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'ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌పై ఆంక్షలు విధించాలి' - యూఎస్ కమిషన్ కామెంట్స్ ​

మోహన్ భగవత్ యూఎస్​ పర్యటన వేళ యూఎస్​ కమిషన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆర్​ఎస్​ఎస్​పై ఆంక్షలు విధించాలని డిమాండ్​

US Religious Freedom Body On RSS
ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్‌ మోహన్ భాగవత్ (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 11:47 AM IST

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US Religious Freedom Body On RSS : ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ త్వరలో యూఎస్​లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికాకు చెందిన అంతర్జాతీయ మత స్వేచ్ఛా కమిషన్ (యూఎస్​సీఐఆర్​ఎఫ్​) ​ఆర్‌ఎస్‌ఎస్​​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నాయకులకు ఉన్నత స్థాయి మర్యాదలు ఇవ్వొద్దని, వారిపై ఆంక్షలు విధించాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి సూచించింది. మైనారిటీలపై దాడులకు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ కారణమని ఆరోపించింది. అయితే, దీన్ని భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది.

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