పాక్ హ్యాండర్లతో సంబంధాలున్న ఉగ్ర ముఠా అరెస్ట్- ATS అదుపులో నలుగురు నిందితులు
ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉగ్రవాద నిరోదక దళం అదుపులో ఉగ్ర ముఠా- సోషల్ మీడియా ద్వారా పాకిస్థాన్ హ్యాండర్లతో సంప్రదింపులు
Published : April 4, 2026 at 4:35 PM IST
UP ATS Arrested Four Suspects : దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న ఉగ్ర ముఠాను ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉగ్రవాద నిరోధక దళం (ఏటీఎస్) పట్టుకుంది. నలుగురు అనుమానితులను శుక్రవారం అరెస్ట్ చేసింది. దేశంలోని కీలక సంస్థలు, రాజకీయ ప్రముఖులపై నిఘా పెట్టడం, రహస్య సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్ హ్యాండర్లకు చేరవేయడం, తద్వారా వారికి హాని కలిగించడం ఈ ముఠా ప్రధాన లక్ష్యమని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియా ద్వారా పాక్ హ్యాండర్లతో సంప్రందింపులు
ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉగ్రవాద నిరోధక దళం (ఏటీఎస్) వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సాకిబ్, వికాస్, లోకేశ్, అర్బాబ్ అనే నలుగురు నిందితులను ఏటీఎస్ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్ట్ చేశారు. మేరఠ్లో బార్బర్గా పనిచేస్తున్న సాకిబ్ (అలియాస్ డెవిల్) అనే వ్యక్తి ఈ ముఠాకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అంతేకాదు, సాకిబ్కు పాకిస్థాన్ హ్యాండర్లతో సహా, పలు తీవ్రవాద సంస్థలతో సోషల్ మీడియా ద్వారా సంబంధాలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. దేశంలో అస్థిరతను సృష్టించడంలో భాగంగా రైల్వే సిగ్నల్ బాక్సులను ధ్వంసం చేయడం, గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉన్న ట్రక్కులకు నిప్పు పెట్టడం వంటి కార్యకలాపాల్లో ఈ ముఠా పాల్గొందని తెలిపారు. అంతేకాదు, వివిధ ప్రాంతాల్లో అగ్రి ప్రమాదాలు సృష్టించిన తర్వాత, ఆ ఫొటోలను పాకిస్థాన్ హ్యాండర్లకు చేరవేసి డబ్బు తీసుకున్నట్లు విచారణలో తేలిందని చెప్పారు.
A conspiracy to sabotage railway signal boxes and infrastructure at Charbagh Railway Station, Lucknow has been successfully foiled by the UP Anti-Terrorist Squad (UP ATS). Four accused — operating under directions of a Pakistan-based handler via social media and encrypted apps —…— ANI (@ANI) April 4, 2026
ఎలా పట్టుబడ్డారంటే?
సాకిబ్ తన అనుచరులతో కలిసి ఏప్రిల్ 2న లఖ్నవూ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైల్వే సిగ్నల్స్, ఇతర రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేయడానికి భారీ కుట్ర పన్నాడు. ఈ క్రమంలో సమాచారం అందుకున్న ఏటీఎస్ బృందం రంగంలోకి దిగింది. నిందితుల ప్రణాళిక అమలు కాకముందే నలుగురిని ఘటనా స్థలంలోనే అరెస్టు చేసింది. వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నిందితుల వద్ద నుంచి అధికారులు ఏడు మొబైల్ ఫోన్లు, మండే స్వభావం గల పదార్థాలు, 24 పాంప్లేట్లు, ఆధార్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గూఢచర్యం కేసులో నేవీ అధికారి అరెస్టు
కొద్దిరోజుల క్రితం కూడా ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉగ్రవాద నిరోధక దళం ఓ నేవీ అధికారిని అరెస్టు చేసింది. భారత నౌకాదళ ఆస్తులకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐతో పంచుకున్నాడని అతడిపై అభియోగాలు ఉన్నాయి. అయితే, భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని గూఢచర్య కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నాడని నిఘా వర్గాల సమాచారం మేరకు అతడిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
నిందితుడు ఆగ్రా జిల్లాలోని కాగరోల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చితాపుర్ గ్రామానికి చెందినవాడిగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతడు నేవీలో లాన్స్ నాయక్గా పనిచేస్తున్నాడని వెల్లడించారు. నిందితుడు పాకిస్థాన్కు చెందిన ఒక ఐఎస్ఐ ఏజెంట్తో పరిచయం ఏర్పరచుకుని, కొంతకాలం పాటు ఆ హ్యాండ్లర్తో సంప్రదింపులు కొనసాగించినట్లు దర్యాప్తులో నిర్ధరణ అయిందని తెలిపారు. తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్కు డబ్బు బదిలీ చేశాడని అభియోగాలు ఉన్నాయి. వ్యూహాత్మకంగా సున్నితమైన నావికాదళ యుద్ధనౌకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, సమాచారాన్ని కూడా పంచుకున్నాడని ఆరోపణలున్నాయి. అయితే, నిందితుడికి, ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్తో ఎంతకాలంగా పరిచయం ఉంది? ఈ గూఢచర్య నెట్వర్క్లో మరెవరైనా వ్యక్తులు పాలుపంచుకున్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
STORY | Navy personnel from Agra arrested for allegedly spying for Pakistan's ISI— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2026
The Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad (ATS) has arrested a 24-year-old Navy official for allegedly spying for Pakistan's intelligence agency Inter-Services Intelligence (ISI), police said on… pic.twitter.com/tNh0Oa7K8m
తమిళనాడులోనూ పట్టుబడ్డ ఉగ్ర ముఠా!
ఇదిలా ఉండగా, ఫిబ్రవరిలోనూ ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. దేశంలో భారీ ఉగ్రదాడులకు ప్లాన్ చేస్తున్న ఉగ్రముఠాను దిల్లీ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్ గార్మెంట్ యూనిట్లలో పనిచేస్తున్న ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. నిందితులకు పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐతో పాటు, బంగ్లాదేశ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రసంస్థలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అరెస్టు అయిన వారిలో కొందరు బంగ్లాదేశ్ వాళ్లు ఉన్నట్లు, నకిలీ ఆధార్ కార్డులను వాడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
