రారంభించిందన్నారు. తాము సారా అరచేతిపై అక్షరాలను రాస్తే ఆమె సంజ్ఞలు, సంకేత నమూనాలతో స్పందిస్తుందని వెల్లడించారు. ఆర్బిట్ రీడర్ను పోలిన బ్రెయిలీ ఆధారిత పరికరంతో సహా సాంకేతికత సారా చదువుకు తోడ్పడిందని స్పష్టం చేశారు. సారా తన పట్టుదల, కుటుంబసభ్యులు అండతో పదో తరగతి పరీక్షల్లో 95 శాతం మార్కులు సాధించిందని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి ఆమెలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
తమ కుటుంబంతో సంభాషణకు సారా అరచేయే మాధ్యమమని ఆమె తల్లి జూలీ వివరించారు. సారాతో సంభాషణ విడివిడి అక్షరాలు, ఒక సంకేత భాష ద్వారా జరుగుతుందన్నారు. సారాకు తాము ప్రశ్నలు అడిగితే వాటికి సమాధానాలను ఆమె చేతిపై రాసి ఇస్తుందన్నారు. "సారా విజయంలో ఆమె ఉపాధ్యాయులు కీలక పాత్ర పోషించారు. హ్యుమానిటీస్ విభాగంలో స్కూల్ టాపర్గా సారా నిలవడంలో ఆమె స్కూల్ టీచర్ సలీం ఖాజీ అసాధారణమైన కృషి చేశారు. ఆమెను ఐసీఎస్ఈ బోర్డు, పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా ప్రోత్సహించింది. నా కుమార్తె వైకల్యంతో జీవిస్తున్నప్పటికీ, ఆమె సాధించిన స్థాయి విజయాలు వైకల్యం లేని పిల్లలకు కూడా ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉంటాయి. సారా అకుంఠిత కృషి, అచంచలమైన ధైర్యంతో విజయం సాధించింది. సారా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి, సివిల్ సర్వీసెస్కు సిద్ధమవ్వాలనుకుంటోంది. తద్వారా దేశ పరిపాలనా వ్యవస్థలో భాగమవ్వాలని కలలు కంటోంది" అని సారా తల్లి జూలీ పేర్కొన్నారు.
యోగి, అఖిలేశ్ నుంచి ప్రశంసలు
అయితే ఐఎస్సీ పరీక్షల్లో సారా సాధించిన విజయం పట్ల ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, సమాజ్వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేశ్ యాదవ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సారా పట్టుదల, అకుంఠిత కృషిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ సారాకు ల్యాప్టాప్ను బహుకరించి సత్కరించారు. అలాగే పలువురు రాజకీయ నాయకులు సైతం సారాను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.
