అమెరికా నుంచి వచ్చి ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్​- 'ప్యాడ్ ఉమన్‌' కథ ఎందరికో ఆదర్శం

సుకర్మ ఫౌండేషన్ ద్వారా మహిళలలకు శానిటరీ ప్యాడ్‌ల పంపిణీ

ఈటీవీకి ఇంటర్వూ ఇస్తున్న మాయా (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 6:34 PM IST

Maya Vishwakarma Pad Women : అమెరికాలో మంచి జీవితం వదిలేసి స్వదేశానికి సేవ చేయాలన్న దృఢ సంకల్పంతో మాతృభూమిపై అడుగుపెట్టారామె. స్వగ్రామానికి సర్పంచ్​గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అటు గ్రామ అభివృద్ధితో పాటు ప్రజల వికాసానికి తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు. మహిళల్లో స్వయం ఉపాధితో పాటు ముఖ్యంగా తక్కువ ధరకే శానిటరీ న్యాప్‌కిన్లను తయారుచేసి పేద మహిళలకు అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఓ ఫ్యాక్టరీనే నెలకొల్పి మరెంతోమంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. నాటి తన స్వీయానుభవమే నేడు తనను ప్యాడ్‌ ఉమన్‌గా ఎదిగేలా చేసిందంటోన్న మాయ విశ్వకర్మ సక్సెస్‌ స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం.

మెహ్రాగావ్ నుంచి అమెరికాకు ప్రయాణం
మధ్యప్రదేశ్‌ నర్సింగ్‌పుర్ జిల్లాలోని మెహ్రాగావ్ గ్రామంలో 1982 అక్టోబర్ 13న మాయా విశ్వకర్మ జన్మించారు. స్వగ్రామంలో పాఠశాల విద్య పూర్తి చేసిన ఆమె, జబల్‌పుర్‌లోని రాణి దుర్గావతి విశ్వవిద్యాలయలో చేరి బయోకెమిస్ట్రీలో బ్యాచిలర్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలను సంపాదించారు. అనంతరం దిల్లీ ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS)లో న్యూక్లియర్ మెడిసిన్‌పై మాస్టర్స్ థీసిస్ వర్క్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆమె కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో(UCSF)లో లుకేమియాపై దృష్టి సారించి క్యాన్సర్ జీవశాస్త్ర పరిశోధనలో పనిచేశారు. అక్కడ ఆమె 2008లో పీహెచ్‌డీ సాధించారు.

అయితే, అమెరికాలో మంచి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న మాయాకు, గ్రామానికి సేవ చేయాలన్న సంకల్పంతో తిరిగి వచ్చారు. సైఖేడా బ్లాక్‌లోని మెహ్రగూన్ పంచాయతీకి సర్పంచ్​గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. రాష్ట్రంలో 15 లక్షల రూపాయల రివార్డు అందుకున్న పంచాయతీల్లో ఇది ఒకటి. అటు గ్రామాభివృద్ధితో పాటు మహిళలు అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్నారు. తన గ్రామం ఎందుకు అభివృద్ధి చెందకూడదన్న ఆలోచనతో స్వగ్రామానికి తరిగి వచ్చినట్లు చెప్పారు.

సుకర్మ ఫౌండేషన్ ద్వారా మహిళలకు శానిటరీ ప్యాడ్‌లు
అతి తక్కువ ధరకే శానిటరీ న్యాప్‌కిన్లను తయారుచేసే మెషీన్‌ను రూపొందించిన 'ప్యాడ్‌ మ్యాన్‌' అరుణాచలం మురుగనాథమ్‌ కథ స్ఫూర్తితోనే గ్రామీణ మహిళల్లో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై అవగాహన పెంచేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారు మాయా విశ్వకర్మ. 2017లో మెహ్రగావ్‌లో సుకర్మ ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించారు మాయా. అయితే, ఈ సుకర్మ ఫౌండేషన్‌కు బీజం పడడానికి రెండు కారణాలున్నాయని ఆమె అంటున్నారు. చిన్నతనంలో తాను ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవం ఒకటి కాగా, రెండోది ప్యాడ్‌మ్యాన్‌ అరుణాచలం మురుగనాథమ్ స్ఫూర్తి అని గుర్తు చేసుకున్నారు. తమిళనాడు వెళ్లి ప్యాడ్‌మ్యాన్‌ అరుణాచలం మురుగనాథమ్‌ను కూడా కలిశానని తెలిపారు. తక్కువ ధరకే శ్యానిటరీ న్యాప్‌కిన్లు తయారుచేసే స్టార్టప్‌ల గురించీ అధ్యయనం చేశానని చెప్పారు. మాయా చొరవ తీసుకుని సుకర్మ ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మహిళలకు శానిటరీ ప్యాడ్‌లను అందించారు. పాఠశాలలో చదువుతున్న బాలికలకు వీటిని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు.

"మా గ్రామంలోని బాలికలు, మహిళలకు మైక్రోఫైనాన్స్ నేర్పించాము. బ్యూటీ పార్లర్, టైలరింగ్ వంటి శిక్షణను ఉచితంగా అందిస్తాం. జీవనోపాధికి సహాయపడే నైపుణ్యాలను వారికి నేర్పుతాము. శిక్షణ పొందిన తర్వాత, వారి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి కుట్టు యంత్రం లేదా ఇతర బ్యూటీ పార్లర్ పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఎలా ఆదా చేసుకోవాలో కూడా వివరిస్తాం. ఫలితంగా చాలా మంది మహిళలు నేడు స్వయం సమృద్ధి పొందుతున్నారు."

--మయా విశ్వకర్మ

ప్యాడ్లతో పాటు అవగాహన కూడా!
అప్పటిదాకా తాను దాచుకున్న డబ్బుతో పాటు మరికొన్ని నిధులు సమీకరించి శ్యానిటరీ న్యాప్‌కిన్లు తయారుచేసే మెషినరీని కొనుగోలు చేశారు మాయా. నో టెన్షన్‌ అనే బ్రాండ్‌ పేరుతో తక్కువ ధరకే ప్యాడ్ల తయారీని మొదలుపెట్టారు. అంతేకాకుండా నెలసరి సమయంలో సరైన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోతే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో అక్కడి మహిళలు, అమ్మాయిల్లో అవగాహన పెంచుతున్నారు. సరైన ఆరోగ్య సదుపాయాలు లేని గ్రామాల్లో ఆరోగ్య శిబిరాలు, టెలీమెడిసిన్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అక్కడి మహిళలకు మమోగ్రఫీ, రొమ్ము పరీక్షలు వంటివి ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నారు మాయా.

'ప్రభుత్వం మాకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడమే ఇబ్బంది'
"నా గ్రామంలోని ప్రతి బిడ్డకు మంచి తరగతి గది, ఆట స్థలం, శుభ్రమైన టాయిలెట్ ఎందుకు ఉండకూడదు? నా గ్రామంలోని పిల్లలు తడి గోడలు, శిథిలమైన పైకప్పు కింద ఎందుకు చదువుకోవాలి? కాబట్టి నేను నా పాఠశాల కోసం కొత్త భవనం నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అయితే, పాఠశాలను నిర్మించడానికి నాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా అవసరం లేదు. సమస్య ఏమిటంటే, ఈ పాఠశాల శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాన్ని కూల్చివేసేందుకు ప్రభుత్వం మాకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం మేము ఆ అనుమతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం" అని మాయా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ETV INTERVIEW
ఈటీవీకి ఇంటర్వూ ఇస్తున్న మాయా (ETV Bharat)

'ప్యాడ్​మాన్​ సినిమాతో ఓ అడుగు ముందుకేశాం'

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

