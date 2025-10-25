ETV Bharat / bharat

అడ్మిషన్ కోసం బాలికను మెడికల్ సర్టిఫికెట్ అడిగిన మదర్సా- తండ్రితో అక్రమ సంబంధాన్ని అంటగట్టిన వైనం!

మెడికల్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తేనే అడ్మిషన్-బాలికకు ఓ మదర్సా అల్టిమేటం- తండ్రితో అక్రమ సంబంధాన్ని అంటగట్టిన వైనం

Madarsa Asked Virginity Test Certificate From Girl
Madarsa Asked Virginity Test Certificate From Girl (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Madarsa Asked Virginity Test Certificate From Girl : ఇదొక షాకింగ్ ఘటన. మదర్సాలో అడ్మిషన్ ఇచ్చేందుకు ఓ బాలికను మెడికల్ సర్టిఫికెట్ అడిగారు. అంతేకాదు ఆ బాలికతో తండ్రికి అక్రమ సంబంధం ఉందని ఆరోపించారని తెలుస్తోంది. ఈమేరకు బాధిత బాలిక తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన గోడును వెళ్లబోసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలోనూ ఒక వీడియోను పెట్టారు. అది ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

రూ.35వేల ఫీజు- మదర్సాలో అడ్మిషన్
జామియా అహ్సానుల్ బనాత్ అనేది ఒక మదర్సా. దానిలోనే ఇంటర్ కాలేజీ కూడా ఉంది. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం మొరాదాబాద్ జిల్లా లోదీపూర్‌ ఏరియాలో ఉంది. చండీగఢ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి 2024 సంవత్సరంలో తన కూతురిని ఈ మదర్సాలో 7వ తరగతిలో చేర్పించారు. ఆమె 7వ తరగతిలో పాసైంది. తదుపరిగా 8వ తరగతిలోకి అడ్మీషన్ కోసం బాలిక తండ్రి రూ.35వేలను మదర్సా నిర్వాహకులకు చెల్లించారు. ఈ ఏడాది జులై మొదటి వారంలో బాలిక తండ్రి తరఫు బంధువు ఒకరు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.

దీంతో వారిని పరామర్శించేందుకు బాలిక తల్లి ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని అలహాబాద్‌‌కు వెళ్లింది. ఈనేపథ్యంలో ఈ ఏడాది జులై 16న బాలిక తండ్రి చండీగఢ్ నుంచి యూపీలోని లోదీపూర్‌‌‌లో ఉన్న మదర్సాకు వచ్చారు. తాత్కాలికంగా ఇంటి పనులను చేయడానికి, భోజనాన్ని వండిపెట్టేందుకు తన కూతురిని ఇంటికి తీసుకెళ్తానని మదర్సా నిర్వాహకులకు చెప్పారు. అందుకు మదర్సా నిర్వాహకులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈవిధంగా ఆ వ్యక్తి తన కూతురిని మదర్సా నుంచి చండీగఢ్‌లోని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు.

బాలిక, ఆమె తల్లికి తీవ్ర అవమానం
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 21న ఆ వ్యక్తి భార్య అలహాబాద్ నుంచి చండీగఢ్‌‌‌కు తిరిగొచ్చింది. అనంతరం కుమార్తెను మదర్సాలో వదిలి రమ్మని తన భార్యకు ఆయన సూచించారు. దీంతో బాలిక, తన తల్లితో కలిసి లోదీపూర్‌‌లోని ‘జామియా అహ్సానుల్ బనాత్’ మదర్సాకు చేరుకుంటుంది. ఈసందర్భంలోనే షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుందని బాలిక తండ్రి ఆరోపించారు. ఆయన కథనం ప్రకారం, మదర్సా అడ్మిషన్ విభాగం ఇంఛార్జి షాజహాన్, ప్రిన్సిపాల్ రహనుమా, ఇతర సిబ్బంది బాలిక, ఆమె తల్లిని మదర్సా లోపలికి అడుగు పెట్టనివ్వలేదు. కూతురికి వైద్య పరీక్షలు చేయించాకే, మదర్సాకు తీసుకురావాలని తన భార్యతో మదర్సా నిర్వాహకులు చెప్పారని పోలీసులకు బాలిక తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారు. కుమార్తె ఒక మైనర్ అని తన భార్య చెప్పినా మదర్సా నిర్వాహకులు వినిపించుకోలేదని ఆరోపించారు. మదర్సా సిబ్బంది తన భార్యపై దుర్భాషలాడి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని, ఇంకోసారి అటువైపు రావొద్దని హెచ్చరించారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

డబ్బులు తీసుకొని టీసీ ఇవ్వలేదు
వెంటనే టీసీ తీసుకొని వెళ్లిపోవాలని తన కూతురు, భార్యను మదర్సా నిర్వాహకులు బలవంతపెట్టారని పోలీసులకు బాలిక తండ్రి చెప్పారు. టీసీ కోసం తన భార్య నుంచి రూ.500 తీసుకున్నా, దాన్ని ఇవ్వకుండానే పంపించారని తెలిపారు. తన కుమార్తె భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తామని మదర్సా సిబ్బంది బెదిరించారని బాలిక తండ్రి ఆవేదన వెళ్లగక్కారు. ఈ అమానుష ఘటనతో తన కూతురు తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురై ఆత్మహత్య ఆలోచనలు చేస్తోందన్నారు.

వైరల్ వీడియోలో ఏముంది?
ఆ ఘటన జరిగిన వెంటనే బాలిక తండ్రి సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను పెట్టారు. ‘‘మదర్సా యాజమాన్యం నాకు, నా కుమార్తెకు అక్రమ సంబంధం ఉందని ఆరోపించింది. మదర్సాలో అడ్మీషన్ కావాలంటే, ముందుగా నా కూతురికి వైద్య పరీక్షలు చేయించాలని చెప్పారు. ఆ మాటలపై నా భార్య, కుమార్తె వెంటనే నిరసన తెలపగా, వారిని మదర్సా సిబ్బంది దుర్భాషలాడారు. వైద్య పరీక్ష లేకుండా అడ్మిషన్ ఇచ్చేది లేదంటూ నా భార్య, కుమార్తెను మదర్సా నుంచి వెళ్లగొట్టారు’’ అని ఆ వీడియోలో బాలిక తండ్రి పేర్కొన్నారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

రంగంలోకి పోలీసులు- దర్యాప్తు ప్రారంభం
ఈమేరకు ఆరోపణలతో చండీగఢ్‌కు చెందిన బాలిక తండ్రి యూపీలోని మొరాదాబాద్ జిల్లా సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ (ఎస్ఎస్‌పీ)‌కు అక్టోబరు 14న లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేశారు. తన కూతురి క్యారెక్టర్‌‌ను మదర్సా నిర్వాహకులు ప్రశ్నించారని ఈ ఫిర్యాదులో తెలిపారు. దీనిపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోందని జిల్లా ఎస్‌పీ (సిటీ) కుమార్ రణ్‌విజయ్ సింగ్ వెల్లడించారు. మదర్సా నిర్వాహకులపై వచ్చిన ఆరోపణల్లో వాస్తవం ఎంత ఉందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విచారణలో బయటికొచ్చే వాస్తవాల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. కాగా, ఈ అంశంపై స్పందించడానికి మదర్సా నిర్వాహకులు, సిబ్బంది నిరాకరించారు

VIRGINITY TEST MORADABAD MADRASSA
VIRGINITY TEST ASKED GIRL STUDENT
HASANUL BANAT INTER COLLEGE MADRASA
MADARSA ASKED VIRGINITY TEST

