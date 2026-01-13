పోలీస్ స్టేషన్లోనే భార్యను కాల్చి చంపిన భర్త- కారణం ఏంటంటే!
హర్దోయ్ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన- పోలీసుల కళ్ల ముందే భార్యను కాల్చి చంపిన భర్త- ఇద్దరు పోలీసులపై వేటు
Published : January 13, 2026 at 12:37 PM IST
Woman Shot Dead In Police Station : ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిందన్న కోపంతో రగిలిపోయిన ఓ భర్త ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్లోనే భార్యపై కాల్పులు జరిపాడు. పక్కనే పోలీసులు ఉన్నారన్న భయం కూడా లేకుండా, రహస్యంగా తెచ్చుకున్న నాటు తుపాకీ తీసి అందరూ చూస్తుండగానే భార్యను కాల్చి చంపాడు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని హర్దోయ్ జిల్లాలో సోమవారం ఉదయం జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రామాపుర్ గ్రామానికి చెందిన అనూప్, సోని (30)లకు 17 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. అయితే, షాజహాన్పుర్కు చెందిన సుర్జీత్ అనే వ్యక్తితో సోనికి పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో జనవరి 7న ఆమె తన ప్రియుడితో కలిసి ఇంటి నుంచి పారిపోయింది. దీనిపై భర్త అనూప్ జనవరి 8న పాలీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. సుర్జీత్ తన భార్యను మాయమాటలు చెప్పి తీసుకెళ్లాడని ఆరోపించాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టి, ఆదివారం (జనవరి 12) సోనిని పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు.
వెన్నులో దిగిన బుల్లెట్
సోమవారం ఉదయం 10:45 గంటల సమయంలో పోలీసులు సోనిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భర్త అనూప్, మరికొందరు బంధువులు ఆమెను కలిసేందుకు స్టేషన్కు వచ్చారు. స్టేషన్ ఆవరణలోని మెస్ సమీపంలో భార్యతో అనూప్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది. మాట్లాడుతుండగా ఒక్కసారిగా అనూప్ ఆవేశానికి లోనయ్యాడు. తన వద్ద రహస్యంగా దాచుకున్న నాటు తుపాకీని బయటకు తీశాడు. భార్య వెనుక వైపు నుంచి కాల్పులు జరిపాడు. బుల్లెట్ తగలడంతో సోని రక్తపు మడుగులో కుప్పకూలింది. వెంటనే పోలీసులు ఆమెను హర్దోయ్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే పరిస్థితి విషమించడంతో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించింది.
ఇద్దరు పోలీసుల సస్పెన్షన్
పోలీస్ స్టేషన్లోనే హత్య జరగడంపై జిల్లా ఎస్పీ అశోక్ మీనా సీరియస్ అయ్యారు. నిందితుడు అనూప్ను పోలీసులు వెంటనే అరెస్టు చేశారు. హత్యకు వాడిన తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు దర్యాప్తు అధికారి విక్రమ్ చౌదరి, మహిళా కానిస్టేబుల్ సంజనా రాజ్పుత్లను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై విచారణ జరపాలని ఏఎస్పీ (వెస్ట్)ని ఆదేశించారు.
శృంగారానికి నిరాకరిస్తోందన్న కోపంతో
మరో ఘటనలో పెళ్లయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా భార్య తనను దరిచేరనివ్వడం లేదని, శృంగారానికి నిరాకరిస్తోందన్న ఆక్రోశంతో భర్త ఆమెను దారుణంగా హత్య చేశాడు. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందోర్ నగరంలో ఈ షాకింగ్ ఘటన వెలుగుచూసింది. ఎనిమిదేళ్లుగా భార్య తనకు దూరంగా ఉంటోందని రగిలిపోయిన మాధవ్ చౌహాన్ అనే వ్యక్తి, భార్యను గొంతు నులిమి చంపేశాడు. తొలుత ఆమె అనారోగ్యంతో చనిపోయిందని అందరినీ నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినా, చివరకు పోస్టుమార్టం నివేదికతో అసలు విషయం బయటపడింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు, ఇందోర్లోని ఏరోడ్రోమ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం జరిగింది. స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న ఒక మహిళ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. భర్త మాధవ్ చౌహాన్ తన భార్యకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని, అందుకే చనిపోయిందని బంధువులకు, పోలీసులకు చెప్పాడు. మృతదేహాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులకు మెడపై చిన్నపాటి గాయాలు కనిపించడంతో అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యుల నివేదికలో అసలు నిజం బయటపడింది. ఆమె సహజంగా చనిపోలేదని, గొంతు నులమడం వల్లే ప్రాణాలు కోల్పోయిందని రిపోర్ట్ వచ్చింది.
రిపోర్ట్ ఆధారంగా పోలీసులు భర్త మాధవ్ చౌహాన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొదట అతను పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పోలీసులు తమదైన శైలిలో కఠినంగా విచారించడంతో నేరాన్ని అంగీకరించాడు. భార్యను తానే చంపానని ఒప్పుకున్నాడు. అయితే హత్య వెనుక అతను చెప్పిన కారణం విని పోలీసులు సైతం అవాక్కయ్యారు.