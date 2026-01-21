ETV Bharat / bharat

రూ.5 కోట్ల నిధులు కేటాయించినా ఒక్క పైసా ఖర్చు చేయని ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు- ఎవరో తెలుసా?

తమకు కేటాయించిన నిధులలో పైసా ఖర్చు చేయని ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు- అందులో ముగ్గురు బీజేపీ నేతలు

UP MLA Fund Issue
UP MLA Fund Issue (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

UP MLA Fund Issue : ఏవైనా ఎన్నికలు నగారా మోగగానే నాయకులు ఓటర్లపై హామీల వర్షం కురిపిస్తారు. తాము గెలవగానే నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తామని వాగ్దానాలు చేస్తారు. కానీ గెలిచిన తర్వాత పరిస్థితి మారిపోతుంది. కొంతమంది నేతలు మాత్రమే ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత తమ వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తారు. మరికొందరు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను విస్మరిస్తారు. మరికొందరు నిధులు లేవంటూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిని గాలికొదిలేస్తారు. అయితే ఉత్తర్ ప్రదేశ్‍లోని ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గ అభివద్ధి కోసం మంజూరైన నిధులను ఏం చేశారో తెలిస్తే అందరూ షాక్ అవుతారు.

యూపీ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ mlaladsup.in పోర్టల్‌లో ఎమ్మెల్యే నిధులకు సంబంధించిన డేటాను అప్లోడ్ చేసింది. అందులో షాకింగ్ విషయాలు బయపడ్డాయి. యూపీలో ఒక్కొ ఎమ్మెల్యేకు తమ నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఏటా రూ.5 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. అయితే 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన డేటా విశ్లేషణ ప్రకారం 403 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు తమకు మంజూరైన నిధులలో ఒక్క పైసా వాడలేదు. దీని అర్థం ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఆ సంవత్సరంలో తమ నియోజకవర్గాల ప్రజల కోసం ఏమీ చేయలేదు.

ముగ్గురు బీజేపీ, ఇద్దరు ఎస్పీ ఎమ్మెల్యేలు
షామ్లి ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ (ఆర్‌ఎల్‌డీ), కైరానా ఎమ్మెల్యే నహిద్ హసన్ (ఎస్‌పీ), పూర్వా ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ సింగ్ (బీజేపీ), మహోబా సదర్ ఎమ్మెల్యే రాకేశ్ కుమార్ గోస్వామి (బీజేపీ), ఫుల్పూర్ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే దీపక్ పటేల్ (బీజేపీ), ఫుల్పూర్-పావే ఎమ్మెల్యే రమాకాంత్ యాదవ్ (ఎస్‌పీ) ఎమ్మెల్యేలు 2024-25 ఏడాది ఎమ్మెల్యే నిధుల్లో పైసా కూడా ఖర్చు చేయలేదు. మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు రూ. కోటి మాత్రమే ప్రజల కోసం వినియోగించారు. సఫీపుర్ ఎమ్మెల్యే బంబా లాల్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేవలం రూ.2లక్షలు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు.

అత్యధికంగా ఎవరు ఖర్చు చేశారంటే?
ఇదిలా ఉంటే సుల్తాన్‌పుర్‌ ఎమ్మెల్యే వినోద్‌ సింగ్‌ తన నియోజకవర్గం కోసం అత్యధిక నిధులను ఖర్చు చేశారు. ఏకంగా రూ.9.35 కోట్లు అభివృద్ధి పనులకు వినియోగించారు. 2023-24లో మిగిలిన నిధులను వాడుకున్నారు. మరోవైపు, బాగ్‌పత్ ఎమ్మెల్యే యోగేశ్ ధామా (రూ.6.95 కోట్లు), రస్రా ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ సింగ్ (రూ.6.84 కోట్లు), హమీర్‌పుర్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మనోజ్ కుమార్ ప్రజాపతి (రూ.6.45 కోట్లు), కాంపియర్‌గంజ్ ఎమ్మెల్యే ఫతే బహదూర్ (రూ.6.28 కోట్లు), మురాద్‌నగర్ ఎమ్మెల్యే అజిత్ పాల్ త్యాగి (రూ.6.27 కోట్లు) సహా పలువురు రూ.5కోట్లకు పైగా నిధులను ఖర్చు చేశారు.

గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉన్న డేటా ప్రకారం, 2024-25లో ఎన్డీఏ ఎమ్మెల్యేలు తమకు కేటాయించిన ఫండ్‌ను ఖర్చు చేయకపోవడంలో ముందున్నారు. బీజేపీకి చెందిన ముగ్గురు ఆర్ఎల్‌డీకి చెందిన ఒకరు, ఎస్‌పీకి చెందిన ఇద్దరు ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయలేదు. అలాగే అత్యధికంగా నిధులను ఉపయోగించడంలోనూ బీజేపీ చెందిన ఎమ్మెల్యేలే అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.

నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు మంజూరు
1998-99 ఆర్థిక సంవత్సరంలో శాసనసభ, శాసన మండలి సభ్యులకు వారి నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఒక్కొక్కరికి ఏటా రూ.50 లక్షలు కేటాయించారు. తదనంతరం స్థానిక అవసరాలు మరియు అభివృద్ధి ఆధారంగా ఎమ్మెల్యే నిధిని ఎప్పటికప్పుడు పెంచుతూ వచ్చారు. ఈ మొత్తాన్ని 2023-24కి రూ.5 కోట్లకు పెంచారు.

ఎమ్మెల్యే ఏమన్నారంటే?
తనకు వచ్చిన అన్ని ప్రతిపాదనలను మూడు-నాలుగు నెలల క్రితం సంబంధిత విభాగాలకు పంపానని మహోబా సదర్ ఎమ్మెల్యే రాకేశ్ గోస్వామి తెలిపారు. ఇప్పటికే చాలా ప్రదేశాల్లో పనులు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించడానికి తాను వ్యక్తిగతంగా అనేక గ్రామాలను సందర్శించానని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే నిధుల వినియోగంలో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం లేదని, మొత్తం ఎమ్మెల్యే నిధి రూ. 5 కోట్లలో ప్రస్తుతం రూ. 4,84,900 మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని అన్నారు.

తన నియోజకవర్గంలో 1200 గ్రామాలు ఉన్నాయని, అందువల్ల MLA నిధి సముద్రంలో ఒక చుక్క నీరు లాంటిదని పూర్వ ఎమెల్యే అనిల్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. రూ.2 కోట్లతో ఏ రహదారిని నిర్మించలేమని, కొద్దిపాటి పని మాత్రమే జరుగుతుందన్నారు. ఇది కొంతమంది గ్రామస్థులకు కోపం తెప్పిస్తుందని, అందుకే ఎంఎల్ఏ నిధిని పెంచాలి లేదా రద్దు చేయాలని ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను కోరారని చెప్పారు.

TAGGED:

MLA FUND RULES AND PROCEDURE
MLA FUND IN UP
UTTAR PRADESH MLAS NO USE FUNDS
UP MLAS FUND ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.