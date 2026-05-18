ట్రక్కు, వ్యాను ఢీ- 10 మంది మృతి

ఉత్తర్ప్రదేశ్లో రోడ్డు ప్రమాదం- ఓ వ్యాన్, ట్రక్కు ఢీ- ప్రాణాలు కోల్పోయిన 10 మంది
Uttar Pradesh Road Accident (IANS)
Published : May 18, 2026 at 11:58 AM IST
Uttar Pradesh Road Accident : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ఖేరీలో ఓ వ్యాన్, ట్రక్కు ఢీకొని 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. లఖింపుర్- సిసైయా జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో వ్యాన్ నుజ్జునుజ్జు కాగా శిథిలాల మధ్య చిక్కుకున్న మృతదేహాలను పోలీసులు, స్థానికులు అతి కష్టం మీద వెలికితీశారు. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు