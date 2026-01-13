ETV Bharat / bharat

ఇరాన్‌ వాణిజ్య భాగస్వాములపై యూఎస్ సుంకాలు- భారత్‌పై ప్రభావం తక్కువే అంటున్న ప్రభుత్వ వర్గాలు

ఇరాన్​ వాణిజ్యంపై స్పందించిన ప్రభుత్వ వర్గాలు- భారత్​పై ప్రభావం తక్కువగానే ఉంటుందని వెల్లడి

US Tariff On Iran India Effcet
US Tariff On Iran India Effcet (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 8:41 PM IST

US Tariff On Iran India Effcet : ఇరాన్‌తో భారత్‌కు ఉన్న వాణిజ్య, ఆర్థిక సంబంధాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇరాన్ వాణిజ్య భాగస్వాములపై అమెరికా తాజాగా ప్రకటించిన సుంకాల వల్ల భారత్​పై ప్రభావం తక్కవగానే ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. భారత్‌కు ఇరాన్ కీలక వాణిజ్య భాగస్వామి కాదని తెలిపాయి. అంతేకాకుకండా ఇరాన్ దిగుమతుల్లో భారత్​ వాటా కేవలం 2.3శాతం మాత్రమే అని పేర్కొన్నాయి.

టాప్​-50 గ్లోబల్​ ట్రెడింగ్​ పార్టన్స్​లో కూడా భారత్​ లేదు
ఇరాన్ భారత్‌కు టాప్-50 గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ పార్ట్‌నర్ల జాబితాలో కూడా లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. గత ఏడాది భారత్-ఇరాన్ మధ్య వాణిజ్యం 1.6 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం జరిగిందని పేర్కొన్నాయి. ఇది భారత్ మొత్తం వాణిజ్యంలో కేవలం 0.15 శాతం మాత్రమేనని చెప్పాయి. బాహ్య ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ వాణిజ్య విలువమరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇరాన్ దిగుమతుల్లో భారత్ వాటా కేవలం 2.3 శాతం
2024లో ఇరాన్ మొత్తం దిగుమతుల విలువ సుమారు 68 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇరాన్‌కు ప్రధాన దిగుమతి భాగస్వాములు యూఏఈ 21 బిలియన్ డాలర్లు (30%) చైనా 17 బిలియన్ డాలర్లు (26%) తుర్కియే 11 బిలియన్ డాలర్లు (16%) యూరోపియన్ యూనియన్ 6 బిలియన్ డాలర్లు (9%) భారత్ నుంచి ఇరాన్‌కు జరిగే దిగుమతులు కేవలం1.2 బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే. అంటే మొత్తం దిగుమతుల్లో 2.3 శాతం మాత్రమేనని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

US TARIFF ON IRAN INDIA EFFCET
INDIA IRAN RELATIONS
US TARIFF ON IRAN INDIA EFFCET

