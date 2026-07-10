విరాళంగా వచ్చిన దుస్తుల అమ్మకం- పేద ఆడపిల్లల చదువులకు సాయం- మహిళలకు ఉపాధి కల్పన!
'సంబేదన' పేరుతో వినూత్న సేవా కార్యక్రమం- విరాళంగా వచ్చిన దుస్తులు, ఫర్నీచర్ విక్రయించి స్కాలర్షిప్లు, ఉపాధికి చేయూత- మహిళా వాలంటీర్లతో పేదలకు సాయం
Published : July 10, 2026 at 1:03 PM IST
Used Clothes Donation Sambedana : ఇతరులకు సహాయం చేయాలంటే కోట్ల రూపాయల సంపద అవసరం లేదని, మంచి మనసు ఉంటే చాలని ఒడిశాకు చెందిన 75 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ నిరూపిస్తున్నారు. ఒకవైపు వాడకుండా ఇళ్లలో పేరుకుపోయే వస్తువులు, మరోవైపు కనీస అవసరాల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న కుటుంబాలు ఈ రెండింటి మధ్య వారధిగా నిలుస్తూ ఆమె ప్రారంభించిన 'సంబేదన' అనే సేవా కార్యక్రమం వేలాది మందికి ఆశాకిరణంగా మారింది. విరాళంగా వచ్చిన దుస్తులు, ఫర్నీచర్, గృహోపకరణాలను నామమాత్రపు ధరలకు విక్రయించి, ఆ ఆదాయంతో పేద విద్యార్థినులకు ఉన్నత విద్య కోసం స్కాలర్షిప్లు అందిస్తోంది ఈ సంస్థ.
భువనేశ్వర్లోని రమాదేవి మహిళా కళాశాలలో తత్వశాస్త్ర విభాగం అధిపతిగా పనిచేసిన దీపా పాడీ ప్రస్తుతం 75 ఏళ్ల వయసులోనూ సామాజిక సేవలో చురుగ్గా కొనసాగుతున్నారు. ఒడిశా మాజీ ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ ధీరేంద్ర నాథ్ పాడీ సతీమణి అయిన ఆమె రచయిత్రి, సంపాదకురాలు, వక్తగా కూడా గుర్తింపు పొందారు. పలు పుస్తకాలు రచించిన ఆమె 2016 నుంచి థియోసాఫికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సర్వీస్ (టీఓఎస్) అధ్యక్షురాలిగా సేవలందిస్తున్నారు. అట్టడుగు వర్గాలకు సాయపడడమే లక్ష్యంగా ఐదేళ్ల క్రితం 'సంబేదన' సంస్థను ప్రారంభించారు.
షోరూమ్ను తలపించే సేవా కేంద్రం
భువనేశ్వర్లోని వీఎస్ఎస్ నగర్లో ఉన్న 'సంబేదన' కేంద్రంలో అడుగుపెడితే అది ఒక దుకాణమా లేక సేవా సంస్థనా అన్న సందేహం కలుగుతుంది. పురుషులు, మహిళలు, చిన్నారుల కోసం అన్ని రకాల దుస్తులు, ఖరీదైన పట్టు చీరలు, పెళ్లి లెహంగాలు, షేర్వాణీలు, బూట్లు, బొమ్మలు, టెడ్డీ బేర్లు, వంట సామగ్రి, వీల్చైర్లు, ఫర్నీచర్, మంచాలు, సోఫాలు, డైనింగ్ టేబుళ్లు, డ్రెస్సింగ్ టేబుళ్లు, కుర్చీలు ఇలా అనేక వస్తువులు చక్కగా అమర్చిన షోరూమ్లా కనిపిస్తుంది. అయితే అక్కడ ఉన్న ప్రతి వస్తువు ప్రజలు విరాళంగా అందించినదే కావడం విశేషం.
రూ. 20కే షర్టులు, ప్యాంట్లు
సాధారణంగా సేవా సంస్థలు విరాళంగా వచ్చిన వస్తువులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తుంటాయి. కానీ 'సంబేదన' మాత్రం భిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. అవసరమైన వారికి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ప్రతి వస్తువును చాలా తక్కువ ధరలకు విక్రయిస్తోంది. కాటన్ చీరలు రూ.50, బ్లౌజులు రూ.10, పెట్టీకోట్లు రూ.20, షర్టులు రూ.20, పాంట్లు రూ.20, జీన్స్ రూ.20కే అందుబాటులో ఉంటాయి. మార్కెట్లో రూ.15 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు విలువ చేసే పట్టు చీరలను సైతం గరిష్ఠంగా రూ.500కే విక్రయిస్తున్నారు. ఫర్నీచర్, గృహోపకరణాలు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరలకే లభిస్తున్నాయి.
స్కాలర్షిప్లకు ఆదాయం
ఈ విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ప్రతి రూపాయిని మళ్లీ సమాజ సేవకే వినియోగిస్తున్నారని దీపా తెలిపారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులైన బాలికలకు ఉన్నత విద్య కోసం స్కాలర్షిప్లు అందిస్తున్నారని అన్నారు. అంతేకాకుండా, కేంద్రంలో పనిచేసే మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 20 మందికి పైగా మహిళా వాలంటీర్లు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములై సేవలందిస్తున్నారని వెల్లడించారు. అలాగే సంబేదన అనేక మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పించిందని అన్నారు.
"సామాజిక సేవకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం లేదు. కరుణ, సేవాభావం ఉంటే చాలు. కోవిడ్-19కు ముందే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నించినా ఆశించిన మద్దతు లభించలేదు. అయితే మహమ్మారి తర్వాత ప్రజల్లో విరాళాల పట్ల అవగాహన పెరిగింది. వాడని దుస్తులు, ఫర్నీచర్, గృహోపకరణాలను పెద్దఎత్తున అందించడం ప్రారంభించడంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది."
- దీపా పాడీ
వ్యర్థాల తగ్గింపు, పర్యావరణ పరిరక్షణ
సంబేదన మేనేజింగ్ ట్రస్టీ పార్థసారథి దాస్ మాట్లాడుతూ, ఇళ్లలో వాడకుండా పేరుకుపోయే వస్తువులు స్థలాన్ని ఆక్రమించడమే కాకుండా వృథాగా మారిపోతాయని చెప్పారు. వాటిని పారేయకుండా సంబేదనకు విరాళంగా ఇస్తే, వాటిని అవసరమైన కుటుంబాలకు అందించడం లేదా తక్కువ ధరలకు విక్రయించడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వివరించారు. నామమాత్రపు ధరలు నిర్ణయించడం వల్ల వస్తువులను బాధ్యతగా వినియోగించడంతో పాటు లబ్ధిదారుల ఆత్మగౌరవం కూడా కాపాడుతుందని తెలిపారు.
ప్రజా ఉద్యమంగా మారిన 'సంబేదన'
రాంచీ విశ్వవిద్యాలయం రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ రష్మీబాల సాహు అభిప్రాయం ప్రకారం, పునర్వినియోగం, రీసైక్లింగ్ సుస్థిర అభివృద్ధికి కీలకమైన అంశాలు. సంబేదన ద్వారా విరాళంగా వచ్చిన వస్తువులను మరమ్మతు చేసి, వర్గీకరించి, తిరిగి అవసరమైన వారికి అందించడం వల్ల వ్యర్థాలు తగ్గడమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ, సామాజిక బాధ్యత, ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా పెరుగుతున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఒక సాధారణ ఆలోచనతో ప్రారంభమైన 'సంబేదన' నేడు వందలాది కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తోంది. వాడని వస్తువులు మరో కుటుంబానికి అవసరాన్ని తీర్చడమే కాకుండా, పేద బాలికల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్నాయి. సేవాభావం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మహిళా సాధికారత, విద్య ఈ నాలుగు అంశాలను ఒకే వేదికపై తీసుకొచ్చిన ఈ కార్యక్రమం సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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