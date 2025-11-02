కాలేజీల్లో ప్రత్యేక టాయిలెట్ల ట్రాన్స్జెండర్ పోరాటం- క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నహెత్వి- ఇంతకీ ఆమె ఎవరు?
కాలేజీల్లో ట్రాన్స్ జెండర్స్కు ప్రత్యేక టాయిలెట్ల కోసం డిమాండ్- వారి డిమాండ్ నెరవేరేనా?
Published : November 2, 2025 at 8:46 PM IST
Toilets For Transgenders In College : ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన హెత్వి అనే ఓ ట్రాన్స్ జెండర్ తన లాంటి వారి హక్కుల కోసం పోరాడుతూ వార్తల్లో నిలిచింది. కాలేజీలలో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా టాయిలెట్లను నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. తనలాంటి వారితో కలిసి ఇదే విషయంపై క్యాంపెయిన్ సైతం చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలో అసలెవరు ఈ హెత్వి. ఆమె బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి? ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం కాలేజీల్లో ప్రత్యేకంగా మరుగుదొడ్లను నిర్మించమని ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తోంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అండగా కుటుంబం
హెత్వి 2003 సెప్టెంబర్ 8న వారణాసిలోని చితైపుర్లో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి డెలివరీ ఏజెంట్ కాగా, తల్లి బబిత గృహిణి. హెత్వికి ఒక సోదరి, సోదరుడు ఉన్నారు. 12 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత హెత్వి శరీరంలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు వచ్చాయి. మొదట ఆ మార్పులను ఆమె పట్టించుకోలేదు. కాలం గడిచేకొద్దీ ఈ మార్పులు మరింత స్పష్టంగా కనిపించాయి. దీంతో హెత్వి ఆందోళన చెందింది. ఆ తర్వాత లింగ మార్పిడి చేయించుకుని ట్రాన్స్ జెండర్ గా మారింది. అయితే హెత్విపై ఆమె కుటుంబం ఎప్పుడూ వివక్ష గానీ, కోపంగానీ చూపలేదు. ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆండగా నిలిచింది.
టాయిలెట్ల కోసం డిమాండ్
పాఠశాల, కాలేజీ విద్యను పూర్తి చేసిన హెత్వి, 2023లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోసం కాశీ విద్యాపీఠంలో చేరింది. ఈ ఏడాది ఆమె ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాయనుంది. అయితే హెత్వి కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆమెకు ట్రాన్స్ జెండర్ రెస్ట్ రూమ్ దొరకలేదు. దీంతో పురుషుల రెస్ట్ రూమ్ ను ఉపయోగించడంతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. ఆ క్షణంలోనే, ఇతర ట్రాన్స్జెండర్లు కూడా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని ఆమె గ్రహించింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఆమె చొరవ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. కళాశాలలో ట్రాన్స్జెండర్ రెస్ట్రూమ్ నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాశీ విద్యాపీఠం వీసీకి లేఖ రాసింది.
కాగా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ట్రాన్స్జెండర్ టాయిలెట్లు ఉన్నాయి. కానీ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా మరుగుదొడ్లు లేవు. అయితే హెత్వి కాలేజీల్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం టాయిలెట్లు నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. కాగా, హెత్వి వారణాసిలోని ట్రాన్స్ జెండర్ LGBT గ్రూప్లో సభ్యురాలు. ఇందులో దాదాపు 250 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ గ్రూపు ట్రాన్స్జెండర్స్ అభ్యున్నతి కోసం పనిచేస్తుంది. ఈ గ్రూపు హెత్వితో కలిసి, ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం కాలేజీలో టాయిలెట్లను నిర్మించాలని క్యాంపెయిన్ ను నిర్వహిస్తోంది.
ట్రాన్స్ జెండర్స్ కోసం సొంత సంస్థ
అలాగే ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ గొంతును వినిపించడానికి రంగ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది హెత్వి. కాశీ విద్యాపీఠ్, అనుబంధ కళాశాలల్లో చదువుతున్న ట్రాన్స్జెండర్ విద్యార్థులు ఇందులో సభ్యులు. విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడమే ఈ ఆర్గనైజేషన్ లక్ష్యం. "ఏడాది క్రితం ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం రెస్ట్రూమ్ను నిర్మించాలని కోరుతూ కాశీ విద్యాపీఠ్ అధికారులకు ఒక లేఖ పంపాను. కానీ ఆ లేఖ వీసీకి చేరలేదు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్లీ లెటర్ పంపాను. ఈ విషయంలో కాలేజీ యాజమాన్యం చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాం. " అని హెత్వి తెలిపింది.
'అప్పుడు సమాజం నన్ను నిందించింది'
తన బిడ్డ హెత్వి చాలా మంచిదని ఆమె తల్లి బబిత చెప్పింది. తన బిడ్డ పరివర్తన గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, సమాజం తనను నిందించడం ప్రారంభించిందని పేర్కొంది. హెత్విని ఎప్పుడూ కొడుకులాగే పెంచానని, ఎప్పటికీ కొడుకులాగే ఉంటుందని భావోద్వేగానికి గురైంది. హెత్విని తాను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టనని పేర్కొంది.
కాశీ విద్యాపీఠ్లోని ట్రాన్స్జెండర్ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దేశంలోనే ట్రాన్స్జెండర్ సెల్ ఉన్న మొదటి కళాశాల కాశీ విద్యాపీఠే. ఈ సెల్ విద్యార్థులకు సహాయం చేయడానికి, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడం కోసం ఏర్పాటైంది. తాను చదువుతున్న కాలేజీలో ముందుగా ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం టాయిలెట్ నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు హెత్వి చెప్పింది. ఆ తర్వాత రంగ్ సంస్థ ద్వారా ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇతర సమస్యల కోసం పోరాడుతామని వెల్లడించింది.