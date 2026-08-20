'ఆర్ఎస్ఎస్పై ఆంక్షలు విధించాలి' - యూఎస్ కమిషన్ కామెంట్స్
మోహన్ భగవత్ యూఎస్ పర్యటన వేళ యూఎస్ కమిషన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆర్ఎస్ఎస్పై ఆంక్షలు విధించాలని డిమాండ్
ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ (ANI File Photo)
Published : August 20, 2026 at 11:47 AM IST
US Religious Freedom Body On RSS : ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ త్వరలో యూఎస్లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికాకు చెందిన అంతర్జాతీయ మత స్వేచ్ఛా కమిషన్ (యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్) ఆర్ఎస్ఎస్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులకు ఉన్నత స్థాయి మర్యాదలు ఇవ్వొద్దని, వారిపై ఆంక్షలు విధించాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి సూచించింది. మైనారిటీలపై దాడులకు ఆర్ఎస్ఎస్ కారణమని ఆరోపించింది. అయితే, దీన్ని భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది.